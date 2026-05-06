Magától aktiválta a ONE a díjköteles, EU-n kívüli roamingját, fizethettek az ügyelek – vizsgálódik a GVH

A Gazdasági Versenyhivatal szerint a One Magyarország Világ Napijeggyel kapcsolatos tájékoztatása nem tette kellően világossá a szolgáltatás működését, az automatikus aktiválás lehetőségét és az ebből fakadó díjakat. A versenyhatóság emiatt versenyfelügyeleti eljárást indított a One Magyarország ellen. A gyanú szerint a kommunikáció váratlan költségek kockázatát rejthette az ügyfelek számára.
VG
2026.05.06, 09:58
Frissítve: 2026.05.06, 09:59

Versenyfelügyeleti eljárást indult a One Magyarország Zrt.-vel szemben. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) gyanúja szerint a telekommunikációs vállalkozás Világ Napijegy szolgáltatásával kapcsolatos kereskedelmi kommunikációja nem megfelelően tájékoztat annak egyes fontos jellemzőit illetően, illetve arról, hogy ez váratlan költségeket okozhat a fogyasztók számára – közölte a versenyhatóság szerdán. 

 A versenyhatóság versenyfelügyeleti eljárást indított a One Magyarország ellen / Fotó: csikiphoto / Shutterstock

A GVH gyanúja szerint a kommunikáció homályos, egymásnak ellentmondó, ezért félreérthető tájékoztatást nyújt a szolgáltatás egyes érdemi jellemzői kapcsán, így nem teszi felismerhetővé, hogy

  • a Világ Napijegy egyes előfizetői szolgáltatási szerződések esetében automatikusan aktiválódik;
  • az automatikus aktiválás esetén a telefonszolgáltatás, illetve a hang- vagy internethozzáférési szolgáltatás igénybevétele díjköteles, valamint, hogy ez a díjkötelesség pontosan milyen mértékű fizetési kötelezettséggel jár.

A hatóság ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. A versenytörvény szerint az ügyfélnek a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére való felhívásától az annak teljesítéséig terjedő időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

Egy új bejelentés alapján mégis vizsgálódik a GVH az Indamedia és a Ringier Hungary felvásárlása körül

Versenyfelügyeleti eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az Indamedia és a Ringier Hungary közötti felvásárlás ügyében, miután új információk alapján ellentmondásokat talált a korábban rendelkezésre álló adatokban – derült ki a versenyhivatal közleményéből, amelyet lapunk is leközölt kedden.

A tranzakció 2025. október 30-án zárult le, amikor a Ringier Hungary Kft. és portfóliójába tartozó kiadványok az Indamedia Network Zrt. tulajdonába kerültek.

Az ügylet a hatályos jogszabályok szerint nem volt bejelentésköteles, mivel az érintett vállalatcsoportok együttes árbevétele nem érte el a húszmilliárd forintos küszöböt. Bár a versenytörvény lehetőséget ad kisebb, ötmilliárd forint feletti tranzakciók vizsgálatára is, a GVH az előzetes egyeztetések során nem tartotta indokoltnak az eljárás megindítását.

A helyzet 2026. március 2-án változott meg, amikor egy bejelentés érkezett a hatósághoz. Az abban szereplő új adatok és információk alapján a GVH arra jutott, hogy 

az eddigi információk között ellentmondások és bizonytalanságok vannak, amelyeket csak formális eljárás keretében lehet tisztázni. A hatóság hangsúlyozta: az eljárás megindítása nem jelenti azt, hogy a tranzakció versenyellenes hatásokkal járna, 

és az sem jogsértő, hogy a felek bejelentés nélkül hajtották végre az ügyletet.

A GVH hatásköre kizárólag a versenyre gyakorolt hatások vizsgálatára terjed ki, míg a médiapiaci sokszínűséget a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa értékeli. 

A vizsgálat lefolytatására négy hónap áll rendelkezésre, amely indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. A hivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy az előzetes egyeztetések informális jellegűek, és alapvetően a vállalkozások által szolgáltatott adatokra épülnek, így új információk felmerülése esetén utólag is indítható vizsgálat.
 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
