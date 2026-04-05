Deviza
EUR/HUF384,76 +0,08% USD/HUF334,34 +0,1% GBP/HUF441,11 +0,13% CHF/HUF417,01 0% PLN/HUF89,95 +0,07% RON/HUF75,49 +0,08% CZK/HUF15,69 +0,05% EUR/HUF384,76 +0,08% USD/HUF334,34 +0,1% GBP/HUF441,11 +0,13% CHF/HUF417,01 0% PLN/HUF89,95 +0,07% RON/HUF75,49 +0,08% CZK/HUF15,69 +0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Török Áramlat
energiahelyzet
Szerbia
Ukrajna
terrortámadás
gázvezeték
robbanóanyag

Először szólaltak meg az ukránok a magyarországi gázvezeték elleni terrortámadásról: megnevezték, ki rakhatott a Török Áramlathoz robbanóanyagot – nem okoztak meglepetést

Ha megszabad a cső, Magyarország gázellátás nélkül marad, ahogy a Vajdaság is. Először kommentálták az ukránok hivatalosan a Török Áramlatnál feltárt terrorcselekményt.
VG
2026.04.05, 18:40
Frissítve: 2026.04.05, 19:14

Bejegyzést tett közzé az ukrán külügyi szóvivő az X-en vasárnap a Török Áramlat elleni terrortámadásról. Kijev először reagált a történtekre.

Török Áramlat, gázcső, gázvezeték
A Török Áramlat elleni terrortámadás: megszólaltak végre az ukránok / Fotó: Shutterstock

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, nagy romboló erejű robbanóanyagot és annak működésbe hozásához szükséges gyutacsokat találtak Szerbiában a Magyarországot Szerbiával összekötő gázinfrastruktúra közvetlen közelében.

Erről Aleksandar Vucic vasárnap adott jelentést Orbán Viktornak. A szerb elnök az Instagramon közölte, hogy telefonon felhívta a magyar miniszterelnököt a történtek miatt.

„Tájékoztattam őt katonai és rendőri szerveink vizsgálatának első eredményeiről a Szerbiát és Magyarországot összekötő létfontosságú gázinfrastruktúra veszélyeztetésével kapcsolatban. Egységeink nagy romboló erejű robbanóanyagot és annak működésbe hozásához szükséges gyutacsokat találtak” – húzta alá.

Később a belgrádi Expo 2027 Világkiállítás helyszínének körbejárásakor kifejtette, hogy a nyomkereső kutyák, a katonaság és a rendőrség a Török Áramlat gázvezetéktől "néhány száz méterre két hátizsákot és két nagy csomag robbanóanyagot találtak, emellett más nyomokra is bukkantunk".

Ha itt megszakadt volna a gázvezeték,

Magyarországnak és a Vajdaságnak nem lenne gázellátása.

Annak köszönhetően, hogy idejében feltárták a merényletkísérletet, a gázvezeték zavartalanul működik. A szerb elnök végül leszögezte: könyörtelenül leszámolnak mindenkivel, aki Szerbia létfontosságú infrastruktúráját veszélyeztetni akarja. „Ezeknek a robbanóanyagoknak olyan pusztító erejük volt, hogy sok ember életét sodorhatták volna veszélybe” – mondta.

A Török Áramlat elleni terrortámadás: megszólaltak végre az ukránok

Nincs köze Ukrajnának a szerbiai gázvezeték közelében talált nagy erejű robbanóanyaghoz – közölte Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő vasárnap. Az X-en közzétett bejegyzésében a szóvivő úgy fogalmazott, hogy Kijev „határozottan visszautasítja azokat a próbálkozásokat, amelyekkel megpróbálják Ukrajnát összekapcsolni a Szerbiában, a Török Áramlat vezeték közelében talált robbanóanyaggal.”

Ukrajnának semmi köze nincs ehhez az akcióhoz

– állította. Itt azonban nem állt meg, mert hozzátette, hogy a legnagyobb valószínűséggel egy hamis zászlós orosz műveletről van szó, amely a magyarországi választásokba való nagymértékű moszkvai beavatkozás része. Hogy ezt mire alapozza Ukrajna, arra nem tért ki.

Ezért fontos a Török Áramlat gázvezeték Magyarországnak

Akárhogy is, az elkövetők hamarosan kézre kerülhetnek. Szerbia mellett természetesen Magyarország is kiemelten foglalkozik a történtekkel. Orbán Viktor miniszterelnök rendkívüli védelmi tanácsot hívott össze vasárnap délutánra. Ennek végeztével arról számolt be, hogy elrendelték a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának megerősített katonai ellenőrzését és védelmét.

Felhívta rá a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló információk alapján a Magyarországot ellátó Török Áramlat gázvezeték vajdasági szakaszán szabotázsakciót készítettek elő. Orbán Viktor emlékeztetett rá, hogy ennek a vezetéknek a működése Magyarország számára létfontosságú, a magyar gázfogyasztás 60 százalékát ezen keresztül szerezzük be. Ugyanakkor arra is rámutatott, hogy

Ukrajna évek óta azon dolgozik, hogy Európát elvágja az orosz energiától.

  1. Felrobbantották az Északi Áramlatot,
  2. lezárták a Magyarországra érkező gázvezetéket,
  3. idén a Barátság vezeték lezárásával olajblokád alá vették Magyarországot,
  4. a Török Áramlat oroszországi szakaszát pedig katonailag folyamatosan támadják.

Ukrajna törekvése Magyarország számára életveszélyt jelent. Magyarország energiabiztonsága nem játék, meg fogjuk védeni az energetikai rendszerünket, a családok biztonságos ellátását és nemzeti érdekeinket is – fogalmazott a magyar miniszterelnök.

Zelenszkijre terelődik a gyanú a merényletkísérlet után: hetek óta támadják az ukránok a Török Áramlatot – újabb blokádot akarnak Magyarország ellen
Vasárnap reggel robbanószerkezetet talált a szerb rendőrség Magyarkanizsa határában, a Magyarország számára kulcsfontosságú Török Áramlattól pár száz méterre. Az esetet a szerbek terrorista akciónak tartják, bár nem tudni, hogy ki követhette el, nem először van veszélyben a Török Áramlat. Szinte minden alkalommal az elkövetők ukránok voltak, ahogy az Északi Áramlat felrobbantásakor is.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu