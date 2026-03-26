Hatalmas pénzeső hullik a magyar cukrászdákra – alig két hetet kell várniuk rá

Februárban a turisztikai szálláshelyeken közel 1,1 millió vendég 2,4 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 4,6, a vendégéjszakáké 5,2 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. 2026. január–februárban a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 4,7 százalékkal, a külföldieké 5,1 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtöki gyorstájékoztatójából.

A cukrászdák is pályázhatnak a vissza nem térítendő turisztikai támogatásra / Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Az adatokra reagálva a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kiemelte, hogy a turizmus a magyar gazdaság egyik legfontosabb hajtóereje, amely a GDP több mint 14 százalékát adja, és közel 400 ezer család számára biztosít megélhetést. Hozzátették, a kormány célja, hogy tovább növelje a turisztikai ágazat versenyképességét és hazánk nemzetközi vonzerejét, ezért a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponton keresztül 2,5 százalékos, kedvező kamatozású hitelekkel erősíti a szektort. Emellett elindították a KTH Start 2=3 akciót, ahol az 1-2 millió forint közötti Start Beruházási vagy Forgóeszköz hiteligénylésekhez további – akár egymillió forint – vissza nem térítendő állami támogatás is igényelhető a legkisebb turisztikai szolgáltatók, így az adószámos magánszemélyek és az egyéni vállalkozók számára is.

Jelentős támogatást kapnak a cukrászdák

A szaktárca emlékeztetett, hogy a kormány az 5+1 pontból álló, több mint 100 milliárdos vendéglátóipari akcióterv részeként az éttermek után a cukrászdák számára is elérhetővé teszi az új, kombinált finanszírozási lehetőséget.

2026. április 8-tól az „5+5” pénzügyi konstrukció keretében a cukrászdák üzemeltetői is pályázhatnak ötmillió forint összegű KTH Start kölcsönük mellé további ötmillió forintos vissza nem térítendő támogatásra.

Az NGM még februárban írt róla, hogy több mint háromezer cukrászda működik Magyarországon, bevételük meghaladja a 127 milliárd forintot – írta közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebookon hirdette ki, hogy a kormány a Magyar Cukrász Ipartestület javaslatára az 5+1 pontból álló vendéglátóipari akciótervet a cukrászdákra is kiterjeszti, ami 2026-ban 9-12 milliárd forintnyi támogatást jelenthet a magyarországi cukrászdák számára.