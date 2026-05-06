Fontos változás az M7-esen: megnyílt az új híd, jönnek az éjszakai lezárások

Szerda reggeltől használatba vehették a közlekedők a Velence térségében épült új gyalogos- és kerékpároshidat az M7-es autópálya felett – számolt be a Magyar Építők.

Az új átkelő megnyitásával párhuzamosan megkezdődik a régi híd bontása is, amely több ütemben, jelentős forgalomkorlátozások mellett zajlik majd.

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) közlése szerint a bontási munkálatok két hétvégi éjszakán történnek: május 9-ről 10-re, illetve május 16-ról 17-re virradóan. Az első hétvégén teljes pályazár lesz az M7-es érintett szakaszán, míg a második hétvégi ütemben csak a Budapest felé vezető oldalt zárják le, a Balaton irányába várhatóan zavartalan marad a forgalom.

A társaság május 6. és 17. között folyamatosan tájékoztatja az autósokat a változó forgalmi rendről. A korlátozásokra azért van szükség, mert a bontást megelőzően komoly előkészítő munkák zajlanak, többek között az emelési pontok kialakítása, ideiglenes feszítő horgonyok telepítése, valamint az autódaruk összeszerelése és stabilizálása.

Az MKIF hangsúlyozta: a lezárások időzítését az elmúlt évek forgalmi adatai alapján tervezték meg. Ennek megfelelően a Balaton felé vezető oldalon szombatonként délután 2 óráig két sáv marad járható, míg Budapest irányába – a teljes pályazár kivételével – végig két sávon haladhat majd a forgalom a hétvégéken is.

Korábban megírtuk, hogy a híd próbaterhelése során a szerkezet statikus és dinamikus viselkedését egyaránt részletesen elemezték, az M7-es felett átívelő híd sikerrel vizsgázott.

A híd első megterhelése előtt és után megvizsgálták a híd állapotát, hogy keletkeztek-e az alépítményen, illetve a tartószerkezeteken esetleg káros alakváltozások, repedések vagy elváltozások. A statikus méréseket követően többfajta dinamikus terhelésnek tették ki a hidat: azt is vizsgálták, hogy ha gyalogosok különböző sebességgel haladnak át rajta, annak milyen hatása van a hídra.

A helyszíni mérési eredmények alapján a próbaterhelés sikeres volt, bár a próbaterhelés kiértékelése és a megfelelőségéről kiállított jegyzőkönyv készítésére még várni kell, amely birtokában kezdhető majd meg a forgalomba helyezési eljárás folyamata. Ezt követően vehetik birtok az arra közlekedők az új hidat.