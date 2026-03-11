Deviza
EUR/HUF385,95 0% USD/HUF333,33 +0,27% GBP/HUF447,23 +0,27% CHF/HUF427,9 +0,21% PLN/HUF90,89 +0,47% RON/HUF75,83 -0,01% CZK/HUF15,84 +0,11% EUR/HUF385,95 0% USD/HUF333,33 +0,27% GBP/HUF447,23 +0,27% CHF/HUF427,9 +0,21% PLN/HUF90,89 +0,47% RON/HUF75,83 -0,01% CZK/HUF15,84 +0,11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 934,87 -1,31% MTELEKOM2 070 0% MOL3 748 -0,59% OTP36 860 -2,22% RICHTER11 660 -0,26% OPUS517 -1,16% ANY7 460 -1,34% AUTOWALLIS156 -2,56% WABERERS5 000 -2% BUMIX9 508,24 -1,63% CETOP4 156,22 +3,29% CETOP NTR2 603,57 -0,02% BUX122 934,87 -1,31% MTELEKOM2 070 0% MOL3 748 -0,59% OTP36 860 -2,22% RICHTER11 660 -0,26% OPUS517 -1,16% ANY7 460 -1,34% AUTOWALLIS156 -2,56% WABERERS5 000 -2% BUMIX9 508,24 -1,63% CETOP4 156,22 +3,29% CETOP NTR2 603,57 -0,02%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
légierő
Gripen
hadiipar

Hivatalos bejelentés: Magyarország új vadászgépeket kap – megvan a pontos dátum, mikor érkeznek a Gripenek Kecskemétre

A Gripen a világ egyik legsokoldalúbb vadászrepülőgépe, amelyet több ország légiereje is használ. A Magyar Honvédség a már meglévő 14 Gripen mellé 2024-ben további négy darab beszerzéséről döntött, ezek érkeznek meg idén.
VG
2026.03.11, 14:48
Frissítve: 2026.03.11, 15:31

Új Gripenek érkeznek: június 30-ig megérkezik a négy új Gripen vadászgép Kecskemétre – írta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Facebookon.

Új Gripenek érkeznek a magyar légierőhöz
A honvédség Gripenjei nem csak a magyar légteret őrzik / Fotó: AFP

A politikus hangsúlyozta, hogy így 18 vadászgépből fog állni a magyar flotta. 

Mitől népszerű a Gripen?

A Gripeneket a svéd Saab, Ericsson, Volvo és Celsius Aerotech cégből megalakult konzorcium, az Industrigruppen JAS gyártja. A tervezésénél alapvető szempont volt a többcélúság, ezt pedig a típusnév is tükrözi. A JAS mozaikszó, a jakt (vadász), attack (támadó), spaning (felderítő) szavak kombinációja. Jelenleg a legújabb konfiguráció az E és az F változat.

Szakmai értékelések szerint a Gripen a világ egyik legsokoldalúbb vadászrepülőgépe, ráadásul igen költséghatékony is. Különféle fegyverzetekkel szerelhető fel, ami lehetővé teszi, hogy számos küldetéstípusban vegyen részt az elektronikus hadviseléstől a hagyományos levegő-levegő harcokig, valamint a bombázásokig.

Mindezt jól mutatja, hogy sok száz példányt gyártottak le és üzemeltetnek világszerte számos országban. A legújabb modellt, a Gripen E/F-et jelentősen felújították, és egyenrangú teljesítményt nyújt a Lockheed Martin F–35 Lightning II-vel.

A Gripen vadászgépek fontos szerepet töltenek be a magyar légierőben

A Gripeneket jelenleg Svédország és Thaiföld mellett Csehország, Magyarország, a Dél-afrikai Köztársaság és Brazília légiereje használja. A legújabb változatából, a Jas–39 E/F-ből eddig Svédország és Brazília vásárolt. A Magyar Honvédség a már meglévő 14 svéd gyártmányú Jas–39 Gripen többcélú harcászati repülőgépe mellé 2024-ben további négy JAS 39C repülőgép beszerzéséről döntött, ezek érkeznek meg nyáron.

A honvédség Gripenjei nem csak a magyar légteret őrzik, ugyanis Magyarország régiós szerepvállalása keretében több mint egy évtizede védi Szlovénia légterét, valamint 2024-től Szlovákia és Horvátország is a magyar légierő oltalma alatt áll. 

Összevesztek a németek és a franciák az új európai szupervadászgépen – ennyit a közös uniós haderőről

Berlinnek elege van abból, hogy Párizs akarja dominálni az új generációs légi fegyverrendszert, a franciák meg azt mondják, hogy egyedül is meg tudják csinálni. A vadászgép-, drón- és irányítórendszereket tartalmazó projektet így vagy brit, vagy svéd közreműködéssel csinálhatja meg az Airbus.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu