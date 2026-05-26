Most viszik el éppen a gázt Európa elől: kiderült, hogy áll Magyarország a föld alatt – ha gyorsan lépne hazánk, azzal nem járna jól

Folyamatosan telnek a hazai föld alatti gáztárolók, de a május 15-ig bespájzolt 2,38 milliárd köbméternél csak a 2022-es 1,59 milliárd köbméter volt kisebb mennyiség az elmúlt néhány évben. A négy évvel ezelőtti negatív rekord az energiaválság évére esett, míg a mostani, kisebb lendületű tárolás a nemzetközi olaj- és gázellátási nehézségek időszakára.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) diagramjáról az is leolvasható, hogy például 2020-ban és 2023-ban csaknem kétszer akkora volt a magyarországi gázkészlet, mint most. Az Európában és Magyarországon jellemző alacsony töltöttséget részben magyarázza, hogy alacsony volt a kiinduló állapot is, azaz a szokásosnál jobban a tárolók mélyére néztünk a télen.

Nincs gond, ha van importforrás – de most épp szűkül

A jelenlegi, viszonylag alacsony szint miatt azonban csak akkor kell aggódni, ha nehézkesnek ígérkezik tárolók felöltése. Idő még van, és nagyjából kielégítő a globális cseppfolyósgáz- (LNG) kínálat is. A kereskedők pedig igyekeznek minél kedvezőbb feltételek mellett betárolni. Az árakat azonban a geopolitikai események a szokásosnál erőteljesebben mozgatják. Most például az uniós gáztárolók feltöltéséhez nagyjából elég amerikai LNG egy részét elszívják a szezonálisan nagyobb igényű ázsiai vevők, mindenekelőtt Japán, ezzel pedig az árakat is felhajtják. Tegnap az orosz gazdaságfejlesztési minisztérium már jelezte is, hogy az orosz gáz (Magyarország is döntően oroszt gázt vásárol) idei exportára 11 százalékkal nő, bár 2027-ben meredeken esik. Az orosz Árindexek Központjának (CPI) frissített becslésében az átlagos 2026-os exportár már 290 dollár ezer köbméterenként. Februárban még azt jósolta, hogy 256 dollárra csökken.

Az Equilor május eleji elemzésében is az áll, hogy a mostani árak magasabbak a télre várt határidős jegyzéseknél, vagyis jelenleg nem éri meg betárolni. Ha így folytatódik, Európa nem éri el a tél kezdetére a megcélzott tárolási mennyiség 80 százalékát.

Volt már több gáz is a hazai tárolókban

A hazai tárolók átlagos töltöttsége május 25-én 47,41 százalékos volt az uniós statisztika szerint. Az arány úgy jött ki, hogy a Hexum Zrt. biztonsági készletekre is vigyázó, kisebb létesítménye 74,65 százalékon állt, míg az európai összevezetésben is jelentős nagyságú Magyar Földgáztárolóé (MFGT) 27,79 százalékon. Az MFGT-nél van a lakossági piac téli ellátáshoz szükséges mennyiség is.