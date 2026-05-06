Vezetőváltás a kecskeméti Mercedesnél, nem akárki veszi át az irányítást a magyarországi gyárban

Május 1-jétől Christian Dickert tölti be a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. gyárigazgatói és ügyvezetői posztját – közölte a német cég.

A német szakember Jens Bülert váltja, aki a jövőben a Beijing Benz Automotive Co. Ltd. vezetésében folytatja munkáját.

Christian Dickert több mint egy évtizede dolgozik a Mercedes-Benznél: 2011-ben csatlakozott a vállalathoz, és azóta a konszern több meghatározó gyárában is fontos vezetői feladatokat látott el.

Gépészmérnöki végzettségére építve előbb a sindelfingeni és a brémai üzem különböző területein szerzett tapasztalatot, később pedig a Mercedes Operations működési kiválóságért és fenntarthatóságért felelős részlegét irányította.

Nevéhez fűződik több felső kategóriás modell gyártási folyamatának koordinálása is, köztük a vállalat egyik legmodernebb üzemében, a Factory 56-ban készülő járművek összeszerelésének felügyelete. Legutóbbi pozíciójában a „Gyártási rendszer és hálózatirányítás” területért felelt, ahol kiemelt szerepet játszott a Mercedes-Benz globális karosszériaüzemeinek egységesítésében és a gyártási rendszerek fejlesztésében.

A vállalat szerint Dickert széles körű sorozatgyártási tapasztalata, vezetői kompetenciái és a hatékony gyártási folyamatok iránti elkötelezettsége alkalmassá teszi arra, hogy a kecskeméti gyár következő fejlesztési szakaszát is sikeresen irányítsa.

Az új vezető kinevezése különösen fontos időszakban történik: a kecskeméti üzem szerepe folyamatosan erősödik a Mercedes-Benz globális gyártási hálózatában, miközben új modellek és technológiák bevezetése is napirenden van.

„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy átvehetem a kecskeméti gyár vezetését, különös tekintettel annak egyre növekvő szerepére a Mercedes-Benz globális gyártási hálózatában.

Örömmel tekintek az együttműködés elé a kecskeméti csapattal, valamint az előttünk álló új termékbevezetésekre – Made in Kecskemét” – fogalmazott Christian Dickert.

Elődje, Jens Bühler 2024 januárjától vezette a magyarországi gyárat, és irányítása alatt a kecskeméti üzem több stratégiai fejlesztésben is meghatározó szerepet kapott. A vállalat közlése szerint munkájával jelentősen hozzájárult a Mercedes-Benz magyarországi működésének eredményeihez és a gyár nemzetközi pozíciójának erősítéséhez.