Deviza
EUR/HUF377,07 -0,04% USD/HUF323,52 +0,23% GBP/HUF433,28 +0,17% CHF/HUF408,5 +0,04% PLN/HUF88,68 +0,22% RON/HUF74,03 -0,01% CZK/HUF15,45 +0,34% EUR/HUF377,07 -0,04% USD/HUF323,52 +0,23% GBP/HUF433,28 +0,17% CHF/HUF408,5 +0,04% PLN/HUF88,68 +0,22% RON/HUF74,03 -0,01% CZK/HUF15,45 +0,34%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 730,83 +2,99% MTELEKOM2 232 +1,92% MOL3 998 -0,55% OTP39 700 +5,53% RICHTER12 590 +3,11% OPUS448 -1,54% ANY7 240 +1,97% AUTOWALLIS152 +1,67% WABERERS4 750 +2,59% BUMIX9 015,86 +1,76% CETOP4 314,41 +3,63% CETOP NTR2 703,25 +3,63% BUX129 730,83 +2,99% MTELEKOM2 232 +1,92% MOL3 998 -0,55% OTP39 700 +5,53% RICHTER12 590 +3,11% OPUS448 -1,54% ANY7 240 +1,97% AUTOWALLIS152 +1,67% WABERERS4 750 +2,59% BUMIX9 015,86 +1,76% CETOP4 314,41 +3,63% CETOP NTR2 703,25 +3,63%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Westinghouse
GE Vernova
moduláris atomreaktor
nukleáris energia

Hivatalos: amerikai atomerőművek épülhetnek Magyarországon, megszólalt a Fehér Ház – ezek a legújabb fejlemények az SMR-ről

A több tízmilliárd dolláros projekt hosszú távon is átalakíthatja a hazai energiaellátást. Magyarország új szintre léphet az atomenergiában, az amerikai támogatással pedig akár tíz kis reaktor épülhet.
VG
2026.04.08, 19:25
Frissítve: 2026.04.08, 19:55

Az Egyesült Államok komoly támogatást ígért Magyarországnak kis moduláris atomreaktorok telepítéséhez, amelyekből akár tíz is épülhet az országban. A projekt értéke elérheti a 20 milliárd dollárt, és alapjaiban alakíthatja át az energiarendszert.

Óriási atomenergia-fejlesztés jöhet Magyarországon, amerikai támogatással / Fotó: Sahara Prince

Komoly fordulat körvonalazódik Magyarország energiapolitikájában: az Egyesült Államok több vezető nukleáris vállalata is együttműködési megállapodást kötött Budapesttel kis moduláris reaktorok, azaz SMR-ek fejlesztéséről és telepítéséről. 

A tervek szerint akár tíz ilyen új generációs atomreaktor is épülhet az országban, a teljes beruházási érték pedig elérheti a 20 milliárd dollárt.

A megállapodások mögött három meghatározó amerikai szereplő áll:

  • a GE Vernova,
  • a Westinghouse Electric Company,
  • valamint a Holtec International.

Mindhárom vállalat külön memorandumot írt alá Magyarországgal, amelyek célja az SMR-technológia hazai bevezetésének előkészítése.

A kezdeményezést Washington is nyíltan támogatja. A Fehér Ház által kiadott háttéranyag szerint az Egyesült Államok segítséget nyújt egy átfogó megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez. Ez a dokumentum alapozhatja meg a konkrét beruházási döntéseket, beleértve a helyszínek kijelölését, a technológiai választást és a finanszírozási struktúrát.

Törpereaktorokban rejlik az atomenergia jövője

A kis moduláris reaktorok jelentősen eltérnek a hagyományos atomerőművektől. Méretük kisebb, építésük gyorsabb, és rugalmasabban illeszthetők az energiarendszerbe. Ez különösen fontos lehet egy olyan időszakban, amikor az energiaellátás biztonsága és diverzifikációja kulcskérdéssé vált Európában.

A magyar tervek mögött nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai megfontolások is állhatnak. Az amerikai technológia bevonása csökkentheti a függőséget más külső szereplőktől, miközben erősíti a transzatlanti kapcsolatokat. 

Az együttműködés egyértelmű jelzés arra, hogy az Egyesült Államok stratégiai partnerként tekint Magyarországra az energiaszektor átalakításában.

A projekt ugyanakkor még korai fázisban van. A most aláírt memorandumok nem jelentenek végleges beruházási döntést, inkább egy hosszabb előkészítési folyamat kezdetét jelzik. A következő években dőlhet el, hogy valóban megépülnek-e a reaktorok, és ha igen, milyen ütemezéssel.

Ha a tervek megvalósulnak, az alapjaiban rajzolhatja át Magyarország villamosenergia-termelését. Az SMR-ek stabil, szén-dioxid-mentes energiát biztosíthatnak, miközben kiegészíthetik a megújuló forrásokat, például a nap- és szélenergiát. Ez különösen fontos lehet az energiarendszer kiegyensúlyozásában.

Nukleáris forradalom: stratégiai megállapodást kötött az MVM, hazánkban is megjelennek a törpereaktorok – tovább erősödik a magyar–amerikai szövetség

Magyarország és az Egyesült Államok új szintre emeli nukleáris együttműködését egy friss megállapodással. A cél egy modern, biztonságos és rugalmas atomenergia-rendszer kiépítése.

 

Energiabiztonság

Energiabiztonság
335 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
