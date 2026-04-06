Orbán Viktor megszakította a húsvéti programját hétfő hajnalban a magyarországi gázvezeték elleni támadás miatt: "Most indulnak a katonák"

A magyar miniszterelnök már locsolkodni készült, de ez most nem lehetséges. Orbán Viktor Kiskundorozsmára indult, ahonnan élőben ad tájékoztatást a Török Áramlatot ért terrortámadási kísérletről.
VG
2026.04.06, 06:59
Frissítve: 2026.04.06, 07:10

Húsvét hétfőn videós üzenet jelent meg Orbán Viktor közösségi oldalán. Ebből kiderült, a magyar miniszterelnök megszakította a programját és a Török Áramlat elleni terrortámadás miatt azonnal a magyar-szerb határra, Kiskundorozsmára indult.

Orbán Viktor megszakította a húsvéti programját hétfő hajnalban / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, nagy romboló erejű robbanóanyagot és annak működésbe hozásához szükséges gyutacsokat találtak Szerbiában a Magyarországot Szerbiával összekötő gázinfrastruktúra közvetlen közelében.

Erről Aleksandar Vucic vasárnap adott jelentést Orbán Viktornak. A szerb elnök az Instagramon közölte, hogy telefonon felhívta a magyar miniszterelnököt a történtek miatt.

„Tájékoztattam őt katonai és rendőri szerveink vizsgálatának első eredményeiről a Szerbiát és Magyarországot összekötő létfontosságú gázinfrastruktúra veszélyeztetésével kapcsolatban. Egységeink nagy romboló erejű robbanóanyagot és annak működésbe hozásához szükséges gyutacsokat találtak” – húzta alá.

Később a belgrádi Expo 2027 Világkiállítás helyszínének körbejárásakor kifejtette, hogy a nyomkereső kutyák, a katonaság és a rendőrség a Török Áramlat gázvezetéktől "néhány száz méterre két hátizsákot és két nagy csomag robbanóanyagot találtak, emellett más nyomokra is bukkantunk".

Ha itt megszakadt volna a gázvezeték,

Magyarországnak és a Vajdaságnak nem lenne gázellátása.

Annak köszönhetően, hogy idejében feltárták a merényletkísérletet, a gázvezeték zavartalanul működik. A szerb elnök végül leszögezte: könyörtelenül leszámolnak mindenkivel, aki Szerbia létfontosságú infrastruktúráját veszélyeztetni akarja. „Ezeknek a robbanóanyagoknak olyan pusztító erejük volt, hogy sok ember életét sodorhatták volna veszélybe” – mondta.

Vasárnap este a szerb hatóságok bejelentették, ki követhette el a merényletkísérletet. Erről részletesen ebben a cikkben számoltunk be.

Húsvéthétfő, reggel 6. Locsolkodás helyett indulás a magyar-szerb határra. Tegnap a szerb szakaszon fel akarták robbantani a gázvezetéket. Ellenőrizzük, minden rendben van-e a magyar oldalon. Élőben jelentkezem a fejleményekkel! – írta a Facebookon.

 

A magyar kormány más vasárnap reagált a szerb-magyar gázvezetéket ért támadásra. Orbán Viktor miniszterelnök rendkívüli védelmi tanácsot hívott össze vasárnap délutánra. Ennek végeztével arról számolt be, hogy elrendelték a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának megerősített katonai ellenőrzését és védelmét.

Felhívta rá a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló információk alapján a Magyarországot ellátó Török Áramlat gázvezeték vajdasági szakaszán szabotázsakciót készítettek elő. Orbán Viktor emlékeztetett rá, hogy ennek a vezetéknek a működése Magyarország számára létfontosságú, a magyar gázfogyasztás 60 százalékát ezen keresztül szerezzük be.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
