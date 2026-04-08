Tömeges megbetegedések a kiképzőközpontokban – százakat vittek az ukrán kórházba
Az ukrán kiképzőközpontokban kialakult súlyos egészségügyi helyzetre hívta fel a figyelmet Olha Resetilova katonai ombudsman egy friss interjúban – írja a Kiszo.
Resetilova beszámolója szerint
tömeges megbetegedések és komoly orvoshiány nehezíti a katonák ellátását, ami különösen a téli időszakban vezetett kritikus állapotokhoz.
Az ombudsman elmondta, hogy egyes kiképzőközpontokból több száz katonát kellett kórházba szállítani tüdőgyulladásos szövődmények miatt.
Decemberben például egyetlen létesítményből is százakat vittek kórházba, ami jól mutatja a helyzet súlyosságát. A problémát tovább súlyosbítja az egészségügyi személyzet hiánya: előfordult, hogy egy nagy létszámú központban mindössze három orvos látta el a betegeket, miközben más szakembereket más feladatokra vezényeltek át.
Olha Resetilova szerint a gondok gyökere részben a mozgósítottak állapotában keresendő. Sok katona már eleve legyengülten érkezik a kiképzésre, miután hosszabb ideig nem megfelelő körülmények között tartózkodott a toborzóközpontokban. Így egészségi állapotuk romlása gyakran már az alapkiképzés előtt megkezdődik. A zsúfoltság és a zárt környezet pedig ideális feltételeket teremt a fertőzések gyors terjedéséhez.
A helyzetet tovább nehezíti, hogy a kiképzőközpontok sokszor vonakodnak kórházba küldeni a betegeket. Ennek oka, hogy attól tartanak: egyes katonák a kórházi ellátás során megszökhetnek. Az ombudsman egy konkrét esetet is említett, amikor egy beteg katonát ugyan kórházba szállítottak, ám az később elhagyta az intézményt.
A médiában korábban tragikus esetekről is beszámoltak: egy rohamezred több katonája tüdőgyulladás következtében vesztette életét. Resetilova hangsúlyozta, hogy ez nem elszigetelt jelenség, hanem szélesebb körben is hasonló problémák tapasztalhatók.
A hatóságok jelenleg részletes vizsgálatot folytatnak az ügyben. Az elhunyt katonák utolsó napjait, az ellátás körülményeit és a kórházba kerülésük részleteit szinte percről percre rekonstruálják. Az eredményekről a katonai vezetést is tájékoztatják majd.
Miközben az orosz-ukrán háború tovább dúl, Ukrajna egy másik súlyos válsággal is szembenéz: milliók próbálják elkerülni a behívót, sokan bujkálnak vagy elmenekülnek az országból. A fronton harcolók kimerültek, a hátországban pedig egyre többen félnek attól, hogy a besorozás egyet jelent a biztos halállal.
A hivatalos adatok szerint mintegy kétmillióan próbálják elkerülni a sorozást, miközben százezrek már a fronton szolgálók közül is eltűntek vagy elhagyták egységüket.
A Haon szemléje szerint a háború kezdetén még egészen más volt a hangulat. Sokan önként jelentkeztek, hogy megvédjék hazájukat, mostanra egyre többen próbálnak elmenekülni. Aki nem tud menekülni, gyakran bezárkózik, és hónapokig alig hagyja el az otthonát.
Közben a fronton szolgálók is egyre kimerültebbek. Vannak, akik évek óta megszakítás nélkül harcolnak, pihenő nélkül. A rotáció hiánya miatt sokan úgy érzik, hogy ha egyszer bevonulnak, nincs visszaút a civil életbe. Ez a félelem a hátországban is terjed.