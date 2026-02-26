Egyszeri tételek szorították veszteségbe a Masterplastot, de a termelés már nyereséges volt

A negyedik negyedévben az építőipari anyagokat gyártó Masterplast történetének legmagasabb - 60,9 millió eurós - konszolidált árbevételét érte el, a normál üzletmenet szerinti EBITDA pedig 6,4 millió eurót tett ki, ami a vállalat eddigi harmadik legerősebb negyedéves teljesítményének felel meg - közölte a vállalat csütörtökön.

Stabil a kereslet a Masterplast piacán /Fotó: Masterplast / Facebook

Eredményességi fordulat a Masterplastnál

Érdemben járult hozzá az eredményekhez a HEM- (hiteles energiamegtakarítás) termékek erőteljes értékesítése, miközben a termékportfólió egészében is élénkült a forgalom.

A növekvő volumenekkel párhuzamosan a gyártási kapacitások a menedzsment szerint magasabb kihasználtság mellett, javuló hatékonysággal működtek.

A negyedévben megvalósult a korábban előrejelzett eredményességi fordulat is.

Az egyszeri tételek nélkül a nettó eredmény pluszba fordult volna és a profit megközelítette volna a 2,2 millió eurót, miután a bázis 1,7 millió eurós veszteség volt.

A cégvezetés áttekintette és újrahangolta a cég gyártási stratégiáját, aminek eredményeként az olasz gyártóegység bezárása, valamint a kőzetgyapot beruházás leállítása mellett határozott.

Az intézkedésekkel összefüggésben összesen 9,8 millió euró összegű értékvesztést és céltartalékot, továbbá 1,3 millió euró pénzügyi ráfordítást számolt el.

Ezek egyszeri tételként terhelik a tárgyévi eredményt, így a nettó veszteség végül 8,9 millió eurót tett ki.

Éves szinten a veszteség meghaladta a 14 millió eurót, ami egyszeri tételek nélkül valamelyest 3 millió euró alatt maradt volna. Egy évvel korábban 4,6 millió eurós mínuszt termelt a cég.

Erősödött a cég pénzügyi pozíciója

A társaság pénzügyi pozíciója erősödött, az év végén esedékes kötvény- és hiteltörlesztéseit újabb külső forrás bevonása nélkül, sikeresen teljesítette.

A Masterplast dolgozik a káli EPS (hungarocell) üzem újraindításán és felfuttatásán, valamint - a lengyel Selena FM-mel közös projekt keretében – a már működő üveggyapot-gyártás további fejlesztési tervének előkészítésén is.

A jövőre nézve, az Európai Unió a „Fit for 55” klímapolitikai csomag részeként 2024-ben felülvizsgálta és megerősítette az Épületek Energiahatékonyságáról szóló irányelvet, amely az épületállomány dekarbonizációjának felgyorsítását és az energiafelhasználás érdemi csökkentését célozza.