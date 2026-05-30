Uniós források: megint lódított Magyar Péter, Magyarország még mindig messze van attól, hogy megkapja az eurómilliárdokat

Noha Magyar Péter igyekszik látványos sikernek beállítani egyeztetését Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével a mintegy 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadításáról, a részletek jóval óvatosabb értékelést indokolnak – írja az Origo.

Magyar Péter itthon mindenütt arról beszél: már megvannak az uniós források, közben mindössze egy szándéknyilatkozat született / Fotó: John Thys / AFP

A feltételrendszer körvonalazódott az uniós pénzekről szóló tárgyaláson

A portál úgy tudja a nyilvánosságra került információk alapján, a felek egyelőre nem a pénzek felszabadításáról állapodtak meg, pusztán egy olyan feltételrendszer körvonalazódott, amelynek teljesítése rendkívüli politikai, jogalkotási és közigazgatási erőfeszítést igényel a következő három hónapban.

Mint ismert, Magyar Péter pénteken azt kürtölte világgá, hogy az Ursula von der Leyennel tartott találkozója áttörést hozott, de Magyarország még mindig messze van attól, hogy megkapja az eurómilliárdokat, amelyeket Budapest annyira akar

– igyekezett hűteni a magyar miniszterelnök által keltett reményeket a zárolt uniós források teljes összegének hazahozatala kapcsán a mindig bennfentes brüsszeli információkkal rendelkező Politico.

Noha a miniszterelnök úgy beszél a mintegy 16,4 milliárd euróról, mintha az már zsebben is lenne, a helyzet ennél jóval összetettebb, ugyanis bizottsági források már korábban utaltak arra, hogy a pénz egy jelentős része különböző okokból már nem megszerezhető – idézi a Politicót a portál, amely arról is beszámol, hogy pontosan milyen forrásokból tevődik össze a teljes 16 milliárd eurós zárolt összeg és miként bukhat el a szupermérföldköveken a Magyar-kormány.