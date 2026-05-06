Magyar Péter csütörtökön 10 órakor Rómában találkozik Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel.

Giorgia Meloni és Magyar Péter négyszemközti egyeztetésre készül Rómában / Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

A leendő miniszterelnök a találkozó tényét szerdán, a Facebookon jelentette be.

A Tisza Párt elnöke kedden jelentette be, hogy Olaszországba utazik egy nemzetközi filmfesztiválra, a Tavaszi szél című film bemutatójára. Azt is közölte, hogy az olaszországi tartózkodása idején várhatóan hivatalos találkozókon is részt vesz.

A tervek szerint csütörtökön az esti órákban érkezik vissza az olasz fővárosból. „A távollétem idején Ruff Bálint, a Miniszterelnökség leendő minisztere irányítja a kormányalakítási előkészületeket” – jelentette be.

A Tisza-kormánynak a korábbi bejelentések alapján 16 minisztériuma lesz. Magyar Péter közölte, hogy

Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter,

Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi miniszter,

Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter,

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter,

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter,

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter,

Pósfai Gábor belügyminiszter,

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter,

Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter,

Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter,

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter,

Kármán András pénzügyminiszter,

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter,

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter,

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter és

Melléthei-Barna Márton igazságügyi miniszter lesz.

Korábban megírtuk, hogy a Tisza Párt azt javasolta, hogy május 9-én, szombaton tartsák meg az új Országgyűlés alakuló ülését. A döntés az alakuló ülést előkészítő parlamenti egyeztetés után született.

A mandátumarányok alapján a Tisza Párt 140, a Fidesz–KDNP 53, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett.

Magyar Péter bejelentette: a párt parlamenti frakciójának vezetésére Bujdosó Andreát javasolta. Bujdosó kinevezése meglepetésnek számít, mivel bár egyéni mandátumot szerzett, eddigi fővárosi tisztségéről le kell mondania.