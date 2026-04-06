Élő videó: Orbán Viktor rendkívüli bejelentés tesz a magyar-szerb határról a Török Áramlat gázvezeték elleni terrortámadás miatt
Hétfő reggel megérkezett a magyar–szerb határra Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök már hajnalban bejelentkezett a közösségi oldalán. Ebből derült ki, hogy megszakította a húsvéti programját a Török Áramlatot ért merényletkísérlet miatt.
„Húsvéthétfő, reggel 6. Locsolkodás helyett indulás a magyar–szerb határra. Tegnap a szerb szakaszon fel akarták robbantani a gázvezetéket. Ellenőrizzük, minden rendben van-e a magyar oldalon. Élőben jelentkezem a fejleményekkel!” – írta a Facebookon.
Előzetesen erről annyit lehetett tudni, hogy hétfőn Kiskundorozsmánál, a nemzetközi mérőállomásnál, ahol belép a gázvezeték Magyarország területére, találkoznak azokkal, akik innentől kezdve a vezeték védelméért lesznek felelősek.
Török Áramlat elleni terrortámadás: ezt tudjuk eddig
Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, nagy romboló erejű robbanóanyagot és annak működésbe hozásához szükséges gyutacsokat találtak Szerbiában a Magyarországot Szerbiával összekötő gázinfrastruktúra közvetlen közelében.
Erről Aleksandar Vucic vasárnap tájékoztatta Orbán Viktort. A szerb elnök az Instagramon közölte, hogy telefonon felhívta a magyar miniszterelnököt a történtek miatt.
„Tájékoztattam őt katonai és rendőri szerveink vizsgálatának első eredményeiről a Szerbiát és Magyarországot összekötő létfontosságú gázinfrastruktúra veszélyeztetésével kapcsolatban. Egységeink nagy romboló erejű robbanóanyagot és annak működésbe hozásához szükséges gyutacsokat találtak” – húzta alá.
Később a belgrádi Expo 2027 Világkiállítás helyszínének körbejárásakor kifejtette, hogy a nyomkereső kutyák, a katonaság és a rendőrség a Török Áramlat gázvezetéktől „néhány száz méterre két hátizsákot és két nagy csomag robbanóanyagot találtak, emellett más nyomokra is bukkantunk”.
Ha itt megszakadt volna a gázvezeték,
Magyarországnak és a Vajdaságnak nem lenne gázellátása.
Annak köszönhetően, hogy idejében feltárták a merényletkísérletet, a gázvezeték zavartalanul működik. A szerb elnök leszögezte: könyörtelenül leszámolnak mindenkivel, aki Szerbia létfontosságú infrastruktúráját veszélyeztetni akarja. „Ezeknek a robbanóanyagoknak olyan pusztító erejük volt, hogy sok ember életét sodorhatták volna veszélybe” – mondta.
Vasárnap este a szerb hatóságok bejelentették, ki követhette el a merényletkísérletet. Erről részletesen ebben a cikkben számoltunk be.
Orbán Viktor élő videóban jelentkezik a magyar–szerb határról
A miniszterelnök hétfőn a szerb–magyar gázvezeték magyarországi betáplálási pontjánál tett bejelentést a védelmi tanács döntéseiről és ezek végrehajtásáról.
Orbán Viktor értékelése szerint a helyzet rendkívül súlyos: ha ezt a gázvezetéket blokkolják, Magyarország energiaellátása ellehetetlenül. „Ha ezt elvágják, akkor a magyar gazdaság megáll, és magyar családoknak százezrei maradnak gázellátás nélkül.”
A védelmi tanács ülésén elrendelték a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának katonai védelem alá helyezését. Ez már a második lépés, hiszen az ukrán olajblokádot követően minden kritikus infrastruktúra-elemet katonai védelemmel láttak el.
„Azért vagyunk itt a hadsereg vezetőivel, hogy megnézzük, hogy melyik egységet jelölték ki erre a feladatra. Szemlét tartottunk, megnéztük a felszereltségüket, megnéztük a katonákat, beszéltünk a parancsnokaikkal, és azt tudom jelenteni az ország közvéleménye számára, hogy a magyar honvédség képes arra, hogy katonai védelem alá helyezze ezt a vezetéket, és szükséges esetén meg is védje.”
Tehát egyelőre Magyarország gázellátása nincs veszélyben, de észnél kell lenni, a szükséges ellenőrzéseket és folyamatos védelmet teljesíteni kell
– emelte ki.
Önmerénylet a Török Áramlatnál? Meg a marslakók is!
Orbán Viktort kérdezték a Tisza Párt vezetőjének nyilatkozatáról, aki szerint a háttérben az oroszok összejátszottak a szerbekkel és Orbán Viktorral, és a Török Áramlat elleni támadás önmerénylet.
„Meg a marslakók is, természetesen” – reagált a kormányfő. Komolyra fordítva a szót kifejtette, hogy egész Európa egy rendkívül súlyos energiaválság felé halad. A következő napok, hetek sorsdöntőek lesznek. Előállt az a helyzet a világ energiaellátásában, amit a Covidnál már láttunk: akkor versenyfutás alakult ki a vakcinákért, most először árverseny zajlik az energiáért, utána pedig készletverseny lesz.
A következő néhány hét rendkívül kritikus időszak lesz egész Európa számára. Egy nagy csata zajlik a háttérben, ami arról szól, hogy hagyjuk abba – ez a magyar álláspont is – az orosz energiának a szankcionálását tekintettel a Hormuzi-szoros miatt kialakult energiaválságra.
Függesszük fel az összes szankciót, az összes korlátozást, és kezdjük behozni az összes gázt meg olajat, amit csak képesek vagyunk.
A másik oldalon az az álláspont, hogy erre nincsen szükség, lesznek ugyan ellátási bajok, de mégis fönn kell tartani az orosz energia szankcionálását, és az orosz–ukrán háború szempontját az európai energiaellátás szempontja elé kell helyezni. Ez a csatazaj. „Tehát én nem lepődnék meg, ha még az energia biztonság területén a következő napokban és hetekben, nem Magyarország területén, hanem Európa más pontjairól érkeznének mindenfajta információk és akcióról szóló jelentések.”
„Ezért azt javaslom mindenkinek, hogy ezt ne kampánykérdésnek tekintse. Nem mi csináltunk ebből kampányt, hanem az ellenfeleink. Az ország energiabiztonsága, az nem kampánykérdés, ez egy kormányzati kérdés, ahhoz meg nyugalom kell, stratégiai nyugalom, nem színház, nem bohóckodás, hanem higgadt, nyugodt, biztos kéz” – értékelt Orbán Viktor.
Ezek a gondok túlnyúlnak majd a magyar választáson. A választás hat nap múlva lesz, de biztos benne, hogy 10-15 nap múlva, három-négy hét múlva is ezek a kérdések mind aktuálisak lesznek, és a magyar infrastruktúra fenyegetettsége fennmarad egész addig, amíg Európában meg nem változtatják az orosz energiáról hozott negatív döntést, és vissza nem áll a háború előtti normális rend, amikor minden irányból, így keleti irányból is lehetett behozni energiát az Európai Unióba.
„Ezért szerintem ez egy olyan ügy, ami több komolyságot igényel” – rögzítette.
Rendkívüli helyzetben van Európa, ezért kell az orosz energia
Ami most Európában az energiapiacon zajlik, annak a kihatása évekre eldönti az európai gazdaság teljesítményét. Ha nem tudunk megoldást találni arra, hogy az égbeszökő árak helyett elviselhető árak legyenek, és a fenyegető hiányt elkerüljük megfelelő készletek felhalmozásával, az európai gazdaság egész egyszerűen radikális teljesítménycsökkenést fog elszenvedni.
Ez nagyon súlyos dolog,
- ami a gazdasági növekedést,
- a kamatokat,
- az inflációt
és minden mást is vastagon érint. „Ha nem hoznak döntést az EU-ban, belevisznek bennünket egy szinte kezelhetetlen helyzetbe. Nekünk is föl kell kötni az alsó nemünket. Most egy olyan energiaválság is kitörhet, amely összekapcsolódhat egy olyan pénzügyi válsággal, mint amit 2008-ban láttunk. Úgy kell elképzelni a legrosszabb forgatókönyv szerinti helyzetet, hogy lesz egy 2022-ben tapasztalt energiaválság Európában, és ezzel együtt egy 2007-ben és 2008-ban tapasztalt pénzügyi válság. Ez az, ami előtt állunk.”