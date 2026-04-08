Orbán Viktor egyszer és mindenkorra tisztázta, hol a helye Magyarországnak a világban: nagyon fáj neki, ami történik, de nem az oroszok alelnöke járt Budapesten
Öt nap kihagyás után szerda este folytatta országjáró körútját Orbán Viktor miniszterelnök, aki ezúttal Sopronba érkezett, ahol a város főterén több ezer fő hallgatta a beszédét.
"Hogy mindenki értse a helyzetet, tegyük világossá, ez a Fidesz-Kdnp nagygyűlése" – üzent rögtön a beszéde elején a tiszásoknak Orbán Viktor, majd gyorsan azt is hozzátette, hogy nem hagyják, hogy elnyomják a fideszesek hangját. A miniszterelnök szerint a mostani eseményen is három féle választópolgár vesz részt, az egyiket a bizonytalanok alkotják, akik nem tudják, hogy melyik lábukra álljanak, a balra vagy a jobbra, nekik azt javasolja, hogy inkább álljanak a jobbra. Ezen felül vannak a fideszesek és a tiszások, szerinte jó, hogy ők is eljöttek.
Orbán szerint a Fidesz kampánya a békemenet után indult, azóta felszántották az országot.
Mi vagyunk többé, ők kevésbé, ha volt is előny a másik oldalon, az elpárolgott. Korábban mi voltunk a csendes többség, de ez a kampány hangos többséggé tett bennünket
– mondta, hozzátéve, hogy Szentesen azt tanulta, hogy lefelé folyik a Tisza, nem folyik az többé vissza. A kormányfő ugyanakkor arra kérte a hallgatóságát a választás előtt 5 nappal, hogy ne számolgassanak, egyetlen dolgot tegyenek, mozgósítsanak mindenkit. 2002-ben azt mondták, hogy mindenki hozzon magával még egy embert, most azt mondják, hogy mindenkit hozzanak el. Arra kérte a fideszeseket, hogy keressék meg a munkatársaikat és családtagjaikat, hogy meg legyen a győzelem vasárnap este.
Egyszer megkérdeztem Schwarzeneggert, hogy hány fekvőtámaszt tud csinálni, azt mondta, hogy akkor csinálja jól, ha fáj
– foglamazott a miniszterelnök, szerinte azonban Sopronba menni soha sem fáj. Magyarországnak van egy vérszerződése Sopronban, ugyanis a rendszerváltás óta mindig nemzeti képviselőt küldtek a parlamentbe.
Magyarország helye Nyugaton van, de Amerika áll hozzánk a legközelebb
A kormányfő kitért J.D. Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnökének budapesti látogatására is, szerinte fontos látogatás volt, ami önbizalmat és támogatást ad, annak a bizonyítéka, hogy a világban szövetségeseink és barátaink vannak. "Ez jó, mert biztonságot ad minden magyar családnak és Magyarországnak" – mondta, majd
szembeállította Amerikával Nyugat-Európát, ahol ami zajlk, az nekünk fáj, mivel mi is egy nyugati ország vagyunk, és nekünk Szent István óta a helyünk Nyugaton van.
"Nekünk fáj, hogy a német kereszténydemokraták, meg a CSU olyan baloldali párttá váltak, ami lehetetlenné teszi velük az együtműködést." A kormányfő szerint ráadásul az amerikai alelnök látogatása megcáfolt minden ostoba gyanúsítgatást, ami a kormány oroszbarátságát próbálta igazolni.
Nem az oroszok, hanem az amerikaiak alelnöke járt itt Budapesten
– vágta rá Orbán bizonyítékként a kormány nyugatpártiságára, majd folytatta azzal, hogy nekünk fáj az is, hogy beengedték Nyugaton a migránsokat és közben tőlünk is ezt várják el. Szerinte elfogadhatatlan, hogy bárki meg akarja mondani, hogy kikkel éljünk együtt, ezt azonban soha sem fogadjuk el, mert csak mi magyarok dönthetünk róla.
A miniszterelnök szerint az is fáj, hogy tőlünk Nyugaton divattá vált kigúnyolni a családokat, és azért támadnak minket, mert egy keresztény alkotmányunk van, ami kimondja, hogy az apa férfi, az anyag meg nő.
Orbán szerint ma a földrajzi távolság ellenére közelebb áll hozzánk Amerikai Egyesült Államok, mint a nyugati országok, mivel Ameriában tisztelik a családokat.
"Köszönjük az alelnöknek és bemutatta a barátságát Magyarország minden polgárának."
Igazságtalan négy év van mögöttünk
A kormányfő arról is beszélt, hogy rendkívül igazságtalan négy év van mögöttünk, olyan válságokat kellett kezelnünk, amiket nem mi okoztunk. Az elmúlt négy évben mindenki rengeteget dolgozott, szerinte ennyi munkával nincsenek háborús fellegek az égen, akkor kétszer-háromszor többet érhettünk volna el. Ilyenkor az a kérdés, hogy mit teszünk. Szerinte olyan kormánya van az országnak, ami azt mondta, hogy vannak céljaink és a céljainkat nem adhatja fel. Arra kérte az embereket, legyenek büszkék arra, hogy sikerült megőrizni a teljes foglalkoztatottságot. Míg 2010-ben 3,7 millióan dolgoztak, most már 4,7 millióan és azt ígérte, hogy ha nyernek, akkor
- 5 millióan fognak dolgozni
- és az átlagjövedelem eléri az egy millió forintot.
Arra kérte a soproniakat, hogy arra is legyenek büszkék, hogy nem adták fel a családok támogatását. Bevezették azt, ami a világon senkinek nem sikerült, Magyarországon a kétgyermekes anyák életük végéig szja-mentesek. Orbán szerint erős családok nélkül nincs erős erős Magyarország. "Ha van gyerek, van jövő, ha nincs gyerek nincs jövő" – tette hozzá.
A kormányfő szerint a háború ellenére az idősökről sem feledkeztek meg, visszaadták a 13. havi nyugdíjat, amit a baloldali kormányok elvettek, és vállalja, ha marad a kormány, hogy akkor felépítik a 14. havi nyugdíjat a következő ciklusban.
Diákhitel, munkáshitel, 25 év alattiak szja-mentessége, 30 év alatti gyermekes anyák szjamentessége, 3 százalékos Otthon Start Hitel – sorolta a fiatalokat támogató kormányzati intézkedéseket, szerinte ezekért a magyar fiatalok köszönettel tartoznak, de nem a kormánynak, hanem a választóknak.
A választás tétjéről is beszélt Orbán
A miniszterelnök szerint a választás legnagyobb tétje, hogy ukránbarát vagy nemzeti kormányt választunk vasárnap. Szerinte Ukrajna egy bajba jutott ország, amit segíteni kell, Magyarország ennek megfelelően megnyitotta a határait, adtunk neki fedelet, ételt, munkát és felállítottunk egy ukrán nyelvű iskolát, hogy az ukrán gyerekek saját nyelvükön tanulhassanak, miközben Kárpátalján éppen ellehetetlenítik a magyarok anyanyelvükön törénő tanulását.
Mindent megadtunk ukránoknak, amit a keresztény lelkiismeret megkövetel. De amit követelnek tőlünk, azt nem adjuk meg, mert tönkretenne bennünket. Magyarország az első, minden más országot megelőz
– szögezte le, szerinte ha ukránbarát kormány lesz, a magyarok pénze elmegy Ukrajnába. Ő maga látta azt a szerződést, ami alapján 90 milliárd eurót akar adni az unió Ukrajnának. Ugyanakkor az EU-nak nincsen pénze, így azt kölcsönként adják oda az ukránoknak, a szerződésben pedig az áll, hogy az ukránok akkor adják csak vissza, ha legyőzik az oroszokat, és azok kártételt fizetnek. Ez azt jelentené, hogy mivel a hitel mögött fedezetként hitel van, ezt a nemzetállamoknak kell majd visszafizetniük. Ezt ugyan megúsztuk, de ott van még az asztalon 700-800 milliárdos hitel, így ha nem nemzeti kormány lesz, akkor a magyarok pénze nem Sopronba megy, hanem valahova Donyeckbe.
Orbán emlékeztett arra, hogy az ukránok olajblokád alá vették az orzságot, azt remélték, hogy gazdasági káosz lesz, ami a választás előtt egy hónappal egyet jelente a kormány bukásával. A gazdasági káoszért pedig magyar kormány lenne felelős, ezt ugyanakkor most kivédték és világossá tették, hogy egy Ukrajna nem zsarolhat meg egy 1100 éves országot.
Soha sem fogunk belemenni abba, hogy bárki megzsaroljon bennünket és ránk kényszerítse akaratát
– fogalmazott a kormányfő, ezért úgy döntöttek, hogy az EU-ban minden olyan döntést, ami az ukránoknak kedvező lene, megakadályoznak. Ezért hiába fenyegetik az országot és a miniszterelnök családját, ebből nem fognak engedni.
A miniszterelnök arra is felhívta a figyelmet, hogy sokan Sopron mellett átjárnak dolgozni, és látják, hogy mennyi az üzemanyagár és a rezsi. Míg a cseheknél és a lengyeleknél 900 ezer 1 millió a rezsi, nálunk 250 ezer forint, ez is a választás tétje.
A következő négy év legfontosabb szava a kimaradás lesz
Orbán szerint az előttünk álló négy év legfontosabb szava a kimaradás, kimaradni a háborúból és esztelen brüsszeli gazdaságpolitikából. Elismerte, hogy háborúból kimaradni nem könnyű, az első világháborúban Tisza István akart kimaradni, de nem sikerült, a másodikban Horty Miklós, de neki se sikerült, mert nem volt meg a nemzeti egység.
Orbán szerint legalább három millió szavazatra van szükség a választáson, és akkor lesz nemzeti egység és kimaradunk a háborúból.
A miniszterelnök nem szeret ígérni, inkább azt vállalja, hogy polgári keresztény kormány marad, akkor Magyarország kimarad a háborúból és a saját tengelye körül mozgó ország lesz.
Orbán Viktor szerint minden, amit a Fidesszel szemben kritikaként hoznak fel, az mind érv mellett.
A CSU 70 évig volt a kormányon, bár azt én is túlzásnak tartom
– jegyezte meg, Orbán szerint a legkeményebb valuta a következő négy évben a tapasztalat lesz, pontosan tudja, honnan van a tapasztalat, amit a munka és idő ad meg. "Kellő szerénységgel mondhatom, ha körülnézek, mi vagyunk az egyetlen közösség, ami képes megadni Magyarország számára a szükséges biztonságot" – fogalmazott, nem tudja ugyanakkor megígérni, hogy négy év múlva eljön, fiatalabb lesz, de azt megígéri, hogy teljes szívvvel fogja szolgálni Magyarországot.