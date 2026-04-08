Aláírták: gigantikus közlekedési beruházás veszi kezdetét Budapesten, összekötik a metrót a HÉV-vel – százezreket érint a változás

Új korszak kezdődhet Budapest közlekedésében egy régóta várt fejlesztéssel. Egy olyan projekt indul el, amely több százezer ember mindennapjait alakíthatja át. Az M2-es metró és a HÉV összekötése alapjaiban változtathatja meg az utazást.
VG/MTI
2026.04.08, 19:13
Frissítve: 2026.04.08, 19:37

Aláírták a tervezési szerződést a HÉV és az M2-es metróvonal összekötésére, valamint a H8/H9 vonalak korszerűsítésére, felújítására szerdán Budapesten, a XVI. kerületi polgármesteri hivatalban.

Aláírták: gigantikus közlekedési beruházás veszi kezdetét Budapesten, összekötik a metrót a HÉV-vel – százezreket érint a változás / Fotó: Lázár János / Facebook

A beruházás előkészítését célzó tervezői szerződést Csepreghy Nándor, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) parlamenti államtitkára és Keszthelyi Tibor, a Főmterv Mérnöki Tervező Zrt. elnök-vezérigazgatója írta alá a tervezői konzorcium (Főmterv Zrt., Utiber Kft., Ring Kft.) képviseletében.

Csepreghy Nándor az aláírási ünnepségen kiemelte, a tervezési szerződés 8,5 milliárd forint értékű, a tervek szerint 2029-ben lesz kiírható a kivitelezési közbeszerzési tender, majd 2029 végén, 2030 elején megindulhat a kivitelezés. A kormány döntése alapján a most aláírt szerződés teljes forrása rendelkezésre áll – tette hozzá.

Az államtitkár hangsúlyozta, 

a projekt nemcsak vasúti sínekről, járművekről szól, hanem több mint 300 ezer ember mindennapi életéről is a térségben, akiknek a hétköznapi közlekedése gyorsabbá, egyszerűbbé és kényelmesebbé válik.

Az ÉKM államtitkára felidézte, hogy az országban több HÉV fejlesztése is zajlik. Példaként említette, hogy a H5-ös vonalon a kivitelezési közbeszerzés van folyamatban, előkészítés alatt van a déli irányú HÉV-vonal tervezése. A tervek szerint még az idén leszerződnek 54 darab új HÉV-jármű beszerzésére, ebből 2029-ig 118 darab meg is érkezik, utána pedig ütemesen, a pályafejlesztések előrehaladtával jön a további 36 jármű.

Hozzátette, a HÉV-ek a viszonylag koros állapotuk ellenére a MÁV-Volán csoport egyik legüzembiztosabb járművei, több mint 95 százalékos menetrendszerűséggel járnak.

A fejlesztésekkel hozzájárulhatnak az autós közlekedés kiváltásához kötöttpályás közlekedéssel – mondta. Csepreghy Nándor szólt arról, hogy 

  • szükséges a közösségi közlekedés fejlesztése, 
  • a kötöttpályás közlekedés erősítése a közúti személyszállítási mellett, 
  • és utalt arra, hogy ezer új autóbusz beszerzése van folyamatban.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter emlékeztetett, hogy a HÉV és a metróvonal összekötése régi álmot valósít meg. Ezzel olyan közlekedés jön létre, amely még szorosabb kapcsolatot tesz lehetővé az agglomeráció és Budapest között. A projekt megvalósításával sokak számára válhat kényelmesebbé és gyorsabbá a közlekedés. A tervezés egyebek közt arról is szól, hogy hogyan alakul Gödöllő HÉV-közlekedése, tekintettel a megújuló kastélyra és agrárkampuszra – tette hozzá.

Szatmáry Kristóf, a Fidesz országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a projekt nagy lépés a térségben élők számára, és 

reálisnak tartotta, hogy 2030-ig meginduljon a mintegy 200-300 milliárd forintos beruházás.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium tájékoztatása szerint az M2-es metróvonal Cinkotáig történő meghosszabbításával és a további 27 kilométernyi HÉV vonal felújításával lényegesen gyorsabb, versenyképes városi és elővárosi gyorsvasúti rendszer épülhet ki Csömör, Gödöllő és Budapest belvárosa között. A tervezési folyamat magában foglalja a korábban elkészült vizsgálati anyagok felhasználásával a döntés-előkészítő dokumentáció, a környezeti hatástanulmány, a teljes körű engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció, valamint a kivitelezési közbeszerzés kiírására alkalmas közbeszerzési dokumentáció elkészítését 2029 végéig.

A H8/H9-es HÉV és az M2-es metró fejlesztésének célja a közlekedésimód-váltás támogatása, az átszállások számának és idejének csökkentése, valamint a környezeti terhelés mérséklése. A metró meghosszabbítása Cinkotáig a Budapest külső kerületeiben élők megváltozott utazási igényeit szolgálja ki. A teljes vonalszakasz – hozzávetőlegesen nyolc kilométer metró- és huszonhét kilométer HÉV-vonal – megtervezése szükséges, a feladat része a csömöri átkötést biztosító szakasz utolsó két kilométeres dízelüzemű részének a villamosítása is. Valamennyi megállóhely rekonstrukciója és akadálymentesítése megtörténik, emellett korszerű utastájékoztató rendszerek épülnek ki. 

A cinkotai és a gödöllői végállomás is teljesen megújul, a H8-as HÉV-szakaszon egy új megállót is terveznek a Hungaroringnél.

Azokra a szakaszokra, ahol a lakóépületek közel helyezkednek el a HÉV-hez, zajárnyékoló falakat terveznek, és számos szintbeni kereszteződés megszűnik.

A projekt érdekessége és jelentős mérnöki kihívása az Örs vezér tér felett egy hozzávetőlegesen 80 méter támaszközű vasúti híd megtervezése, amely lehetővé teszi a kötöttpályás közlekedést a két 2-szer 2 sávos út felett – tájékoztatott az ÉKM.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
