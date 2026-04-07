JD Vance kiállt Magyarország mellett: Európának Orbán Viktort kell követnie – „a magyar energiabiztonság példaértékű"
JD Vance amerikai alelnök szerint Orbán Viktor energiabiztonsági politikája példaértékű az Európai Unió számára: a politikus kiemelte, hogy a magyar kormány által fenntartott rezsicsökkentés, a védett üzemanyagárak bevezetése és az ellátás biztonságának megerősítése kulcsfontosságú ahhoz, hogy a csökkentsék a nyomást a lakosságon.
Az alelnök keddi, budapesti látogatása egy újabb mérföldkő a magyar-amerikai szövetség megerősítésében: Vance Orbán Viktor társaságában több hivatalos eseményen is részt vesz, miközben az amerikai delegáció és a magyar kormány között fontos tárgyalások is zajlanak a gazdasági együttműködésről.
JD Vance: nem támadni, hanem követni kellene Magyarországot
Közös sajtótájékoztatójukon az amerikai alelnök többször is kiemelte Orbán Viktor és kormánya eddigi teljesítményét, a magyar gazdaság fellendítésétől a nemzetközi kapcsolatok megerősítésén át egészen a béketárgyalások elősegítéséig.
Egy területet azonban kifejezetten fontosnak tartott: az energiabiztonság fenntartása érdekében meghozott intézkedéseket, amelyek a jelenlegi globális válság idején óriási segítséget jelentettek a magyar családoknak és a vállalkozásoknak egyaránt.
Orbán Viktor élen járt az energiabiztonság és az energiafüggetlenség terén, és az európai vezetőknek, akik az energiaválsággal küzdenek, csupán követniük kellett volna a magyar miniszterelnök példáját
– jelentette ki az alelnök. Véleménye szerint ugyanis a magyar kormány a nemzetközi energiaválságra gyorsan és átfogóan tudott reagálni, miközben a szomszédai félmunkát végeztek.
A hazai rezsicsökkentés és a védett üzemanyagárak fenntartása az egyik legfontosabb eszköz, amellyel reagáltak a válság hatásaira. Szakértők számításai szerint a rezsicsökkentés és az üzemanyagár‑védelem nélkül egy átlagos magyar család havi költségei most közel százezer forinttal lennének magasabbak.
Ezek az intézkedések nem pusztán egyszerű árstopok, hanem stratégiai eszközök az energiaárak stabilizálására a globális piaci feszültségek és a bekövetkező ellátási zavarok közepette. A kormány hangsúlyozta, hogy az intézkedések nélkül a lakossági energia- és üzemanyagköltségek jelentősen emelkednének, ami súlyos terhet jelentene a háztartásoknak.
A kabinet továbbá makrogazdasági szinten is hangsúlyozza: az energiabiztonság megőrzése érdekében nem csak az árakat kell védeni, hanem a hazai energetikai szereplők stabilitását is. Ennek része az állami tulajdonú és erős piaci szereplők – mint az MVM és a MOL – szerepének és függetlenségének a megerősítése, amelyek a hozzájárulnak az energiaellátás kiszámíthatóságához és a válság hatásainak mérsékléséhez.
Beigazolódott a magyar szankciós jóslat
A magyar energiaellátást azonban politikai kihívások is érintik, amelyekre a kormány sokkal nehezebben tud választ adni. A Barátság kőolajvezeték és a Török Áramlat körüli ellátási problémák, valamint a politikai viták – különösen az Oroszország elleni szankciók – további kockázatokat jelentenek az ellátás biztonsága szempontjából.
Brüsszel szankciós politikáját a magyar kormány évek óta kritizálja, mivel az jelentősen megcsonkította a kontinens ellátási láncait, kiszolgáltatva Európát még az energiapiac legkisebb zavarainak is. Most, a közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása következtében ezek a figyelmeztetések valóra váltak, az uniós vezetők azonban továbbra sem hajlandóak visszarántani a kormányt.
A miniszterelnök április elején kijelentette, hogy „Európa súlyos energiaválság előtt áll, és az egyetlen kiút a szankciók feloldása az orosz energiára”.
Orbán Viktor szerint a jelenlegi uniós politika nem szolgálja az európai családok megfizethető energiaellátását, és csak a tiltások mielőbbi eltörlése enyhítené az ellátási kockázatokat és az árnövekedést.
A kormányfő külön hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzetben nem „Putyinra kell gondolni”, hanem „a saját országunkra és népeinkre”, amikor az energiabiztonságról szóló döntéseket hozzák. Az európai energiabiztonság, ezen keresztül pedig az európai családok, vállalatok és egész gazdaságok túlélése nem múlhat azon, hogy Brüsszel hajlandó-e beismerni a kudarcát.
Ez a makacsság annak fényében különösen elfogadhatatlan, hogy Moszkva maga sokáig nyitott volt a szállítmányok gyors újraindítására: Vlagyimir Putyin elnök, valamint az orosz kormány többször is hangsúlyozta, hogy készek ellátni a kontinenst. Az Európai Unió azonban tovább folytatta szankciós hadjáratát, így a létfontosságú szállítmányok inkább most Kínába mennek.
A magyar kormány azonban továbbra is kiáll amellett, hogy a lakosság védelme fontosabb, mint a politikai játszmák, és stabil alternatív ellátási útvonalak nélkül Európa össze fog omlani. Vance szerint ebben nemcsak példát kellene vennie az uniós vezetőknek Orbán Viktorról, hanem azonnal lépniük is kell, mielőtt túl késő lenne.
JD Vance: Magyarországot sakkban tartják és zsarolják a vezetőjének döntései miatt
JD Vance, az Egyesült Államok alelnöke kedd délelőtt Budapestre érkezett, ahol Orbán Viktor miniszterelnökkel találkozik. A két politikus közös sajtótájékoztatót tart, majd ezt követően Vance beszédet mond a magyar-amerikai barátság napja alkalmából.