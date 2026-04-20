Deviza
EUR/HUF362,06 +0,11% USD/HUF307,5 +0,18% GBP/HUF415,63 +0,08% CHF/HUF394,63 +0,12% PLN/HUF85,54 +0,06% RON/HUF71,01 +0,11% CZK/HUF14,9 +0,07% EUR/HUF362,06 +0,11% USD/HUF307,5 +0,18% GBP/HUF415,63 +0,08% CHF/HUF394,63 +0,12% PLN/HUF85,54 +0,06% RON/HUF71,01 +0,11% CZK/HUF14,9 +0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX136 298,71 -0,06% MTELEKOM2 444 -0,25% MOL4 048 +0,59% OTP43 690 -0,46% RICHTER12 970 -0,23% OPUS330,5 +2,42% ANY7 530 +0,93% AUTOWALLIS151 +1,32% WABERERS4 880 +2,25% BUMIX9 217,91 +0,65% CETOP4 538,54 -1,3% CETOP NTR2 837,03 -0,23% BUX136 298,71 -0,06% MTELEKOM2 444 -0,25% MOL4 048 +0,59% OTP43 690 -0,46% RICHTER12 970 -0,23% OPUS330,5 +2,42% ANY7 530 +0,93% AUTOWALLIS151 +1,32% WABERERS4 880 +2,25% BUMIX9 217,91 +0,65% CETOP4 538,54 -1,3% CETOP NTR2 837,03 -0,23%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vízművek
Budapest
csőtörés
Róbert Károly körút

Beszakadt a Róbert Károly körút, óriási a kráter: megszólalt a vízművek, kiderült meddig lesz korlátozás

Hétvégéig biztosan marad a forgalmi korlátozás a Róbert Károly körúton történt csőtörés miatt, több házban estig nem lesz víz – közölte a Fővárosi Vízművek hétfőn.
VG
2026.04.20, 11:14
Frissítve: 2026.04.20, 11:22

A hétvégéig marad a forgalmi korlátozás a Róbert Károly körúton, ahol két forgalmi sávot kellett lezárni az Árpád híd irányába csőtörés miatt hétfőn reggel – tájékoztatta a Fővárosi Vízművek az MTI-t.

Fővárosi Vízművek: hétvégéig marad a forgalmi korlátozás a Róbert Károly körúton / Fotó: Fővárosi Vízművek

Felidézték, hogy kétszáz négyzetméternyi felületen szakadt be az útpálya a XIII. kerületben, a Róbert Károly körút 40. szám előtt, miután hétfőn kora reggel eltört egy 1983-ban fektetett, 300 milliméter átmérőjű azbesztcement cső. A kiáramló nagy mennyiségű víz alámosta az úttest külső sávját, és elárasztotta a környéket. 

A csőtörés miatt előreláthatólag estig szünetel a vízszolgáltatás a Róbert Károly körút 34. és 40. közötti társasházakban. A vízhiány enyhítésére szükségkutat nyitottak a Pap Károly utca 4–6. előtt – ismertették. 

Azt írták, hogy a munkálatok miatt a Pap Károly utca és a Teve utca között kellett zárni az Árpád híd felé vezető két külső sávot, emiatt a Róbert Károly körúton a szokottnál is nehézkesebb haladásra kell számítani. 

A javítás és a terület helyreállítása több napot vesz igénybe, ezért a forgalmi korlátozás várhatóan hétvégéig tart – olvasható a közleményben.

A vízművek a Facebook-oldalán több képet és videót is megosztott az esetről.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
