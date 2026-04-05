Rendkívüli: Szerbia bejelentette, ki akarta felrobbantani a magyarországi gázvezetéket, őrizetbe veszik – kiderült, hol gyártották a robbanóanyagot

Eddig nem ismert részleteket közölt a szerb katonai ügyészség. Azt is elmondták, ki lehetett az elkövetője a Török Áramlat ellen tervezett terrortámadásnak. A példátlan ügyről tudatosnak tűnő dezinformáció zajlik, amire külön kitért a szerb hatóság.
VG
2026.04.05, 19:40
Frissítve: 2026.04.05, 20:48

Kulcsfontosságú nyilatkozatot tett Djuro Jovanic, a szerb Katonai Biztonsági Ügynökség (VBA) igazgatója vasárnap kora este a Magyarkanizsánál, a Török Áramlat közvetlen közelében talált robbanóanyagról.

Török Áramlat: Djuro Jovanic, a szerb Katonai Biztonsági Ügynökség igazgatója bejelentést tett / Forrás: RTS

Mindez egy sajtótájékoztatón hangzott el, amelyet 18 órakor tartottak a szerb hatóságok a rendkívül súlyos ügyben. Ezen Jovanic több részletet is megosztott a szerb–magyar gázvezeték ellen tervezett terrortámadásról.

Török Áramlat felrobbantása: mi történt a szerb–magyar gázvezetéknél?

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, nagy romboló erejű robbanóanyagot és annak működésbe hozásához szükséges gyutacsokat találtak Szerbiában a Magyarországot Szerbiával összekötő gázinfrastruktúra közvetlen közelében.

Erről Aleksandar Vucic vasárnap tájékoztatta Orbán Viktort. A szerb elnök az Instagramon közölte, hogy telefonon felhívta a magyar miniszterelnököt a történtek miatt.

„Tájékoztattam őt katonai és rendőri szerveink vizsgálatának első eredményeiről a Szerbiát és Magyarországot összekötő létfontosságú gázinfrastruktúra veszélyeztetésével kapcsolatban. Egységeink nagy romboló erejű robbanóanyagot és annak működésbe hozásához szükséges gyutacsokat találtak” – húzta alá.

Később a belgrádi Expo 2027 Világkiállítás helyszínének körbejárásakor kifejtette, hogy a nyomkereső kutyák, a katonaság és a rendőrség a Török Áramlat gázvezetéktől „néhány száz méterre két hátizsákot és két nagy csomag robbanóanyagot találtak, emellett más nyomokra is bukkantunk”.

Ha itt megszakadt volna a gázvezeték,

Magyarországnak és a Vajdaságnak nem lenne gázellátása.

Annak köszönhetően, hogy idejében feltárták a merényletkísérletet, a gázvezeték zavartalanul működik. A szerb elnök végül leszögezte: könyörtelenül leszámolnak mindenkivel, aki Szerbia létfontosságú infrastruktúráját veszélyeztetni akarja. „Ezeknek a robbanóanyagoknak olyan pusztító erejük volt, hogy sok ember életét sodorhatták volna veszélybe” – mondta.

Szerbia bejelentette, ki akarta felrobbantani a szerb–magyar gázvezetéket

Djuro Jovanic a vasárnap esti sajtótájékoztatón elmondta, hogy hónapok óta jelezték, hogy a gázinfrastruktúra veszélybe kerülhet, de szkeptikus fogadtatásra találtak.

A mai rajtaütést alapos terepmunka előzte meg. „Olyan információkkal rendelkeztünk, hogy

egy migránscsoportba tartozó személy szabotázsakciót kísérel meg végrehajtani a gázinfrastruktúra ellen.”

Hangsúlyozta, hogy az érintett személyt őrizetbe veszik. „Az adataink szerint egy felnőttkorú, katonai szolgálatra alkalmas személyről van szó, akit biztosan őrizetbe vesznek. Csak az a kérdés, hogy a nyomozás három napig vagy több hónapig tart-e” – tette hozzá a VBA igazgatója.

Arra is kitért, hogy olyan dezinformációk jelentek meg, miszerint a szerb hadsereg tagjai valamilyen második vagy harmadik fél megrendelésére dolgoznak az egész ügyön. (Azt a narratívát, hogy voltaképpen valamiféle önmerényletről lenne szó, Magyarországon is terjesztik bizonyos, politikailag elfogult elemzői körök – a szerk.)

Jovanic szerint az is terjed, hogy ukrán gyártmányú robbanóanyagot fognak találni, és az ukránokat vádolják meg a szabotázs megszervezésével. Ezeket a vádakat határozottan visszautasította. „Mit számít, ki a robbanóanyag gyártója? Ez nem jelenti azt, hogy ő a megrendelő vagy az elkövető” – mutatott rá. Ennek alátámasztásául elárult egy újabb, eddig nem ismert információt. A Török Áramlat közelében elhelyezett, mintegy négy kilogramm össztömegű robbanóanyagon lévő jelzések alapján az látszik, hogy az Amerikai Egyesült Államokban gyártották.

Így akarták felrobbantani a Török Áramlatot

A következőket találták a helyszínen:

  • speciálisan csomagolt, hermetikusan lezárt robbanóanyagot,
  • külön előkészített és becsomagolt detonátorokat,
  • valamint gyújtózsinórt,
  • illetve a robbanóanyag élesítéséhez szükséges megfelelő szerszámokat és eszközöket.

Az illetékesek korábban közölték, hogy komoly biztonsági incidensről van szó, amely messzemenő következményekkel járhatott volna Szerbia és a régió energiastabilitására nézve. 

Mladenka Manojlovicć, a szabadkai ügyészség ügyésze korábban azt közölte, hogy a magyarkanizsai esetben, amelyben a robbanóanyagot találták, fegyverek és robbanóanyagok tiltott előállítása, tartása és forgalmazása, valamint szabotázs bűncselekménye miatt indult eljárás.

A szerb védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a biztonsági erők tagjai folytatják a terepmunkát Magyarkanizsa községben további nyomok felkutatása, valamint az eseménnyel összefüggésbe hozható személyek azonosítása és felelősségre vonása céljából.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
