Beköszöntött a valóság: kifogy az üzemanyagból Európa vezető országa, nem bírta ki a húsvétot – kiállt a nyilvánosság elé az energiaminiszter

Franciaországban a húsvéti hosszú hétvége után látványosan megborult az üzemanyag-ellátás, a kutak közel ötödénél legalább egy termék kifogyott. A hatóságok szerint nincs valódi hiány, de a számok és a helyzet komoly feszültséget jeleznek.

Franciaországban már minden negyedik benzinkút érintett az üzemanyaghiányban / Fotó: Dinya Magdolna

Látványos zavarok jelentek meg a francia üzemanyagpiacon a húsvéti hosszú hétvége után. A hivatalos adatok szerint kedd reggelre a benzinkutak mintegy 18 százalékánál legalább egyféle üzemanyag elfogyott, de iparági becslések már ennél is rosszabb képet festenek:

akár minden negyedik állomás érintett lehet.

A helyzet gyors romlásának egyik fő oka a megnövekedett forgalom. A húsvéti időszak hagyományosan erős utazási hullámot hoz Franciaországban, idén azonban ez különösen nagy terhelést jelentett az ellátási láncnak. Az iparági szereplők szerint a háromnapos hétvégék komoly problémát okoznak, mivel vasárnap és ünnepnapokon a szállító kamionok többsége nem közlekedik, így az utánpótlás egyszerűen lelassul.

A zavarok leginkább a TotalEnergies hálózatát érintik. Ezeken a kutakon ugyanis árplafont vezettek be:

a benzin ára 1,99 euró;

a dízelé pedig kezdetben 2,09 euró volt literenként.

Ez jelentős rohamot indított el az autósok részéről, ami gyorsan kiürítette a készleteket.

Egy adott időpontban a TotalEnergies állomások mintegy 66 százalékánál volt hiány, miközben más kutaknál ez az arány alig haladta meg a 4 százalékot.

A vállalat végül meghosszabbította a benzin árplafonját április végéig, ugyanakkor a dízel árát 2,25 euróra emelte. Ez is jelzi, hogy a mesterségesen alacsonyan tartott árak torzítják a keresletet, és rövid távon ellátási problémákhoz vezethetnek.

A francia kormány kikéri magának: „szó sincs üzemanyaghiányról!"

A hatóságok és az iparág képviselői ugyanakkor igyekeznek hűteni a kedélyeket. A hivatalos álláspont szerint nem valódi hiányról van szó, hanem átmeneti logisztikai fennakadásokról. A készletek rendelkezésre állnak, és a kutak feltöltése már megkezdődött. Az illetékesek szerint az ellátás néhány napon belül normalizálódhat.