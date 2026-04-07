Irán megfenyegette az öböl menti országokat: a következő csapás már nem az olajellátást fogja érinteni – milliók vízellátása került veszélybe

Az iráni konfliktusban az energia után már a Perzsa-öböl desztilláló üzemei is célpontok lettek, ami a régió teljes vízellátását veszélybe sodorhatja. A Öböl Menti Együttműködési Tanács (GCC) országai a világ ivóvíztisztító kapacitásának egyharmadát adják, ám ezek néhány sebezhető üzemen alapulnak, amely könnyen drón- és rakétatámadások áldozataivá válhatnak.

Az Arab-félsziget vízellátása a tisztított tengervízre alapul, amely mindössze néhány üzemben összpontosul – ezen létesítmények stratégiai sebezhetősége így óriási, és akár már egyetlen támadás is milliók életére lenne hatással:

Bahrein, Katar és Kuvait teljesen rá van utalva a mesterségesen előállított vízre;

míg Omán 86 százalékban;

az Egyesült Arab Emírségekben 80 százalékban;

Szaúd-Arábia pedig 50 százalékban desztillált vizet használ.

A hat GCC-ország összlakossága meghaladja a 61 milliót, az ő ellátásuk jelentős része pedig csak néhány üzemre alapul.

A desztilláló üzemek jelentős része koncentrált, és sokuk elektromos energiát is termel a nemzeti hálózatnak. Ez a koncentráció hatalmas kockázatot jelent: rakéták és drónok hatótávolságán belül állnak, egy támadás akár városi szintű áramszünethez, valamint a közintézmények, lakóházak és szállodák vízellátásának összeomlásához vezethet.

Egy 2008-as amerikai diplomáciai jelentés szerint, ha a szaúdi Jubail üzemet vagy kapcsolódó infrastruktúráját súlyosan megrongálnák, Rijádot egy héten belül evakuálni kellene.

Az Arab-országok prioritásként kezelik a vízellátás védelmét

A GCC-országok már eddig is jelentős lépéseket tettek a felkészülés érdekében. Szaúd-Arábia 2023-ban átadta a Rijádi Stratégiai Víztározót, amelyet a Guinness Rekordok Könyve a világ legnagyobb ivóvíztárolójaként ismert el. Katar szintén több rekordméretű víztározót épített 2018-ban, amelyek fejenként mintegy 180 olimpiai medence vízmennyiségét képesek tárolni.

A legnagyobb desztilláló üzemek Szaúd-Arábiában találhatók. A 7,2 milliárd dolláros Ras Al Khair napi hárommillió köbméter vizet képes előállítani, amellyel Rijád és Hafr Al-Batin lakosságát is kiszolgálja. A Jubail üzem egymilliárd dolláros beruházás, míg az Egyesült Arab Emírségek négy nagyüzemének összköltsége 5,3 milliárd dollár. Izrael legnagyobb üzemét, a Soreket 500 millió dollárból építették, napi 640 ezer köbméteres víztermeléssel.