Kiszivárgott a Tisza Párt „B-terve”? – Zavargásokkal, nemzetközi nyomással készülhetnek vereség esetére

Újabb súlyos állítások rázzák meg a hazai politikai közéletet: egy nyilvánosságra került, belső használatra szánt dokumentum szerint a Tisza Párt nem csupán győzelemre, hanem vereség esetére is részletes forgatókönyvet dolgozhatott ki – méghozzá nem hétköznapi eszközökkel.

„Ne várják meg az eredményt” – korai győzelem és csalásnarratíva

Az úgynevezett „választásnapi akcióterv” alapján a párt kommunikációs stratégiájának központi eleme lehet, hogy már az urnazárás előtt győzelmet hirdessen, miközben párhuzamosan elkezdi felépíteni a választási csalásról szóló narratívát.

A dokumentum szerint a cél nem csupán a saját tábor mozgósítása, hanem az is, hogy az esetleges kedvezőtlen eredmény legitimitását már az első pillanattól megkérdőjelezzék.

Utcai erődemonstráció és „kritikus pontok” elfoglalása

A kiszivárgott anyag egyik leginkább vitatott része az utcai jelenlét megszervezéséről szól. Eszerint:

szervezett tömegeket kell mozgósítani,

stratégiai helyszíneken kell megjelenni,

és számolni kell azzal is, hogy a helyzet akár a hatóságokkal való összecsapásig fajulhat.

A leírás kifejezetten utal arra, hogy az eseményeknek egy bizonyos ponton túl radikalizálódniuk kell.

Majdan-párhuzam: politikai tiltakozás vagy eszkalációs forgatókönyv?

A dokumentum egyik legélesebb állítása az, hogy a folyamat végkimenetele az ukrajnai 2014-es eseményekhez hasonló lehet. A „Majdan” említése azt sugallja, hogy a tiltakozások nem pusztán demonstratív jellegűek lennének, hanem egy hosszabb, akár rendszerszintű nyomásgyakorlásba torkollhatnak.

Nemzetközi dimenzió: külföldi szereplők bevonása

A terv állítólag nem áll meg a hazai színtéren. A dokumentum szerint:

nemzetközi médiát,

külföldi politikai szereplőket

is be kell vonni a választási eredmények megkérdőjelezésébe.

Ez egy tudatosan felépített, több szinten zajló kommunikációs és politikai nyomásgyakorlási stratégiára utal.

Ukrán szál: szervezett tiltakozások külföldi résztvevőkkel?

Az ügyhöz kapcsolódóan egy volt ukrán parlamenti képviselő, Igor Moszijcsuk is megszólalt, aki szerint információi alapján több európai országban élő ukránokat toborozhatnak arra, hogy szükség esetén Magyarországon vegyenek részt tiltakozó akciókban.

Állítása szerint a szervezés mögött akár ukrán szolgálatok is állhatnak, és a cél politikai nyomásgyakorlás lehet.

Kérdések és tagadások – tovább gyűrűzik az ügy

A Tisza Párt részéről korábban már érkeztek olyan reakciók, amelyek megkérdőjelezik a dokumentum hitelességét. Ugyanakkor a kiszivárogtatás és az egymást erősítő állítások újabb kérdéseket vetnek fel:

Valódi belső anyagról van szó?

Létezik-e szervezett forgatókönyv egy esetleges vereség kezelésére?

Milyen szerepet játszhatnak külföldi tényezők a magyar belpolitikában?

Fokozódó politikai feszültség a választások árnyékában

Az ügy mindenesetre tovább élezi a politikai feszültséget egy olyan időszakban, amikor a közélet már eleve kiemelten polarizált. A következő hetekben eldőlhet, hogy a most napvilágra került állítások pusztán kampányeszközök maradnak, vagy tartósan is befolyásolják a politikai napirendet.