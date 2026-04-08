Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Óriási fordulatot okozott a kormány: kinyithatott egy fontos kaput Varga Mihály előtt, ami már bezárulni látszott

Váratlan fordulatot hoztak a legfrissebb inflációs adatok Magyarországon. Az árnövekedés mérsékeltebb lett a vártnál, ami új pályára állíthatja a monetáris politikát. Varga Mihály számára ez egy korábban bezárulni látszó lehetőséget nyithat meg, ami nem más, mint a kamatcsökkentés.
VG
2026.04.08, 17:50

A vártnál kedvezőbb inflációs adat érkezett Magyarországról, ami új helyzetet teremt a monetáris politikában. Bár az árak emelkedése megindult a februári, évtizedes mélypont után, a drágulás mértéke elmaradt a piaci várakozásoktól – ez pedig megnyithat egy korábban lezártnak tűnő lehetőséget Varga Mihály számára.

Fotó: Varga Mihály / Facebook

Márciusban az éves infláció 1,8 százalékra emelkedett, ami ugyan magasabb a februári szintnél, de még így is visszafogott növekedés. Havi alapon mindössze 0,4 százalékos áremelkedést mértek, ami arra utal, hogy a közel-keleti háború hatásai egyelőre nem gyűrűztek be teljes erővel a magyar gazdaságba.

Különösen fontos, hogy több kulcsterületen is mérsékelt maradt az árnyomás. Az élelmiszerárak például enyhén csökkentek, a szolgáltatások drágulása pedig kifejezetten visszafogott volt. A tartós fogyasztási cikkek esetében is meglepően alacsony áremelkedést mértek, annak ellenére, hogy a forint jócskán gyengült.

A fő kockázati tényezőt egyértelműen az energia jelenti. Az üzemanyagárak havi szinten 4,6 százalékkal ugrottak meg, ami összhangban van az olajárak emelkedésével és a forint dollárral szembeni gyengülésével. Ugyanakkor a rezsicsökkentés hatása miatt a háztartási energia ára nem változott, ami jelentősen tompította az inflációt.

Egy fontos kapu újra kinyílhat

A maginfláció – amely kiszűri a volatilis tényezőket – 1,9 százalékra csökkent, ami kifejezetten kedvező jelzés. Ez azért kulcsfontosságú, mert azt mutatja, hogy az alapvető inflációs folyamatok nem szabadultak el, sőt inkább stabilizálódnak. Az IGN beszámolója szerint

ez a fejlemény pedig egy olyan lehetőséget hozhat vissza a képbe, amely már kezdett eltűnni: a kamatcsökkentés esélyét. 

Bár rövid távon a jegybank várhatóan óvatos marad a geopolitikai kockázatok és az energiaárak bizonytalansága miatt, az év második felében – különösen a végén – ismét napirendre kerülhet a monetáris lazítás.

A jelenlegi pálya szerint az infláció az év közepére 3-3,5 százalék körül alakulhat, majd év végére akár 4,5 százalékig is emelkedhet. Ez azt jelenti, hogy bár a mostani adatok kedvezők, a neheze még csak most jön. A közel-keleti konfliktus, különösen a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság továbbra is komoly kockázatot jelent. Ha azonban a geopolitikai helyzet stabilizálódik, az inflációs pálya is kedvezőbb lehet a korábban vártnál.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
