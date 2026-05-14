Terjed a hantavírus, ki tudja, hol áll meg? – Így reagált Európa a fertőzés terjedésére

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) eddig tizenegy hantavírus-fertőzéses esetet tart nyilván. Vasárnap és hétfőn nagyszabású evakuálási és hazaszállítási műveletet hajtottak végre: mintegy 150 embert menekítettek ki a hajóról, majd repülővel vitték őket haza. A potenciálisan fertőzött utasokról és személyzeti tagokról most az egyes országok hatóságai gondoskodnak – írja a Sky.

Pánik a hantavírus miatt Európában

Az Egészségügyi Világszervezet hangsúlyozta: egyelőre semmi nem utal nagyobb járvány kialakulására, bár a hosszú lappangási idő miatt a következő hetekben további esetekre számítanak. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a szervezet vezetője szerint az utasok a fertőzés felismerése előtt sokat érintkeztek egymással a hajón, ezért

nőhet még az esetek száma.

A BBC összegyűjtötte, milyen intézkedésekkel reagálnak a különböző országok hatóságai az MV Hondius fedélzetén kitört hantavírus-járványra.

Egyesült Királyság

Húsz brit állampolgár, egy az Egyesült Királyságban élő német állampolgár és egy japán utas érkezett vasárnap késő este az északnyugat-angliai Merseyside-ban található Arrowe Park Kórházba. Az utasok 72 órán át kórházi megfigyelés alatt maradnak, ahol orvosi vizsgálatokat végeznek rajtuk, mielőtt hazatérhetnek.

Ezt követően további 42 napos önkéntes karantén vár rájuk.

A csoportot charterjárattal szállították a manchesteri repülőtérre. Az Egyesült Királyság Egészségügyi Biztonsági Ügynöksége (UKHSA) közölte, hogy az úton „szigorú fertőzés-ellenőrzési intézkedések” voltak érvényben. Sharon Hodgson közegészségügyi miniszter azt mondta, az utasok egyikénél sem jelentkeztek tünetek, ennek ellenére továbbra is megfigyelés alatt tartják őket elővigyázatosságból. Összesen 31 brit állampolgár – utasok és a személyzet tagjai vegyesen – szállt le a hajóról. Néhányan még azelőtt partra szálltak, hogy május 4-én jelentették volna az első megerősített hantavírus-fertőzést.

Hollandia

Az Európai Unió iránymutatása hasonló az Egyesült Királyságéhoz: a tagállamokba visszatérő állampolgárokra hathetes önkéntes karantén vár, ezalatt figyelniük kell az esetleges tüneteket. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) azt tanácsolja, hogy a tünetek jelentkezése esetén azonnal forduljanak orvoshoz. Az MV Hondius holland utasait, akik vasárnap hagyták el a hajót, Eindhovenbe szállították, ahol

karanténban vannak.

A holland kormány közölte, hogy az érintetteket furgonokkal szállították közvetlenül az otthonukba. Az elkülönítés alatt álló személyekkel az egészségügyi hatóságok naponta kapcsolatba lépnek, „hogy időben azonosítsák az esetleges tüneteket, és szükség esetén gyorsan biztosítsák a megfelelő ellátást”. Tizenhárom holland állampolgár – nyolc utas és ötfős személyzet – tartózkodott a hajón, amikor az kikötött Tenerifén.