Orbán Viktor megszakította a húsvéti programját hétfő hajnalban a magyarországi gázvezeték elleni támadás miatt: "Most indulnak a katonák"

Húsvét hétfőn videós üzenet jelent meg Orbán Viktor közösségi oldalán. Ebből kiderült, a magyar miniszterelnök megszakította a programját és a Török Áramlat elleni terrortámadás miatt azonnal a magyar-szerb határra, Kiskundorozsmára indult.

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, nagy romboló erejű robbanóanyagot és annak működésbe hozásához szükséges gyutacsokat találtak Szerbiában a Magyarországot Szerbiával összekötő gázinfrastruktúra közvetlen közelében.

Erről Aleksandar Vucic vasárnap adott jelentést Orbán Viktornak. A szerb elnök az Instagramon közölte, hogy telefonon felhívta a magyar miniszterelnököt a történtek miatt.

„Tájékoztattam őt katonai és rendőri szerveink vizsgálatának első eredményeiről a Szerbiát és Magyarországot összekötő létfontosságú gázinfrastruktúra veszélyeztetésével kapcsolatban. Egységeink nagy romboló erejű robbanóanyagot és annak működésbe hozásához szükséges gyutacsokat találtak” – húzta alá.

Később a belgrádi Expo 2027 Világkiállítás helyszínének körbejárásakor kifejtette, hogy a nyomkereső kutyák, a katonaság és a rendőrség a Török Áramlat gázvezetéktől "néhány száz méterre két hátizsákot és két nagy csomag robbanóanyagot találtak, emellett más nyomokra is bukkantunk".

Ha itt megszakadt volna a gázvezeték,

Magyarországnak és a Vajdaságnak nem lenne gázellátása.

Annak köszönhetően, hogy idejében feltárták a merényletkísérletet, a gázvezeték zavartalanul működik. A szerb elnök végül leszögezte: könyörtelenül leszámolnak mindenkivel, aki Szerbia létfontosságú infrastruktúráját veszélyeztetni akarja. „Ezeknek a robbanóanyagoknak olyan pusztító erejük volt, hogy sok ember életét sodorhatták volna veszélybe” – mondta.

Vasárnap este a szerb hatóságok bejelentették, ki követhette el a merényletkísérletet.

Orbán Viktor megszakította a húsvéti programját hétfő hajnalban

Húsvéthétfő, reggel 6. Locsolkodás helyett indulás a magyar-szerb határra. Tegnap a szerb szakaszon fel akarták robbantani a gázvezetéket. Ellenőrizzük, minden rendben van-e a magyar oldalon. Élőben jelentkezem a fejleményekkel! – írta a Facebookon.