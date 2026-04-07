Szerb-magyar gázvezeték elleni támadás: döbbenetes fordulat, egy katona akarta felrobbantani a Török Áramlatot – gyanús telefonhívásokat rögzítettek

Súlyos robbantási tervet hiúsíthattak meg a szerb hatóságok a szerb-magyar gázvezeték ellen, amely akár katasztrofális következményekkel is járhatott volna. Alekszandar Vucsics szerint a gyanúsított katonai múlttal rendelkezik, és a lefoglalt robbanószer pusztító ereje egy rakétarendszerével vetekedett.

A feltételezett elkövető nem hétköznapi háttérrel rendelkezik. Vucsics közleménye szerint az a személy, aki a kanjižai szakaszon tervezett robbantást, katonai rangot viselt saját országának hadseregében, majd később dezertált és Szerbia területére került. Ez a körülmény önmagában is súlyos biztonsági kérdéseket vet fel, különösen egy ilyen érzékeny infrastruktúra elleni támadás esetében.

Kémbotrány a szerb-magyar gázvezeték körül

A szerb elnök arról is beszélt, hogy a nyomozás során több gyanús körülményre bukkantak. Információi szerint bizonyos regionális telefonszámokról hívásokat indítottak Szerbiában működő nagykövetségek felé. Bár a részleteket nem hozták nyilvánosságra, Vucsics szerint ezek a szálak további vizsgálatot igényelnek, és akár nemzetközi vonatkozásai is lehetnek az ügynek.

A lefoglalt robbanóanyag mennyisége és ereje különösen riasztó. Az elnök úgy fogalmazott, hogy a pusztító kapacitás egy Iskander típusú rakétarendszeréhez hasonlítható. Ez azt jelenti, hogy egy esetleges robbanás nemcsak a vezetéket semmisíthette volna meg, hanem komoly környezeti és ipari katasztrófát is előidézhetett volna.

Vucsics szerint egy ilyen tűz kialakulása esetén gyakorlatilag lehetetlen lett volna megakadályozni a súlyos következményeket.

Egyes nyugati médiumok azt sugallták, hogy a történet összefüggésben állhat a közelgő magyarországi választásokkal, és akár Szerbia is beavatkozhat a folyamatokba. Ezt a szerb elnök határozottan visszautasította. Kijelentette, hogy a szerb hadsereg soha nem avatkozott be sem hazai, sem külföldi választásokba, és az ilyen állításokat alaptalannak nevezte.

Vucsics külön kiemelte, hogy az ilyen vádak nemcsak megalapozatlanok, hanem károsak is a nemzetközi kapcsolatokra nézve. Szerinte egyes médiumok tudatosan torzítják a valóságot, és politikai narratívák mentén próbálják értelmezni az eseményeket.