Mínuszban a gázár: annyi van belőle, hogy már nem tudnak mit kezdeni vele – kegyetlen összegeket fizetnek, hogy végre valaki elvigye

A palaolaj-termelés során egyszerre jön fel a kőolaj és a földgáz. Vezeték híján így Texasban a negatív gázár sem ritkaság.
K. B. G.
2026.04.07, 16:42
Frissítve: 2026.04.07, 17:49

Az iráni háború nyomán kibontakozó energiaválság néha meglepő fejleményeket okoz, így miközben Európa és Ázsia kétségbeesetten igyekszik túllicitálni egymást, addig a nyugat-texasi Waha Hub azonnali földgáz árai már 42. napja tartózkodnak a negatív tartományban.

Mivel Texasban a földgáz csak az olajtermelés mellékterméke, nem ritka a negatív gázár / Fotó: AFP

A palaolaj átalakította az olaj piacát, de van egy kis bökkenő

Az amerikai palaolaj-forradalom alapvetően rajzolta át a világ olajpiacát, ám az ott tevékenykedő vállalatoknak azzal is számot kell vetniük, hogy tevékenységük nemcsak a fekete aranyat hozza a felszínre, hanem jelentős mennyiségű földgázt vagy épp kondenzátumot is, amivel nem feltétlenül tudnak mit kezdeni csővezeték híján. A fölösleges gáz elégetéséhez pedig a texasi hatóságok engedélye kell, ám ez a megoldás is rekordokat dönt a Bloomberg összefoglalója szerint.

Engedélyek hiányában azonban a termelők nem tehetnek mást, mint fizetnek azért, hogy valaki megszabadítsa őket a fölösleges nyersanyagtól. 

Miután a földgáztermelés az olajtermeléshez kapcsolódik, ezt könnyen megtehetik, hiszen az iráni háború miatt rekordmagas olajárak bőven ellensúlyozzák a negatív gázárat, sőt a termelés növelését ösztönzik.

Texasban nem szokatlan a negatív gázár

A Reuters írása szerint a Permi-medencében található Waha Hubnál nem ritkaság a negatív gázár, hiszen az először 2019-ben következett be, amikor 17-szer is a termelők fizettek a vevőknek. 2020-ban hatszor, 2023-ban egyszer, 2024-ben 49-szer, tavaly 39-szer, idén pedig már 51-szer fordult elő a jelenség. Az idei mélyponton a Waha Hub gázár –9,75 dollárig is süllyedt millió brit fűtőegységenként, ami közel annyi, mint amennyi az európai gázár az iráni háború előtt volt, ám a termelés visszafogását ez sem idézte elő, hiszen közben az olajárak szárnyaltak.

A megoldást nyilván a Permi-medencében termelt gáz elszállítását lehetővé tevő infrastruktúra fejlesztése jelentheti, ám egy-egy gázvezeték megépítése hosszadalmas folyamat még Texasban is, miközben a helyi felhasználást nehezíti, hogy az áramtermeléshez szükséges gázturbinák piacán a rendelések mennyisége miatt gyakran akár éveket is kell várni.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
