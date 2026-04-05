Rendkívüli: Szerbia bejelentette, ki akarta felrobbantani a magyarországi gázvezetéket, őrizetbe veszik – kiderült, hol gyártották a robbanóanyagot

Kulcsfontosságú nyilatkozatot tett Djuro Jovanic, a szerb Katonai Biztonsági Ügynökség (VBA) igazgatója vasárnap kora este a Magyarkanizsánál, a Török Áramlat közvetlen közelében talált robbanóanyagról.

Mindez egy sajtótájékoztatón hangzott el, amelyet 18 órakor tartottak a szerb hatóságok a rendkívül súlyos ügyben. Ezen Jovanic több részletet is megosztott a szerb–magyar gázvezeték ellen tervezett terrortámadásról.

Török Áramlat felrobbantása: mi történt a szerb–magyar gázvezetéknél?

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, nagy romboló erejű robbanóanyagot és annak működésbe hozásához szükséges gyutacsokat találtak Szerbiában a Magyarországot Szerbiával összekötő gázinfrastruktúra közvetlen közelében.

Erről Aleksandar Vucic vasárnap tájékoztatta Orbán Viktort. A szerb elnök az Instagramon közölte, hogy telefonon felhívta a magyar miniszterelnököt a történtek miatt.

„Tájékoztattam őt katonai és rendőri szerveink vizsgálatának első eredményeiről a Szerbiát és Magyarországot összekötő létfontosságú gázinfrastruktúra veszélyeztetésével kapcsolatban. Egységeink nagy romboló erejű robbanóanyagot és annak működésbe hozásához szükséges gyutacsokat találtak” – húzta alá.

Később a belgrádi Expo 2027 Világkiállítás helyszínének körbejárásakor kifejtette, hogy a nyomkereső kutyák, a katonaság és a rendőrség a Török Áramlat gázvezetéktől „néhány száz méterre két hátizsákot és két nagy csomag robbanóanyagot találtak, emellett más nyomokra is bukkantunk”.

Ha itt megszakadt volna a gázvezeték,

Magyarországnak és a Vajdaságnak nem lenne gázellátása.

Annak köszönhetően, hogy idejében feltárták a merényletkísérletet, a gázvezeték zavartalanul működik. A szerb elnök végül leszögezte: könyörtelenül leszámolnak mindenkivel, aki Szerbia létfontosságú infrastruktúráját veszélyeztetni akarja. „Ezeknek a robbanóanyagoknak olyan pusztító erejük volt, hogy sok ember életét sodorhatták volna veszélybe” – mondta.

Szerbia bejelentette, ki akarta felrobbantani a szerb–magyar gázvezetéket

Djuro Jovanic a vasárnap esti sajtótájékoztatón elmondta, hogy hónapok óta jelezték, hogy a gázinfrastruktúra veszélybe kerülhet, de szkeptikus fogadtatásra találtak.