Hivatalos bejelentés: Magyarország új vadászgépeket kap – megvan a pontos dátum, mikor érkeznek a Gripenek Kecskemétre

Új Gripenek érkeznek: június 30-ig megérkezik a négy új Gripen vadászgép Kecskemétre – írta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Facebookon.

A honvédség Gripenjei nem csak a magyar légteret őrzik / Fotó: AFP

A politikus hangsúlyozta, hogy így 18 vadászgépből fog állni a magyar flotta.

Mitől népszerű a Gripen?

A Gripeneket a svéd Saab, Ericsson, Volvo és Celsius Aerotech cégből megalakult konzorcium, az Industrigruppen JAS gyártja. A tervezésénél alapvető szempont volt a többcélúság, ezt pedig a típusnév is tükrözi. A JAS mozaikszó, a jakt (vadász), attack (támadó), spaning (felderítő) szavak kombinációja. Jelenleg a legújabb konfiguráció az E és az F változat.

Szakmai értékelések szerint a Gripen a világ egyik legsokoldalúbb vadászrepülőgépe, ráadásul igen költséghatékony is. Különféle fegyverzetekkel szerelhető fel, ami lehetővé teszi, hogy számos küldetéstípusban vegyen részt az elektronikus hadviseléstől a hagyományos levegő-levegő harcokig, valamint a bombázásokig.

Mindezt jól mutatja, hogy sok száz példányt gyártottak le és üzemeltetnek világszerte számos országban. A legújabb modellt, a Gripen E/F-et jelentősen felújították, és egyenrangú teljesítményt nyújt a Lockheed Martin F–35 Lightning II-vel.

A Gripen vadászgépek fontos szerepet töltenek be a magyar légierőben

A Gripeneket jelenleg Svédország és Thaiföld mellett Csehország, Magyarország, a Dél-afrikai Köztársaság és Brazília légiereje használja. A legújabb változatából, a Jas–39 E/F-ből eddig Svédország és Brazília vásárolt. A Magyar Honvédség a már meglévő 14 svéd gyártmányú Jas–39 Gripen többcélú harcászati repülőgépe mellé 2024-ben további négy JAS 39C repülőgép beszerzéséről döntött, ezek érkeznek meg nyáron.

A honvédség Gripenjei nem csak a magyar légteret őrzik, ugyanis Magyarország régiós szerepvállalása keretében több mint egy évtizede védi Szlovénia légterét, valamint 2024-től Szlovákia és Horvátország is a magyar légierő oltalma alatt áll.