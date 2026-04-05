Először szólaltak meg az ukránok a magyarországi gázvezeték elleni terrortámadásról: megnevezték, ki rakhatott a Török Áramlathoz robbanóanyagot – nem okoztak meglepetést

Bejegyzést tett közzé az ukrán külügyi szóvivő az X-en vasárnap a Török Áramlat elleni terrortámadásról. Kijev először reagált a történtekre.

A Török Áramlat elleni terrortámadás: megszólaltak végre az ukránok / Fotó: Shutterstock

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, nagy romboló erejű robbanóanyagot és annak működésbe hozásához szükséges gyutacsokat találtak Szerbiában a Magyarországot Szerbiával összekötő gázinfrastruktúra közvetlen közelében.

Erről Aleksandar Vucic vasárnap adott jelentést Orbán Viktornak. A szerb elnök az Instagramon közölte, hogy telefonon felhívta a magyar miniszterelnököt a történtek miatt.

„Tájékoztattam őt katonai és rendőri szerveink vizsgálatának első eredményeiről a Szerbiát és Magyarországot összekötő létfontosságú gázinfrastruktúra veszélyeztetésével kapcsolatban. Egységeink nagy romboló erejű robbanóanyagot és annak működésbe hozásához szükséges gyutacsokat találtak” – húzta alá.

Később a belgrádi Expo 2027 Világkiállítás helyszínének körbejárásakor kifejtette, hogy a nyomkereső kutyák, a katonaság és a rendőrség a Török Áramlat gázvezetéktől "néhány száz méterre két hátizsákot és két nagy csomag robbanóanyagot találtak, emellett más nyomokra is bukkantunk".

Ha itt megszakadt volna a gázvezeték,

Magyarországnak és a Vajdaságnak nem lenne gázellátása.

Annak köszönhetően, hogy idejében feltárták a merényletkísérletet, a gázvezeték zavartalanul működik. A szerb elnök végül leszögezte: könyörtelenül leszámolnak mindenkivel, aki Szerbia létfontosságú infrastruktúráját veszélyeztetni akarja. „Ezeknek a robbanóanyagoknak olyan pusztító erejük volt, hogy sok ember életét sodorhatták volna veszélybe” – mondta.

Nincs köze Ukrajnának a szerbiai gázvezeték közelében talált nagy erejű robbanóanyaghoz – közölte Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő vasárnap. Az X-en közzétett bejegyzésében a szóvivő úgy fogalmazott, hogy Kijev „határozottan visszautasítja azokat a próbálkozásokat, amelyekkel megpróbálják Ukrajnát összekapcsolni a Szerbiában, a Török Áramlat vezeték közelében talált robbanóanyaggal.”

Ukrajnának semmi köze nincs ehhez az akcióhoz

– állította. Itt azonban nem állt meg, mert hozzátette, hogy a legnagyobb valószínűséggel egy hamis zászlós orosz műveletről van szó, amely a magyarországi választásokba való nagymértékű moszkvai beavatkozás része. Hogy ezt mire alapozza Ukrajna, arra nem tért ki.