Súlyos döntést hozott az OTP: sok volt a veszteség, bezárja online boltját a legnagyobb magyar bank

Két év működést követően megszűnik a legnagyobb magyar bank online kereskedési platformja. Az OTP a pénzügyi racionalitás jegyében döntött a fizz.hu bezárásáról.
2026.05.26, 12:05
2026.05.26, 12:39

Az OTP csoport stratégiai döntés alapján fokozatosan, tervezett módon lezárja a fizz.hu online kereskedési platform működését – jelentette be keddi közleményében a legnagyobb hazai pénzintézet.

Bezárja a fizz.hu online kereskedelmi platformot az OTP / Fotó: Kallus György  / Világgazdaság 

A fizz.hu egy innovatív kezdeményezésnek indult, egyfajta startup, amelynek célja a piacvezető e-kereskedelmi pozíció megszerzése volt új digitális megoldások kialakítása és egy széles ügyfélkör megszólítása révén.

Az e-kereskedelmi piac az elmúlt években jócskán átalakult. A remélt növekedés elmaradt, és a kedvezőtlen makrokörnyezet mellett a verseny nem várt módon alakult, amikor új, globális és regionális szereplők léptek be Magyarországra.

Mostanra annyira eltávolodott az eredeti cél elérése a tervezési időtávtól, hogy a pénzügyi racionalitás jegyében az OTP csoport az e-piactér bezárása mellett döntött.

Az OTP csoport beyond banking stratégiája folytatódik, az eddigi sikeres kezdeményezések mellett új irányokat is vizsgál a bankcsoport.

A fizz bezárásával kapcsolatban első számú prioritás jelenleg az érintett munkatársak támogatása és az ügyfelek, valamint a kereskedő partnerek megfelelő tájékoztatása. A bank minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy az átmenet számukra korrekt és átlátható legyen.

A Forbes értesülései szerint az OTP döntése a 2025-ös eredményszámok alapján nem meglepetés, a 2024 tavaszán elindult online piactér tavaly 8,5 milliárd forintos veszteséget könyvelt el.

A vezető hazai pénzintézet 2024. február 29-én nyitotta meg online kereskedelmi platformját a vásárlók előtt, azzal a céllal, hogy négy éven belül a magyarországi e-kereskedelem meghatározó szereplőjévé váljon. Ehhez a kitűzött célhoz a társaság mostani döntése alapján nem sikerült közel kerülni, noha a fizz.hu-n elérhető információk szerint a webshopot működése első évében közel 17 millió látogató kereste fel, és máig több mint 400 ezer rendelés érkezett be.

A fizz az első osztályú magyar labdarúgó-bajnokság (Fizz Liga) névadója is volt a másfél hete véget ért 2025–2026-os idényben.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
