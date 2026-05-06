Hihetetlen, ami a tőzsdén történik – történelmet írt a Samsung, több cég szárnyalása is megállíthatatlan

Először lépte át a hétezer pontos álomhatárt szerdán a dél-koreai tőzsde KOSPI indexe, ám itt nem állt meg a szárnyalás, a mutató a kereskedési nap végére ugyanis 6,45 százalékos erősödés után 7384,56 ponton zárt. A történelmi csúcs azonban még ennél is magasabban volt a nap folyamán, hiszen egy ponton 7,06 százalékos emelkedést és 7426,66 pontot is jelzett a mutató.

A mesterséges intelligencia hajtja a koreai tőzsdét

A dél-koreai tőzsde szárnyalását a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez szükséges memóriacsipek iránti óriási kereslet hajtotta, melynek köszönhetően két dél-koreai csipgyártó, a Samsung Electronics és az SK Hynix is a világ 20 legértékesebb tőzsdei cége közé került. Ennek jelentőségét mi sem mutatja jobban, mint hogy jelenleg egyetlen európai, kínai vagy japán cég sem szerepel ebben az elitklubban (az ASML a 21., a Tencent a 22. helyen van).

A Samsung piaci kapitalizációja az 1000 milliárd dolláros értéket is átlépte, a tajvani TSMC után második ázsiai cégként.

De a legalább 500 milliárd dollárt érő ázsiai cégek elitklubja is csak ötfős, amibe a TSMC és a Samsung mellett a szaúdi olajtársaság, az Aramco, az SK Hynix és a Tencent fér bele.

A két koreai csipgyártó, a Samsung és az SK Hynix vezette a szerdai ralit is, előbbi értéke 14,4 százalékkal, utóbbié 10,6 százalékkal nőtt. A két cég adja a KOSPI piaci kapitalizációjának 44 százalékát, noha közel ezer elemből áll az index.

A KOSPI idén már több mint 70 százalékot erősödött, noha már tavaly is 76 százalékot ugrott, ami 1999 óta a legjobb év volt a koreai tőzsdén. A szárnyalást az iráni háború és az olaj-, valamint gázárak emelkedése sem állította meg, noha a Dél-Korea jelentős mennyiségű energiát importál a Közel-Keletről.

A külföldi befektetők is öntik a pénzt a koreai tőzsdére, ami lehet, hogy még mindig alulértékelt

A Reuters Han Dzsi-jongot, a Kiwoom Securities elemzőjét idézi, aki szerint a magas olajárakat és kötvényhozamokat ellensúlyozták a külföldi alapok befektetései, amit a Philadelphia Semiconductor index és az AMD részvényeinek ugrása is hajtott. Az amerikai csipgyártó részvényei tőzsdezárás után emelkedtek 12 százalékot, miután az AMD a második negyedévre az elemzői várakozásoknál magasabb bevételt jósolt. Mindez pedig arra utal, hogy töretlen a mesterségesintelligencia-infrastruktúra kiépítése iránti kereslet, ami a koreai memóriagyártóknak is kedvez.