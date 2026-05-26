Súlyos döntést hozott az OTP: sok volt a veszteség, bezárja online boltját a legnagyobb magyar bank

Az OTP csoport stratégiai döntés alapján fokozatosan, tervezett módon lezárja a fizz.hu online kereskedési platform működését – jelentette be keddi közleményében a legnagyobb hazai pénzintézet.

A fizz.hu egy innovatív kezdeményezésnek indult, egyfajta startup, amelynek célja a piacvezető e-kereskedelmi pozíció megszerzése volt új digitális megoldások kialakítása és egy széles ügyfélkör megszólítása révén.

Az e-kereskedelmi piac az elmúlt években jócskán átalakult. A remélt növekedés elmaradt, és a kedvezőtlen makrokörnyezet mellett a verseny nem várt módon alakult, amikor új, globális és regionális szereplők léptek be Magyarországra.

Mostanra annyira eltávolodott az eredeti cél elérése a tervezési időtávtól, hogy a pénzügyi racionalitás jegyében az OTP csoport az e-piactér bezárása mellett döntött.

Az OTP csoport beyond banking stratégiája folytatódik, az eddigi sikeres kezdeményezések mellett új irányokat is vizsgál a bankcsoport.

A fizz bezárásával kapcsolatban első számú prioritás jelenleg az érintett munkatársak támogatása és az ügyfelek, valamint a kereskedő partnerek megfelelő tájékoztatása. A bank minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy az átmenet számukra korrekt és átlátható legyen.