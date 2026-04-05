Rendkívüli: Szerbia bejelentette, ki akarta felrobbantani a magyarországi gázvezetéket, őrizetbe veszik – kiderült, hol gyártották a robbanóanyagot
Kulcsfontosságú nyilatkozatot tett Djuro Jovanic, a szerb Katonai Biztonsági Ügynökség (VBA) igazgatója vasárnap kora este a Magyarkanizsánál, a Török Áramlat közvetlen közelében talált robbanóanyagról.
Mindez egy sajtótájékoztatón hangzott el, amelyet 18 órakor tartottak a szerb hatóságok a rendkívül súlyos ügyben. Ezen Jovanic több részletet is megosztott a szerb–magyar gázvezeték ellen tervezett terrortámadásról.
Török Áramlat felrobbantása: mi történt a szerb–magyar gázvezetéknél?
Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, nagy romboló erejű robbanóanyagot és annak működésbe hozásához szükséges gyutacsokat találtak Szerbiában a Magyarországot Szerbiával összekötő gázinfrastruktúra közvetlen közelében.
Erről Aleksandar Vucic vasárnap tájékoztatta Orbán Viktort. A szerb elnök az Instagramon közölte, hogy telefonon felhívta a magyar miniszterelnököt a történtek miatt.
„Tájékoztattam őt katonai és rendőri szerveink vizsgálatának első eredményeiről a Szerbiát és Magyarországot összekötő létfontosságú gázinfrastruktúra veszélyeztetésével kapcsolatban. Egységeink nagy romboló erejű robbanóanyagot és annak működésbe hozásához szükséges gyutacsokat találtak” – húzta alá.
Később a belgrádi Expo 2027 Világkiállítás helyszínének körbejárásakor kifejtette, hogy a nyomkereső kutyák, a katonaság és a rendőrség a Török Áramlat gázvezetéktől „néhány száz méterre két hátizsákot és két nagy csomag robbanóanyagot találtak, emellett más nyomokra is bukkantunk”.
Ha itt megszakadt volna a gázvezeték,
Magyarországnak és a Vajdaságnak nem lenne gázellátása.
Annak köszönhetően, hogy idejében feltárták a merényletkísérletet, a gázvezeték zavartalanul működik. A szerb elnök végül leszögezte: könyörtelenül leszámolnak mindenkivel, aki Szerbia létfontosságú infrastruktúráját veszélyeztetni akarja. „Ezeknek a robbanóanyagoknak olyan pusztító erejük volt, hogy sok ember életét sodorhatták volna veszélybe” – mondta.
Szerbia bejelentette, ki akarta felrobbantani a szerb–magyar gázvezetéket
Djuro Jovanic a vasárnap esti sajtótájékoztatón elmondta, hogy hónapok óta jelezték, hogy a gázinfrastruktúra veszélybe kerülhet, de szkeptikus fogadtatásra találtak.
A mai rajtaütést alapos terepmunka előzte meg. „Olyan információkkal rendelkeztünk, hogy
egy migránscsoportba tartozó személy szabotázsakciót kísérel meg végrehajtani a gázinfrastruktúra ellen.”
Hangsúlyozta, hogy az érintett személyt őrizetbe veszik. „Az adataink szerint egy felnőttkorú, katonai szolgálatra alkalmas személyről van szó, akit biztosan őrizetbe vesznek. Csak az a kérdés, hogy a nyomozás három napig vagy több hónapig tart-e” – tette hozzá a VBA igazgatója.
Arra is kitért, hogy olyan dezinformációk jelentek meg, miszerint a szerb hadsereg tagjai valamilyen második vagy harmadik fél megrendelésére dolgoznak az egész ügyön. (Azt a narratívát, hogy voltaképpen valamiféle önmerényletről lenne szó, Magyarországon is terjesztik bizonyos, politikailag elfogult elemzői körök – a szerk.)
Jovanic szerint az is terjed, hogy ukrán gyártmányú robbanóanyagot fognak találni, és az ukránokat vádolják meg a szabotázs megszervezésével. Ezeket a vádakat határozottan visszautasította. „Mit számít, ki a robbanóanyag gyártója? Ez nem jelenti azt, hogy ő a megrendelő vagy az elkövető” – mutatott rá. Ennek alátámasztásául elárult egy újabb, eddig nem ismert információt. A Török Áramlat közelében elhelyezett, mintegy négy kilogramm össztömegű robbanóanyagon lévő jelzések alapján az látszik, hogy az Amerikai Egyesült Államokban gyártották.
Így akarták felrobbantani a Török Áramlatot
A következőket találták a helyszínen:
- speciálisan csomagolt, hermetikusan lezárt robbanóanyagot,
- külön előkészített és becsomagolt detonátorokat,
- valamint gyújtózsinórt,
- illetve a robbanóanyag élesítéséhez szükséges megfelelő szerszámokat és eszközöket.
Az illetékesek korábban közölték, hogy komoly biztonsági incidensről van szó, amely messzemenő következményekkel járhatott volna Szerbia és a régió energiastabilitására nézve.
Mladenka Manojlovicć, a szabadkai ügyészség ügyésze korábban azt közölte, hogy a magyarkanizsai esetben, amelyben a robbanóanyagot találták, fegyverek és robbanóanyagok tiltott előállítása, tartása és forgalmazása, valamint szabotázs bűncselekménye miatt indult eljárás.
A szerb védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a biztonsági erők tagjai folytatják a terepmunkát Magyarkanizsa községben további nyomok felkutatása, valamint az eseménnyel összefüggésbe hozható személyek azonosítása és felelősségre vonása céljából.