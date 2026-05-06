Vadásztak rájuk, aztán lassan beszivárgott Amerikába a nagy ellenfél: Trump már kezd rászokni – „Imádom ezt, hadd jöjjenek!"
Kevés dologban értenek egyet az amerikai politikusok párthovatartozástól függetlenül, de abban igen, hogy fel kell tartóztatni Kínát, többek között bármi áron meg kell akadályozni, hogy a kínai autógyártók bejussanak az Egyesült Államok piacára. Ez azonban nem sokáig fog sikerülni, mert Peking ezen a területen is a bevált módszert alkalmazza: szép lassan szivárog be, így ma már több mint száz kínai autógyár és alkatrészgyártó van valamilyen formában jelen az országban.
A kínai elektromos autókra még két éve Joe Biden vetett ki brutális vámot a legutóbbi elnökválasztási kampány alatt, hogy bizonyítsa, ugyanolyan kemény, vagy még keményebb Kínával szemben, mint versenytársa, Donald Trump.
A 100 százalékos vámoknak inkább szimbolikus és politikai, mint gazdasági jelentőségük volt, mivel 2024 első negyedévében a Reuters akkori tudósítása szerint a Geely volt az egyetlen, amelyik exportált az Egyesült Államokba – 2217 darab járművet egy olyan piacra, ahol előző évben 15,5 millió személyautót adtak el.
A vámok mellett az amerikai kormányzat fontolgatja egy olyan szabály bevezetését is, amely megtiltaná a kínai okosautók közlekedését az amerikai utakon,
néhány kínai vállalat mégis megtalálja a módját, hogy befektessen az országban.
A kínai autógyártók kerülő utakat választanak
Egyesek ezt közvetlenül teszik: a BYD buszokat gyárt Kaliforniában, a kínai akkumulátorgyártó CATL pedig licencszerződést kötött a Ford Motorral, hogy technológiát és szolgáltatásokat nyújtson egy michigani akkumulátorgyártó üzem számára.
Mások közvetve, például a Zhejiang Geely Holding Group, amelyik jelentős befektetésekkel rendelkezik három, már az Egyesült Államokban is tevékenykedő autógyártóban:
- a Volvo Carsban,
- a Polestarban
- és a Lotusban,
valamint kisebb részesedéssel a luxusautókat gyártó Mercedes-Benzben és az Aston Martinban.
Előbbi három
kereskedőhálózatot biztosít a Geely számára, ami kulcsfontosságú erőforrást jelent,
mondta a CNBC-nek Tu Le, a Sino Auto Insights autóipari tanácsadó cég alapítója.
„Ne becsüljük alá a kereskedői hálózat fontosságát és az azt támogató szolgáltatási infrastruktúrát, mert ezeknek a megteremtése nem elhanyagolható feladat azoknak az autógyártóknak, amelyek nem rendelkeznek jelenléttel az Egyesült Államokban” – hangsúlyozta.
A Volvo kész kínai autót gyártani az Egyesült Államokban
A Geely ráadásul a Volvo-részesedésén keresztül potenciálisan jelentős gyártási kapacitással is rendelkezik az Egyesült Államokban. A dél-karolinai Charleston közelében lévő üzem kapacitása évi 150 000 jármű, de 2025-ben csak körülbelül 18 500 gördült le a szalagokról, hívta fel a figyelmet Sam Abuelsamid, a Telemetry Insights piackutatási alelnöke.
A Volvo már bejelentette, hogy növeli az XC60 hibrid SUV gyártását az Egyesült Államokban, ami évente körülbelül 45 000 darabos növekedést jelentene, és további bővítéseket is tervez.
A cég az Egyesült Államokban eladott autók 95 százalékát importálja, de a vállalat amerikai elnöke, Luis Rezende azt szeretné, ha az eladásokat a 2025-ös 122 ezerről 200 ezerre növelnék, és a többlet
50-60 százalékát az Egyesült Államokban gyártanák.
Hakan Samuelsson, a Volvo vezérigazgatója a Business Insidernek azt is elárulta: nyitott arra, hogy a Geely autóit gyártsa az amerikai gyárban. A lap emlékeztetett, hogy a Geely legnépszerűbb elektromos autója, a Galaxy 9670 dollárnak megfelelő összegbe kerül Kínában – miközben az Egyesült Államokban az idén már nem kapható új személygépkocsi 20 ezer dollárnál alacsonyabb áron.
Nem a Geely az egyetlen érdeklődő
A cégcsoport leányvállalata a Geely Auto, amely a Zeekr, Lynk & Co és a Geely márkából áll. Elemzők szerint az amerikai terjeszkedés alighanem Zeekrrel kezdődik majd, mivel a Waymo már most is egy ilyen járművet használ platformként San Franciscó-i önvezető flottájához.
A Waymo nem reagált a CNBC megkeresésére.
A Geely azonban az egyetlen érdeklődő. A Jeep, a Ram, a Dodge és a Chrysler márkákat birtokoló Stellantis 20 százalékos részesedéssel rendelkezik a kínai Leapmotor autógyártóban – és simán átnevezhet egy már meglévő autót, az amerikai infrastruktúrája megvan a gyártásához.
A dolog pedig annál is könnyebb, mert maga
Donald Trump elnök is jelezte: nyitott arra, hogy a kínai autógyártók az Egyesült Államokban hozzanak létre üzemeket.
„Ha ide akarnak jönni, gyárat építeni, munkásokat felvenni, az nagyszerű” – mondta az elnök a külföldi autógyártókról januári beszédében a Detroit Economic Clubban. „Imádom ezt. Hadd jöjjön Kína. Hadd jöjjön Japán. Fognak is, és építeni fognak gyárakat, de a mi munkaerőnket használják majd” – ígérte.