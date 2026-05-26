Így néz ki a Ferrari első villanyautója: ez sokaknál kiverte a biztosítékot – galéria

Nem nyerte el a befektetők tetszését a Ferrari első, tisztán elektromos autója, a Luce, amit hétfőn mutatott be az olasz gyártó. Pedig a luxusautó-gyártó mindent bevetett a siker érdekében, így az autót az Apple egykori dizájnfőnöke, Jony Ive tervezte, és a jármű ára 550 ezer euróról indul.

A kérdés azonban az, hogy a Ferrari élményét képes lesz-e megőrizni a négyajtós, 310 kilométer per órás sebességre képes luxusautó, amelynek a szállítása a cég hétfői bemutatója szerint az idei negyedik negyedévben kezdődhet el. A piacok egyelőre nemleges választ adnak a kérdésre, hiszen kedden a Ferrari részvényei azonnal zuhanásnak indultak a milánói tőzsdén, a részvények több mint 6 százalékot veszítettek értékükből a nyitást követő percekben. A hétfői 310 euró körüli záróár után nyitáskor a cég papírjai már csak mintegy 290 eurót értek.