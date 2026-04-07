Szerb-magyar gázvezeték elleni támadás: döbbenetes fordulat, egy katona akarta felrobbantani a Török Áramlatot – gyanús telefonhívásokat rögzítettek

Diplomáciai és biztonsági kérdéseket is felvet a meghiúsított robbantási terv Szerbiában. A hatóságok szerint egy katonai dezertőr lehet a kulcsszereplő a szerb-magyar gázvezeték elleni kísérletben.
VG
2026.04.07, 19:40
Frissítve: 2026.04.07, 19:53

Súlyos robbantási tervet hiúsíthattak meg a szerb hatóságok a szerb-magyar gázvezeték ellen, amely akár katasztrofális következményekkel is járhatott volna. Alekszandar Vucsics szerint a gyanúsított katonai múlttal rendelkezik, és a lefoglalt robbanószer pusztító ereje egy rakétarendszerével vetekedett.

Újabb részletek derültek ki a szerb-magyar gázvezeték elleni támadáskísérletről / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A feltételezett elkövető nem hétköznapi háttérrel rendelkezik. Vucsics közleménye szerint az a személy, aki a kanjižai szakaszon tervezett robbantást, katonai rangot viselt saját országának hadseregében, majd később dezertált és Szerbia területére került. Ez a körülmény önmagában is súlyos biztonsági kérdéseket vet fel, különösen egy ilyen érzékeny infrastruktúra elleni támadás esetében.

Kémbotrány a szerb-magyar gázvezeték körül

A szerb elnök arról is beszélt, hogy a nyomozás során több gyanús körülményre bukkantak. Információi szerint bizonyos regionális telefonszámokról hívásokat indítottak Szerbiában működő nagykövetségek felé. Bár a részleteket nem hozták nyilvánosságra, Vucsics szerint ezek a szálak további vizsgálatot igényelnek, és akár nemzetközi vonatkozásai is lehetnek az ügynek.

A lefoglalt robbanóanyag mennyisége és ereje különösen riasztó. Az elnök úgy fogalmazott, hogy a pusztító kapacitás egy Iskander típusú rakétarendszeréhez hasonlítható. Ez azt jelenti, hogy egy esetleges robbanás nemcsak a vezetéket semmisíthette volna meg, hanem komoly környezeti és ipari katasztrófát is előidézhetett volna. 

Vucsics szerint egy ilyen tűz kialakulása esetén gyakorlatilag lehetetlen lett volna megakadályozni a súlyos következményeket.

Egyes nyugati médiumok azt sugallták, hogy a történet összefüggésben állhat a közelgő magyarországi választásokkal, és akár Szerbia is beavatkozhat a folyamatokba. Ezt a szerb elnök határozottan visszautasította. Kijelentette, hogy a szerb hadsereg soha nem avatkozott be sem hazai, sem külföldi választásokba, és az ilyen állításokat alaptalannak nevezte.

Vucsics külön kiemelte, hogy az ilyen vádak nemcsak megalapozatlanok, hanem károsak is a nemzetközi kapcsolatokra nézve. Szerinte egyes médiumok tudatosan torzítják a valóságot, és politikai narratívák mentén próbálják értelmezni az eseményeket.

A történet súlyát az adja, hogy a szerb-magyar gázvezeték stratégiai jelentőségű infrastruktúra. 

Magyarország energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú útvonalról van szó, így egy ilyen jellegű támadás nemcsak helyi, hanem regionális következményekkel is járhatott volna.

A nyomozás jelenleg is tart, a hatóságok további részleteket nem hoztak nyilvánosságra. Az azonban már most látható, hogy az eset túlmutat egy egyszerű bűnügyön: katonai, diplomáciai és energetikai kérdések találkoznak benne, ami különösen érzékennyé teszi a helyzetet a térségben.

Rendkívüli: Szerbia bejelentette, ki akarta felrobbantani a magyarországi gázvezetéket, őrizetbe veszik – kiderült, hol gyártották a robbanóanyagot

Eddig nem ismert részleteket közölt a szerb katonai ügyészség. Azt is elmondták, ki lehetett az elkövetője a Török Áramlat ellen tervezett terrortámadásnak. A példátlan ügyről tudatosnak tűnő dezinformáció zajlik, amire külön kitért a szerb hatóság.

 

Energiaválság
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu