Megszólaltak Mészáros Lőrincék: kiderült, hogy mire készülnek a kormányváltás után – egy dolgon biztos nem változtatnak
A Mészáros Csoport, mint Magyarország egyik legnagyobb privát versenypiaci munkáltatója elkötelezett abban, hogy továbbra is erősítse a hazai nemzetgazdaságot, annak meghatározó szereplője maradjon – írta a cég kommunikációs osztálya.
Kiemelték: stratégai céljuk, hogy hosszútávon is értéket teremtsen gazdasági és politikai környezettől függetlenül. Működésük alapját a továbbiakban is a tudatos, stabil és felelős üzleti döntéshozatal képezi – tették hozzá.
Tovább erősítené hazai jelenlétét is a Mészáros Csoport
Meggyőződésük, hogy a fenntartható növekedés kulcsa a következetesen átgondolt építkezés, ezért változatlanul azon dolgoznak, hogy a hazai és a nemzetközi jelenlétünket erősítsék. A cégcsoport biztos pénzügyi háttérrel és fejlesztéseket célzó határozott stratégiai vízióval rendelkezik, tervei között olyan beruházások szerepelnek, amelyekkel képes az eredményorientált, innovatív és stabil növekedésre.
Zárásként kiemelték, hogy a jövőben is arra törekednek, hogy megbízható, kiszámítható stratégiai partnerként legyenek jelen a piacon.
Hétfőre elérhetetlenné vált a Mészáros Csoport honlapja. Az oldalon sokáig 504-es hibakód jelent meg, viszont a cégcsoporthoz többi honlapja továbbra is elérhető. Mára annyit javult a helyzet, hogy a Csoport weblapján már az fogadta a látogatót, hogy „Oldalunk jelenleg karbantartás alatt áll. Hamarosan újra várunk!”.
A Mészáros Csoport, amely Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozik, Magyarország egyik legnagyobb magántulajdonú vállalatcsoportja, amely számos területen rendelkezik tőzsdei és tőzsdén kívüli befektetésekkel.
A csoporthoz köthető legfontosabb tőzsdei részvények és vállalatok:
- Opus Global Nyrt.: A csoport tőzsdei zászlóshajója, amely holdingként működik. Az Opus portfóliójába tartoznak energetikai, turisztikai, élelmiszeripari és építőipari cégek.
- MBH Bank Nyrt.: A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Talentis Group és más, hozzá köthető tőkealapok jelentős tulajdonrésszel bírnak a magyar óriásbankban (a korábbi MKB Bank, Budapest Bank és Takarékbank fúziójával létrejött intézmény).
További kiemelt területek (amelyekhez kapcsolódóan részvények vagy társaságok találhatók):
- Talentis Group: A Talentis Group számos infrastrukturális és ingatlanfejlesztési projektben vesz részt, gyakran magántőkealapokon keresztül.
- Status Property és egyéb alapok: Mészáros Lőrinc számos magántőkealapot is irányít, amelyek különböző magyar cégekben tulajdonosok.