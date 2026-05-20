Razzia a Perriernél és a Nestlénél, már a legdrágább ásványvizekben sem bízhatunk?

Francia nyomozók szállták meg a Perrier egyik palackozóüzemét és anyavállalata, a svájci Nestlé egyik laboratóriumát – erősítette meg a Nestlé szerdán.

Fogyasztóvédők jelentették fel a Perriert

A svájci vállalat szóvivője hangsúlyozta, hogy továbbra is teljes mértékben együttműködnek az illetékes hatóságokkal. A francia csalásellenes hatóság egyelőre nem kívánt nyilatkozni és a párizsi ügyészség is hallgatásba burkolódzik.

A Radio France úgy tudja, hogy a razziákra egy olyan nyomozás keretében került sor, amelyet egy fogyasztóvédelmi csoport „megtévesztés” miatti feljelentése nyomán indított a párizsi ügyészség.

A Perrier ugyanis természetes ásványvízként reklámozza a termékét, miközben az aktivisták szerint nem felel meg a kritériumoknak.

Hogy pontosan miről van szó, egyelőre nem világos. A Perrier azonban hónapok óta a figyelem középpontjában áll, mióta a francia média 2024-ben arról számolt be, hogy a márka engedély nélküli vízkezelési eljárásokat alkalmazott a szennyeződések megelőzése érdekében.

A Nestlé végül el is ismerte, hogy korábban valóban alkalmazott engedély nélküli eszközöket a víz tisztítására.

A svájci vállalat nyilvánosan sajnálatát fejezte ki vízkezelési gyakorlata miatt, ám állítása szerint időközben leállította az engedély nélküli vízkezeléseket, helyette mikroszűréssel előzi meg a szennyeződéseket.

A mikroszűrés sem megoldás?

A fogyasztóvédők szerint azonban ez az eljárás is megengedhetetlen. Természetes ásványvíznek csak akkor lehet nevezni egy vizet, ha azt nem kezelik sem aktívszénszűrőkkel, sem mikroszűréssel, sem UV-fénnyel.

Az aktivisták úgy vélik, a Nestlé a svájci Henniez ásványvíz esetében is tiltott kezelési módszerekhez folyamodott.

A francia bíróság amúgy tavaly év végén elutasította a Perrier ellen benyújtott ideiglenes intézkedés iránti kérelmet. A fogyasztóvédők a Nestlét félrevezető reklámozására tekintettel a termék kivonását kérték a piacról.

A bírák azonban úgy döntöttek, hogy nincs elegendő bizonyíték sem olyan egészségügyi kockázatra, sem olyan egyértelmű jogsértésre, amely indokolná az ideiglenes intézkedést.

A Nestlé részvényei szerdán napközben 1,4 százalékkal, 78,76 frankra gyengültek Zürichben.