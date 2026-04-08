Vérig sértődtek a németek JD Vance budapesti látogatásán, nagyon csúnyán nekiestek az amerikai alelnöknek: "Ez képmutatás, kikérjük magunknak"

Komoly diplomáciai feszültséget okozott JD Vance amerikai alelnök budapesti látogatása: a német kormány nyíltan bírálta az amerikai politikust, és álszentnek nevezte a kijelentéseit a magyar választások kapcsán. Berlin szerint Vance nemcsak kritikát fogalmazott meg, hanem ezzel ő maga is beavatkozott a kampányba.

Vance Budapesten, Orbán Viktor mellett állva azzal vádolta Brüsszelt, hogy beavatkozik a magyar választásokba. Az amerikai alelnök szerint az Európai Unió mindent megtett, hogy nyomást gyakoroljon Magyarországra, mert nem ért egyet a kormány politikájával – írja a Politico.

Erre reagálva a német kormány szóvivője, Sebastian Hille élesen visszautasította a vádakat.

Szerinte éppen Vance viselkedése vet fel komoly kérdéseket, hiszen néhány nappal a választások előtt érkezett Magyarországra, és nyíltan támogatta a kormányt.

A szóvivő úgy fogalmazott: már önmagában ez a tény is „sokat elárul arról, ki avatkozik be valójában”. A német álláspont szerint tehát nem Brüsszel, hanem Washington részéről történt olyan lépés, amely befolyásolhatja a választási kampányt.

Berlin hangsúlyozta: Friedrich Merz kormánya nem kíván állást foglalni a magyar választások kimenetelét illetően, és elfogadja a magyar választók döntését.

A helyzetet azért is emészti meg nehezen a német kormány, mert Vance beszédében nemcsak az EU-t bírálta, hanem nyíltan kiállt Orbán Viktor mellett, akit a „magyar emberekért kiálló vezetőként” méltatott. Ez a fajta támogatás ritkának számít az Egyesült Államok részéről egy európai választási kampányban.

Ezért marad tovább Budapesten JD Vance

JD Vance amerikai alelnök veszi át az amerikai tárgyalóküldöttség vezetését, amelyik pénteken egyeztet az irániakkal a végleges tűzszünetről. Tárgyalópartnere az INSA teheráni hírügynökség jelentése szerint Baker Kalibaf, az iráni parlament elnöke lesz.

Vance hírügynökségi jelentések szerint Budapestről utazik egyenesen a pakisztáni fővárosba, Iszlámábádba az egyeztetésekre.

Ez lehet az egyik oka annak, hogy egy nappal meghosszabbították az amerikai politikus magyarországi látogatását.

Mivel azóta Irán újra lezárta a Hormuzi-szorost, jelenleg nem tudni, mi Vance következő megállója.