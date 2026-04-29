Meghaladja az 1000 milliárdot az Otthon Start programban folyósított hitelek nagysága
Márciusban átlépheti az 1000 milliárd forintot a folyósított Otthon Start program hiteleinek állománya. Az áprilisi választásokat követő hozamcsökkenés ugyanakkor érdemben csökkentheti a finanszírozás terhét – hívta fel a figyelmet a Netrisk.hu.
A közlemény emlékeztet: az elmúlt hetek politikai történéseit nagyon komoly forinterősödés és – ami a hitelezés szempontjából fontosabb – jelentős pénzpiaci mozgások követték. Miközben a választások előtt, március végére a lakáshitelek referenciakamataként szolgáló tízéves BIRS a február végi 6,58 százalékról 7,19 százalékra emelkedett, április közepétől érdemi korrekció indult, április 27-én pedig már csak 5,75 százalékon állt.
Hasonló mozgás látszik az állampapírpiacon is: az otthon startos hitelek kamattámogatásának elszámolásában kulcsszerepet játszó ötéves ÁKK-referenciahozam egy hónapja még 7,15 százalék volt, április 27-re viszont 5,93 százalékra csökkent – 1000 milliárd forint felett az Otthon Start. Mindez egy olyan időszakban történik, amikor az Otthon Start továbbra is rendkívül gyorsan fut fel.
„Októbertől már 183,8 milliárd forintnyi folyósítás történt, novemberben 199,6 milliárd, decemberben 194,3 milliárd, januárban 183,8 milliárd, februárban pedig újabb 179 milliárd forintot helyeztek ki. A szerződések száma eközben tartósan 5-6 ezer körül alakult havonta, az egy szerződésre jutó átlagos hitelösszeg pedig 32–33 millió forint körül alakul” – mondta Besnyő Márton, a biztosítási termékek mellett immár lakossági hiteltermékek összehasonlításával és közvetítésével is foglalkozó Netrisk.hu regionális ügyvezetője.
Hozzátette: a számok egyértelműen azt mutatják, hogy a program néhány hónap alatt a lakáshitelpiac egyik meghatározó termékévé vált.
Ez azért különösen fontos, mert az ekkora állomány után fizetendő kamattámogatás már nemcsak bankpiaci, hanem költségvetési szempontból is érdemi tétel. A referenciahozamok csökkenése az újonnan folyósított otthon startos hitelek még mindig magas költségvetési terhét mérsékelheti, még akkor is, ha az új szerződések esetén a szabályok szerint az ügyleti kamat (és így az első 5 évre szóló kamattámogatás) mértékét a folyósítást megelőző 3 hónap referenciahozam átlagából kell számolni.
Így a hozamcsökkenés hatása nem azonnal, hanem fokozatosan jelenik meg az új kihelyezéseknél, ugyanakkor már a nyári hónapoktól – feltételezve, hogy fennmarad – közel teljes mértékben érvényesül. Ennek megfelelően minden újabb 10 milliárd forintnyi folyósítás éves szinten
nagyságrendileg 120–140 millió forinttal kisebb kamattámogatási terhet jelenthet a költségvetésnek a korábbi hozamszintekhez képest.
Az eddig kihelyezett, közel 1000 milliárd forintos állomány után az idei évben mintegy 45 milliárd forint kamattámogatási teher jelentkezik, ami már önmagában is jól mutatja a konstrukció költségvetési súlyát. A Netrisk.hu szakembere ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy a kamattámogatást nem egyetlen évben, hanem akár húsz éven keresztül kell fizetni, miközben annak mértéke csak öt évente árazódik újra.
Így a már mostanáig felépült 1000 milliárd forintos állomány és a következő hónapok folyósításainak kamattámogatása hosszú időre beépül a költségvetés kiadási oldalába. Az Otthon Start fenntarthatósága szempontjából a referenciakamat csökkenése fontos, de nem végleges megoldás: inkább időt és költségvetési mozgásteret ad a konstrukciónak.