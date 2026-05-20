Új szabály szerint dől el, kinek kell energetikai auditot készíttetnie

Az új szabály szerint nem a vállalatméret, hanem a felhasznált energiamennyiség alapján dől el, hogy egy vállalatnak tanúsíttatnia kell-e az energiahatékonyságát. Az audit számos piaci haszonnal jár.
2026.05.20, 16:50
Frissítve: 2026.05.20, 16:59

Az energiahatékonyságról szóló törvény 2026. január 1-jétől hatályos rendelkezései értelmében az energetikai auditálási kötelezettség a 10 terajoule-t meghaladó átlagos éves energiafogyasztású gazdálkodó szervezeteket érinti – hívja fel a figyelmet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH). Azok a nagyvállalatok, amelyek energiafogyasztása nem haladja meg a megadott határértéket, mentesülnek a kötelezettség alól.

A MEKH szólt: változott az energiaaudit szabálya / Fotó: Google Street View

A kötelezettséget a jogszabály korábban vállalatméret alapján határozta meg, erről a Rauch Hungária tett közzé tájékoztatást. Mostantól tehát az energiafelhasználási küszöb számít, függetlenül attól, hogy a szervezet mikro-, kis-, közép- vagy nagyvállalatnak minősül.

Számos előnyt ígér az audit

Az energetikai auditálás biztosítja, hogy a nagyobb energiafogyasztású vállalatok naprakész információkkal rendelkezzenek energetikai folyamataikról, az általuk felhasznált mennyiségekről. Az auditálás eredményeként követhetővé válik a folyamatok hatékonyságának mérése, mely során a kötelezett társaság javaslatot kaphat energiafogyasztásuk csökkentésére. Ennek figyelembevételével a vállalatok mérsékelhetik energiaköltségeiket, ezzel is erősítve versenyképességüket.

A tíz terajoule-t meghaladó átlagos éves energiafogyasztású gazdálkodó szervezeteknek első alkalommal azon év június 30-áig kell regisztrálniuk a hivatalnál, amely évet megelőző három évben az összes energiahordozót együttvéve átlagos éves energiafogyasztásuk meghaladta a tíz terajoule-t. 

Az első regisztrációt díjfizetési kötelezettség terheli.

Van, ahol szakreferens is kell

A MEKH felhívja a figyelmet, hogy az érintett gazdálkodó szervezetek kötelesek négyévente energetikai auditálást végeztetni, első alkalommal 2026. október 10-ig, valamint 2026. június 30-ig éves adatszolgáltatásra kötelesek energiafogyasztásukról és a 2025. évben megvalósult fejlesztéseikkel elért energiamegtakarítás mértékéről. Azon gazdálkodó szervezetek pedig, amelyeknek a 2023–2025. évek tükrében az éves energiafelhasználási átlaguk meghaladja

  • a 400 000 kilowattóra villamos energiát,
  • vagy a 100 000 köbméter földgázt,
  • vagy a 3 400 gigajoule hőmennyiséget,

energetikai szakreferens igénybevételére is kötelesek.

A szakreferens igénybevételének kötelezettség önmagában is megalapozza a fentiek szerinti, 2026. június 30-ig teljesítendő éves adatszolgáltatási kötelezettséget.

A MEKH az auditoroknak májusban fórumot tart a tíz terajoule-os gazdálkodó szervezetek kötelező energetikai auditálásáról. A gazdálkodó szervezeteket érintő energiahatékonysági kötelezettségekről további információ a hivatal energiahatékonysági honlapján található.

 

