Deviza
EUR/HUF358,04 -0,04% USD/HUF305,62 -0,03% GBP/HUF413,39 -0,04% CHF/HUF391,24 +0,04% PLN/HUF84,35 -0,01% RON/HUF68,73 -0,05% CZK/HUF14,72 +0,01% EUR/HUF358,04 -0,04% USD/HUF305,62 -0,03% GBP/HUF413,39 -0,04% CHF/HUF391,24 +0,04% PLN/HUF84,35 -0,01% RON/HUF68,73 -0,05% CZK/HUF14,72 +0,01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
pénzügyi jelentés
Alibaba Group
Üzleti eredmény
negyedéves jelentés
nyereség
Alibaba
felhőszolgáltatás
e-kereskedelem
kínai vállalat

Hiába maradt el a bevétel a várttól, az Alibaba rendkívül nyereséges lett

Csaknem megduplázta adózott eredményét az Alibaba a március végén zárult pénzügyi negyedik negyedévben. A hazai és nemzetközi online kereskedelme is bővült, a legnagyobb lendületét azonban a felhőszolgáltatások adták. A felhőüzletág kiugróan magas profitot hozott a kínai e-kereskedelmi óriásnak.
VG/MTI
2026.05.14, 08:06
Frissítve: 2026.05.14, 08:44

Az Alibaba Group Holding kínai e-kereskedelmi óriás adózott eredménye majdnem duplájára nőtt, bevétele mérsékelten emelkedett a cég pénzügyi negyedik negyedévében.

Alibaba's Qwen AI Model Launches New Learning Features
Az Alibaba a hazai és nemzetközi online kereskedelemben is bővült, a legnagyobb lendületét azonban a felhőszolgáltatások adták / Fotó: Imaginechina via AFP

A cég honlapjára fölkerült adatok szerint az adózott eredmény 25,48 milliárd jüanra (3,69 milliárd dollár), emelkedett a március végén lezárt negyedévben az egy évvel korábbi 12,38 milliárd jüanról.

Az Alibaba negyedéves bevétele 3 százalékkal, 243,38 milliárd jüanra nőtt az egy évvel korábbi 236,45 milliárd jüanról, elmaradt a szakértők által várt 247,22 milliárd jüantól.

Az Alibaba kínai e-kereskedelmi csoportjának bevétele 6 százalékkal, 122,22 milliárd jüanra emelkedett, meghaladta a becsült 119,85 milliárd jüant. 

A Lazada, az AliExpress, a Trendyol és az Alibaba.com vállalatokat magában foglaló nemzetközi digitális kereskedelmi csoport (Alibaba International Digital Commerce Group) bevétele szintén 6 százalékkal 35,43 milliárd jüanra nőtt.

Az Alibaba felhőszolgáltatásokból származó bevétele 38 százalékkal 41,63 milliárd jüanra ugrott, nagyobb lett a várt 41,27 milliárd jüannál.

A teljes 2026-os pénzügyi évben a vállalat adózott eredménye 18 százalékkal 105,9 milliárd jüanra csökkent, míg a bevétel 3 százalékkal 1020 milliárd jüanra nőtt.

Folytatódik az AI-háború: nagyot villantott az Alibaba

A legnagyobb kínai online piactér egy új, nyílt forráskódú, kis méretű AI-modellel rukkolt elő, amely elképesztő intelligenciával rendelkezik, ám úgy tűnik, a kapzsiság az innováció kárára mehet.

A Qwen3.5 Small szakít a mára klasszikusnak számító Transformer neurális hálózati architektúrával, amelyet eredetileg természetes nyelvfeldolgozási feladatokra fejlesztettek ki. A kutatók egy Efficient Hybrid Architecture elnevezésű megoldást alkalmaznak, amely a lineáris figyelem (gated delta network) és a tudományok szétválasztásának (mixture of experts) módszerét elegyíti. 

A hibrid architektúra előnye, hogy csökkenti a késleltetést és növeli a hatékonyságot, ami gyorsabb munkafolyamatot eredményez.

Egy másik nagy újítás, hogy a modellek natívan multimodálisak, így a 4B és 9B képesek például a képernyő elemeit értelmezni, vagy akár videókban tárgyakat felismerni és megszámolni. Erre korábban csak a jóval nagyobb modellek voltak képesek. 

Különböző tesztek szerint a Qwen3.5 Small verziói a multimodális érvelés, graduális érvelés, videóelemezés, matematikai számítások, dokumentumfelismerés, valamint a többnyelvű feladatok területén verik a versenytársak fejlesztéseit – számolt be a Világgazdaság.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu