Súlyos döntést hozott az OTP: sok volt a veszteség, bezárja online boltját a legnagyobb magyar bank
Az OTP csoport stratégiai döntés alapján fokozatosan, tervezett módon lezárja a fizz.hu online kereskedési platform működését – jelentette be keddi közleményében a legnagyobb hazai pénzintézet.
A fizz.hu egy innovatív kezdeményezésnek indult, egyfajta startup, amelynek célja a piacvezető e-kereskedelmi pozíció megszerzése volt új digitális megoldások kialakítása és egy széles ügyfélkör megszólítása révén.
Az e-kereskedelmi piac az elmúlt években jócskán átalakult. A remélt növekedés elmaradt, és a kedvezőtlen makrokörnyezet mellett a verseny nem várt módon alakult, amikor új, globális és regionális szereplők léptek be Magyarországra.
Mostanra annyira eltávolodott az eredeti cél elérése a tervezési időtávtól, hogy a pénzügyi racionalitás jegyében az OTP csoport az e-piactér bezárása mellett döntött.
Az OTP csoport beyond banking stratégiája folytatódik, az eddigi sikeres kezdeményezések mellett új irányokat is vizsgál a bankcsoport.
A fizz bezárásával kapcsolatban első számú prioritás jelenleg az érintett munkatársak támogatása és az ügyfelek, valamint a kereskedő partnerek megfelelő tájékoztatása. A bank minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy az átmenet számukra korrekt és átlátható legyen.
A Forbes értesülései szerint az OTP döntése a 2025-ös eredményszámok alapján nem meglepetés, a 2024 tavaszán elindult online piactér tavaly 8,5 milliárd forintos veszteséget könyvelt el.
A vezető hazai pénzintézet 2024. február 29-én nyitotta meg online kereskedelmi platformját a vásárlók előtt, azzal a céllal, hogy négy éven belül a magyarországi e-kereskedelem meghatározó szereplőjévé váljon. Ehhez a kitűzött célhoz a társaság mostani döntése alapján nem sikerült közel kerülni, noha a fizz.hu-n elérhető információk szerint a webshopot működése első évében közel 17 millió látogató kereste fel, és máig több mint 400 ezer rendelés érkezett be.
A fizz az első osztályú magyar labdarúgó-bajnokság (Fizz Liga) névadója is volt a másfél hete véget ért 2025–2026-os idényben.