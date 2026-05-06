Hiába szárnyalt az Erste az új hiteleknél, az extraprofitadó letörte az eredményét – ezt várja az új kormánytól a pénzintézet
Az idei első negyedévben is kitartott a lendület a tavaly felpörgő lakossági- és vállalati hitelezésben. Az Erste Banknál az újonnan kihelyezett lakossági hitelek volumene a 2026 első három hónapjában 74 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, míg a vállalkozások esetében a növekedés 70 százalékos volt. A bank az időszakot 5 milliárd forint adózás utáni veszteséggel zárta, szemben az előző év azonos időszakának 20 milliárd forintos nyereségével, elsősorban az extraprofitadóra vonatkozó új előírások miatt – derült ki a pénzintézet csütörtöki sajtótájékoztatóján.
Jelasity Radován, az Erste elnök-vezérigazgatója ismertette, hogy az Erste Bank adózás előtti eredménye 2026 első negyedévében negatív lett, ami az extraprofitadó 26 milliárdos forintos emelkedésének (11 milliárd forintról 37 milliárd forintra) tudható be.
Ez a negatív eredmény 5,283 milliárd forintos veszteséget jelent.
A működéssel kapcsolatos kiadások 10 százalékkal emelkedtek éves összevetésben, amelyhez a személyi jellegű költségek és az egyéb adminisztratív kiadások emelkedése egyaránt hozzájárult. Az Erste működési eredménye 56 milliárd forint lett, míg 2025 azonos időszakában 57 milliárd forint volt. A költség/bevétel arány március végén 40 százalékon állt, szemben az egy évvel korábbi 37 százalékkal. Az adózás utáni eredmény 5 milliárd forintos veszteséget mutat, míg 2025 első negyedévét 20 milliárd forintos nyereséggel zárta a pénzintézet.
Ezt leszámítva a pénzintézet számai kedvezőek. Az állományi növekedést a jelzáloghitelek húzták, ebben a pénzintézet 119 százalékos emelkedést ért el 2025 első negyedévéhez képest. A személyi kölcsönök esetében ugyanez a növekmény 54 százalék volt. A célzott kört érintő támogatott hitelek folyósításánál 11 százalékos csökkenés történt, ugyanakkor a mikoritelek folyósítása 133 százalékkal emelkedett a tavalyi év első három hónapjához viszonyítva.
Az Erste Bank ügyfeleinek 77 százaléka digitálisan aktív, ez egy növekvő tendencia az elmúlt négy évet tekintve.
A bank által kezelt lakossági ügyfélvagyon 7700 milliárd fölé emelkedett, ezen belül 71 százalék a befektetések aránya. A TBSZ és NYESZ számlák tekintetében a bank piaci részesedése 35 százalék.
Jelentős növekedést ért el az Erste Bank az új hiteleknél
A vállalati hitelállomány 7 százalékkal bővült, ezzel elérve a 1126 milliárd forintot. Az új kihelyezések volumene pedig 70 százalékkal nőtt 2025 első negyedévéhez képest. Szintén pozitívum, hogy a nem teljesítő hitelek aránya éves szinten tovább csökkent, a lakosságnál 1,8 százalék, a vállalatoknál 1,2 százalék, a teljes portfóliót tekintve 1,5 százalék volt, ami jelentős mérséklődés a 2025 első negyedéves 1,9 százalékhoz képest, és rekordalacsony npr-rátának számít az Ersténél.
2016 első negyedévében összesen 7300 csalási kísérletet regisztráltak az Erste ügyfeleinél, ebből 5918 kártyacsalási és 1401 átutalási csalási kísérlet történt. Összesen 2,8 milliárd forint értékben próbáltak csalni. Ennek 82 százalékát, vagyis 2343 milliárd forintot tudtak megmenteni. A megakadályozott banki csalások tekintetében a pénzintézet a piaci átlag alatt van. Bár értékelésük szerint a biztonság tekintetében jól állnak, ezen a területen további erősítéseket terveznek. Ennek keretében egy mesterséges intelligencia alapú önműködő kártyás detektálási rendszerrel dolgoznak.
Az első negyedév adatai még az országgyűlési választások előtti időszakra vonatkoznak. Az Erste ugyanakkor több javaslatot és kérést is megfogalmazott az új kormány felé:
- visszatérés a piacgazdasághoz,
- egyenlő versenyfeltételek,
- kevesebb szabályozás,
- szorosabb együttműködés.