Így néz ki a Ferrari első villanyautója: ez sokaknál kiverte a biztosítékot – galéria

Az olasz luxusautó a felbőgő robbanómotorról híresült el. A Ferrari ugyan igyekszik piacon maradni hagyományos modellekkel is, de a tisztán elektromos hajtáslánc terén sem maradna le. Az olasz gyártó első tisztán elektromos autója nem aratott osztatlan sikert.
VG
2026.05.26, 17:31
Frissítve: 2026.05.26, 17:56

Nem nyerte el a befektetők tetszését a Ferrari első, tisztán elektromos autója, a Luce, amit hétfőn mutatott be az olasz gyártó. Pedig a luxusautó-gyártó mindent bevetett a siker érdekében, így az autót az Apple egykori dizájnfőnöke, Jony Ive tervezte, és a jármű ára 550 ezer euróról indul.

A befektetők tetszését nem nyerte el az elektromos Ferrari

A kérdés azonban az, hogy a Ferrari élményét képes lesz-e megőrizni a négyajtós, 310 kilométer per órás sebességre képes luxusautó, amelynek a szállítása a cég hétfői bemutatója szerint az idei negyedik negyedévben kezdődhet el. A piacok egyelőre nemleges választ adnak a kérdésre, hiszen kedden a Ferrari részvényei azonnal zuhanásnak indultak a milánói tőzsdén, a részvények több mint 6 százalékot veszítettek értékükből a nyitást követő percekben. A hétfői 310 euró körüli záróár után nyitáskor a cég papírjai már csak mintegy 290 eurót értek.

Így néz ki a Ferrari első villanyautója
