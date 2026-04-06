Élő videó: Orbán Viktor rendkívüli bejelentés tesz a magyar-szerb határról a Török Áramlat gázvezeték elleni terrortámadás miatt

Hétfő reggel megérkezett a magyar–szerb határra Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök már hajnalban bejelentkezett a közösségi oldalán. Ebből derült ki, hogy megszakította a húsvéti programját a Török Áramlatot ért merényletkísérlet miatt.

Török Áramlat: Orbán Viktor élő videóban jelentkezett a magyar–szerb határról / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

„Húsvéthétfő, reggel 6. Locsolkodás helyett indulás a magyar–szerb határra. Tegnap a szerb szakaszon fel akarták robbantani a gázvezetéket. Ellenőrizzük, minden rendben van-e a magyar oldalon. Élőben jelentkezem a fejleményekkel!” – írta a Facebookon.

Előzetesen erről annyit lehetett tudni, hogy hétfőn Kiskundorozsmánál, a nemzetközi mérőállomásnál, ahol belép a gázvezeték Magyarország területére, találkoznak azokkal, akik innentől kezdve a vezeték védelméért lesznek felelősek.

Török Áramlat elleni terrortámadás: ezt tudjuk eddig

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, nagy romboló erejű robbanóanyagot és annak működésbe hozásához szükséges gyutacsokat találtak Szerbiában a Magyarországot Szerbiával összekötő gázinfrastruktúra közvetlen közelében.

Erről Aleksandar Vucic vasárnap tájékoztatta Orbán Viktort. A szerb elnök az Instagramon közölte, hogy telefonon felhívta a magyar miniszterelnököt a történtek miatt.

„Tájékoztattam őt katonai és rendőri szerveink vizsgálatának első eredményeiről a Szerbiát és Magyarországot összekötő létfontosságú gázinfrastruktúra veszélyeztetésével kapcsolatban. Egységeink nagy romboló erejű robbanóanyagot és annak működésbe hozásához szükséges gyutacsokat találtak” – húzta alá.

Később a belgrádi Expo 2027 Világkiállítás helyszínének körbejárásakor kifejtette, hogy a nyomkereső kutyák, a katonaság és a rendőrség a Török Áramlat gázvezetéktől „néhány száz méterre két hátizsákot és két nagy csomag robbanóanyagot találtak, emellett más nyomokra is bukkantunk”.

Ha itt megszakadt volna a gázvezeték,

Magyarországnak és a Vajdaságnak nem lenne gázellátása.

Annak köszönhetően, hogy idejében feltárták a merényletkísérletet, a gázvezeték zavartalanul működik. A szerb elnök leszögezte: könyörtelenül leszámolnak mindenkivel, aki Szerbia létfontosságú infrastruktúráját veszélyeztetni akarja. „Ezeknek a robbanóanyagoknak olyan pusztító erejük volt, hogy sok ember életét sodorhatták volna veszélybe” – mondta.