Oroszország végleg elfelejti Európát: nem vártak tovább Putyinék, leshetjük a gázt – Moszkva új partnert talált, már meg is indult a szállítás

Oroszország legnagyobb cseppfolyósítottföldgáz-gyártója, a Novatek által irányított Jamal LNG tavaly november óta először szállított ki rakományt Kínába – derült ki az LSEG keddi adataiból. A helyzetet nehezíti, hogy heteken belül Európában fokozatosan életbe lép az orosz LNG-importra vonatkozó tilalom.

Az Északi-sarkvidéken, a Jamal-félszigeti gyártó korábban főként fagyasztott gázt exportált Európába. Vlagyimir Putyin elnök a múlt hónapban kijelentette, hogy országa elterelheti a gázt Európától, tekintettel az Európai Unió azon döntésére, hogy 2027 végéig betiltja az orosz csővezetéken keresztül érkező gáz importját, valamint az új, rövid távú orosz LNG-szerződésekre, amelyek idén április 25-én lépnek hatályba.

A Londoni Értéktőzsde hajókövetési adatai szerint a Geneva nevű LNG-szállító hajó Kínába tartott. A rakományt az Arc osztályú Vlagyimir Ruszanov tartályhajótól vette át Oroszország sarkvidéki Murmanszk kikötője közelében. A tartályhajó május 15-én érkezik a tervek szerint Kínába. A Yamal LNG legutóbb november végén küldött LNG-szállítmányt Kínába, amely január végén érkezett meg, miután a szállító tartályhajó Afrika körül hajózott.

Oroszország elkezdte az Európába irányuló cseppfolyósított földgáz (LNG) egy részének átcsoportosítását ázsiai piacokra, még mielőtt az EU teljes importtilalma életbe lépne. Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes szerint a cél olyan országok, mint Kína, India vagy Thaiföld, ahol hosszú távú szerződések köthetők, és a kereslet folyamatosan nő.

A közel-keleti helyzet eszkalálódása miatt megnőtt a kereslet az orosz energiaforrások iránt – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az elnök sajtófőnöke pénteken újságíróknak. Hangsúlyozta, hogy Oroszország, ahogyan eddig, továbbra is megbízható szállítója marad mind az olajnak, mind a csővezetéken szállított, mind pedig a cseppfolyósított gáznak. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint Oroszország képes szavatolni az összes leszerződött

energiaszállítás állandóságát.

Leszögezte, hogy a Kreml nem közöl mennyiségi adatokat az orosz olajszállításokról. „Tudjuk, hogy India és Kína olyan országok, amelyek saját nemzeti érdekeiket követik, mi is ugyanígy teszünk. És folytatjuk együttműködésünket egyebek között az energetika és az energiaforrások kereskedelme területén is” – mondta.