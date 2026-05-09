Az iráni háború okozta válság elérte az aranybányákat is: robbantani és szállítani is drágább a nemesfémet
Az iráni háborúhoz kapcsolódó, megugró energiaárak világszerte növelik az üzemanyag-, szállítási és robbanóanyag-költségeket az aranybányászattal foglalkozó cégek esetében. Ez azt jelenti, hogy bár a vállalatok meghozhatnak bizonyos észszerűsítő, takarékosságot jelentő intézkedéseket, a közel-keleti válság miatt idén az arany kitermeléséhez és szállításához kapcsolódó költségek is drágulni fognak.
Akár 40-50 dollárral is emelkedhet egyetlen uncia arany kitermelési költsége az óriási bányavállalatnál
A dél-afrikai aranyipar zászlóshajója, a Gold Fields 2026-ban 2,4-2,6 millió uncia arany kitermelésére számít, egyelőre annak ellenére is, hogy a dízel ára február óta 30-70 százalékkal emelkedett, míg a cseppfolyósított földgáz ára körülbelül 30 százalékkal nőtt. A szállítási költségek 40 százalékkal emelkedtek, miközben a robbanóanyagok és a cián árai körülbelül 10 százalékkal voltak magasabbak. A Gold Fields becslése szerint – hordónként 100 dolláros olajárat feltételezve – a hatás a teljes portfóliójukon belül unciánként 40-50 dollár többletköltséget jelentene (1 uncia aranyért jelenleg kb. 1,5 millió forintot kell fizetni). A vállalat szerint az üzemanyag-hatékony szállítási rendszerek és más működési intézkedések segíthetnek ellensúlyozni a drágulást, így továbbra is tartható az egész éves költség-előrejelzés.
A vállalat negyedéves jelentésében kiadott figyelmeztetése ugyanakkor rávilágít arra, hogy az újjáéledő geopolitikai feszültségek miként gyűrűznek be a bányászati szektorba, miközben a termelők az ingadozó üzemanyagpiacok hatásaival és a növekvő költségekkel küzdenek.
Bár az arany ára továbbra is történelmi magasságok közelében mozog, a bányacégek egyre nagyobb inflációs nyomással szembesülnek az energiaigényes műveletekben, különösen a dízelre és cseppfolyósított földgázra támaszkodó, távoli telephelyeken.
Az arany ára – amely januárban közel 5595 dolláros rekordot ért el unciánként – azóta körülbelül 4750 dollárra korrigált – írja a témával kapcsolatban a Mining.com.
Az Ibisingold aranybefektetésekkel foglalkozó vállalat összesítése szerint az aranykitermelés költségei markánsan emelkedő tendenciát mutatnak. Az egy uncia arany előállításához szükséges bányászati összköltség (az átlagos fenntartási költségek, amelyek magukban foglalják az összes közvetlen bányászati költséget, a munka-, anyag-, energia-, adó- és jogdíjakat) éves szinten 18 százalékkal emelkedve, 2022‑re 1276 dollárra nőttek unciánként. Ez 14 százalékkal meghaladta a 2012‑es bányászati költségcsúcsot. Az emelkedéshez mind a koronavírus-világjárvány hatásai, mind az akkor, az év elején kitört ukrajnai háború jelentősen hozzájárult – emlékeztetett cikkében az Origo.
Kína továbbra is a világ legnagyobb aranytermelője, de az idei első negyedévben visszaesett a kitermelés, miközben a befektetési célú aranyvásárlás kilőtt. A kettős folyamat nemcsak a globális aranypiacot mozgathatja meg, hanem az árfolyamokra is hatással lehet egy olyan időszakban, amikor a jegybankok és a lakosság egyszerre menekülnek a biztonságos eszközök felé.