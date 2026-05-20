Kihívót kap a szegedi BYD - Európába hozza gyártását az egyik legnagyobb kínai riválisa
A Stellantis a Leapmotor után régi-új partnerével, a kínai Dongfeng Motorral erősíti amúgy sem szűk márkaportfólióját. Az erről szóló hivatalos bejelentést szerda délelőtt tették meg felek, azaz nem várták meg vele a csütörtököt, amikor is a Carlos Tavarest tavaly felváltó Antonio Filosa vezérigazgató a Stellantis befektetői napján ismerteti az autógyártó-csoport új stratégiáját, amelynek az elektromos autózásnak kisebb, mégis hangsúlyos szerepe lesz.
Miután az Egyesült Államokban az elektromos autók vásárlásához és lízingeléséhez kínált 7500 dolláros adókedvezményt Trump elnök tavaly szeptemberrel megvonta, a Stellantis a fókuszt Európára helyezte át.
A kínai Leapmotor után a Dongfenggel szövetkezik a Stellantis
Ennek az alappillére lehet az a vegyesvállalat, amit az olasz–francia–amerikai konszern 51 százalékos részvételével alapítottak a kínaiakkal azzal a céllal, hogy a Dongfenghez tartozó Voyah luxusmárka elektromos autóit a Stellantis európai kihasználatlan gyáraiban szereljék össze, s ezzel megússzák az állami tulajdonú kínai cég esetében 30,7 százalékos uniós importvámot, amit büntetővámként is lehet aposztrofálni.
A felek a Rennes mellett lévő egykori Peugeot–Citroen-gyárat szemelték ki erre a célra, ott jelenleg már csak a Citroen C5 Aircross SUV-t gyártják, azt is csak egy futószalagon, holott az 1960 óta üzemelő gyár fénykorában, az ezredforduló környékén még négy soron ment az összeszerelés, évi 400 ezres kapacitással. A gyárat másfél évtizeddel ezelőtt átalakították, de kihasználatlan kapacitása még így is bőséggel van.
Valamit valamiért: visszatér Kínába a Stellantis
A Stellantis sem marad adós, ő a Jeep és a Peugeot márkáit pozicionálja újra Kínában, ahol ezek korábban a Dongfenggel együttműködésben, az ő gyáraikban készültek. Jelenleg a Stellantis modelljeit exportálják a kínai piacra, a gyártást korábban megszüntették, ebben lesz most változás.
A két cég 34 éve dolgozik együtt projekteken, a Dongfeng 2014-ben a francia állammal és a Peugeot családdal közösen 14-14 százalékos részesedést szerzett az akkor megrendült anyagi helyzetű PSA-csoportban, amit a francia cég Stellantisba történt 2021-es beolvadása után pár százalékosra csökkentett.
A Dongfeng (és a Voyah) viszonylag új szereplő az európai piacon, tavaly például összesen 3210 autójukat tudták értékesíteni, ezek közül a magyar piacon is gazdára talált egynéhány. Hozzájuk hasonlóan újabban számos kínai gyártó szeretne kihasználatlan kapacitású európai autógyárba költözni, s ebben nem is szűkös a kínálat, elég a Volkswagen bezárás vagy átalakítás alatt álló egységeire gondolni.
Vámmentes európai gyártásra készülnek a kínaiak
Az ismertebb gyártók közül a GAC és az Xpeng az ausztriai Magna bérgyártóval szövetkezve készít autókat, a Chery is „gyártűznéző” körúton van Európában, hogy növelje a Barcelona melletti üzemének kapacitását, ahol most az Omoda márkájának SUV-jait szerelik össze.
A Stellantis a Leapmotort hozta Európába, a piacon lévő legolcsóbb elektromos autó, a T03 készül itt, a lengyelországi Tychyben. A Leapmotorban befektetőként is érdekelt Stellantis a hó elején jelentette be, hogy zaragozai egységében is gyártanak majd Leapmotor-modelleket.
A Dongfeng az április pekingi autóshow-n ismertette terjeszkedési terveit, e szerint 2030-ra négymillió darabra növelnék globális értékesítésüket, ennek 40 százaléka pedig Kínán kívül találna gazdára. A kínai állami tulajdonú csoport minden járműkategóriában otthonosan mozog, termékeit az alábbi márkanevek alatt forgalmazza:
- Dongfeng
- Voyah
- E-pi
- Nammi
- Aeolus
- M-Hero
- Forthing.