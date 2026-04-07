Deviza
EUR/HUF380,66 -0,57% USD/HUF328,19 -1,08% GBP/HUF436,3 -0,61% CHF/HUF411,52 -0,99% PLN/HUF89,14 -0,62% RON/HUF74,72 -0,52% CZK/HUF15,55 -0,45% EUR/HUF380,66 -0,57% USD/HUF328,19 -1,08% GBP/HUF436,3 -0,61% CHF/HUF411,52 -0,99% PLN/HUF89,14 -0,62% RON/HUF74,72 -0,52% CZK/HUF15,55 -0,45%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX125 961,98 +1,59% MTELEKOM2 190 +2,15% MOL4 020 +1,88% OTP37 620 +2,2% RICHTER12 210 +0,49% OPUS455 +3,17% ANY7 100 +1,43% AUTOWALLIS149,5 +0,67% WABERERS4 630 -2,53% BUMIX8 859,82 -0,31% CETOP4 163,38 +0,59% CETOP NTR2 608,62 +0,59% BUX125 961,98 +1,59% MTELEKOM2 190 +2,15% MOL4 020 +1,88% OTP37 620 +2,2% RICHTER12 210 +0,49% OPUS455 +3,17% ANY7 100 +1,43% AUTOWALLIS149,5 +0,67% WABERERS4 630 -2,53% BUMIX8 859,82 -0,31% CETOP4 163,38 +0,59% CETOP NTR2 608,62 +0,59%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Államadósság Kezelő Központ (ÁKK)
befektetés
állampapír

Nem kell már a magyaroknak az állampapír? – megdöbbentő adatok érkeztek

Az Államadóság Kezelő Központ szerint már nem annyira népszerű ez a befektetés. Pedig a lakossági állampapírok nyújtotta biztonság szerepe most felértékelődik.
K. B. G.
2026.04.07, 19:45

Elpárolgott a magyar befektetők bizalma a lakossági állampapírok felé, az elmúlt hét bruttó értékesítése a legalacsonyabb az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) legfrissebb adatai szerint. A 14. héten mindössze bruttó 51,67 milliárd forintért vásároltak lakossági állampapírt a magyarok, ami jóval alacsonyabb a múlt heti 70,08 milliárd forintnál , vagy épp a két héttel ezelőtti idei negatív rekordnál, amikor 63,72 milliárd forint volt a bruttó értékesítés.

A FixMÁP népszerűsége esett a leginkább a lakossági állampapírok körében / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Bár az iráni háború keltette inflációs félelmek idején érthető az óvatosság a befektetések terén, a forint alapú lakossági állampapírok kockázatmentes befektetésnek számítanak, még akkor is, ha az elérhető reálhozam alacsonyabb magasabb infláció mellett. 

A kockázatosabb eszközök, például a részvények vagy akár az arany esetében pedig akár veszteséget is felhalmozhatunk.

Ezek volt a lakossági állampapírok népszerűségi sorrendje

  • Abban továbbra sincs változás, hogy az öt éves futamidejű, évi 7 százalékos kamatot fizető Fix Magyar Állampapír a magyarok kedvence, ám a forgalom mindössze 22,78 milliárd forintra esett, ami a legalacsonyabb idén.
  • A második legnépszerűbb sorozat, a Magyar Állampapír Plusz, mely 6,5 százaléktól 7,5 százalékig lépcsőzetesen emelkedő kamatot fizet viszont javítani tudott népszerűségén, így a múlt héten 18,66 milliárd forintért adott ebből el az ÁKK, szemben az egfy héttel korábbi 13,78 milliárd forinttal.
  • A harmadik legnépszerűbb lakossági állampapír a postán kapható Kincstári Takarékjegy, a forgalom azonban itt is visszaesett, mindössze 7,51 milliárd forint volt, ami idei mélypontnak számít.
  • Nem lódult meg a 3 hónapos Diszkont Kincstárjegyhez kötött Bónusz Magyar Állampapír népszerűsége sem, a papírból mindössze bruttó 2,11 milliárd forintért vásároltak a magyarok, ami jelentős visszaesés az egy héttel korábbi 3,56 milliárd forinthoz képest, és a második leggyengébb idén.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Tovább a címoldalra

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
