Giorgia Meloni és Magyar Péter négyszemközti egyeztetésre készül Rómában
Magyar Péter csütörtökön 10 órakor Rómában találkozik Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel.
A leendő miniszterelnök a találkozó tényét szerdán, a Facebookon jelentette be.
A Tisza Párt elnöke kedden jelentette be, hogy Olaszországba utazik egy nemzetközi filmfesztiválra, a Tavaszi szél című film bemutatójára. Azt is közölte, hogy az olaszországi tartózkodása idején várhatóan hivatalos találkozókon is részt vesz.
A tervek szerint csütörtökön az esti órákban érkezik vissza az olasz fővárosból. „A távollétem idején Ruff Bálint, a Miniszterelnökség leendő minisztere irányítja a kormányalakítási előkészületeket” – jelentette be.
A Tisza-kormánynak a korábbi bejelentések alapján 16 minisztériuma lesz. Magyar Péter közölte, hogy
- Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter,
- Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi miniszter,
- Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter,
- Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter,
- Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter,
- Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter,
- Pósfai Gábor belügyminiszter,
- Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter,
- Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter,
- Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter,
- Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter,
- Kármán András pénzügyminiszter,
- Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter,
- Gajdos László élő környezetért felelős miniszter,
- Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter és
- Melléthei-Barna Márton igazságügyi miniszter lesz.
Korábban megírtuk, hogy a Tisza Párt azt javasolta, hogy május 9-én, szombaton tartsák meg az új Országgyűlés alakuló ülését. A döntés az alakuló ülést előkészítő parlamenti egyeztetés után született.
A mandátumarányok alapján a Tisza Párt 140, a Fidesz–KDNP 53, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett.
Magyar Péter bejelentette: a párt parlamenti frakciójának vezetésére Bujdosó Andreát javasolta. Bujdosó kinevezése meglepetésnek számít, mivel bár egyéni mandátumot szerzett, eddigi fővárosi tisztségéről le kell mondania.