Hiába adott engedélyt Orbán Viktor: máris leállhat az uniós pénz és az IMF-hitel Ukrajnának – ezen a banánhéjon csúszhat el Zelenszkij

Ukrajna könnyen elbukhatja a tervek szerint rövidesen a költségvetésébe érkező milliárd eurós forrásokat, ha az ukrán parlament nem fogadja el a csomagküldemények megadóztatásáról szóló törvényjavaslatot.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök / Fotó: AFP

Az RBK Ukrajina cikke szerint a csomagküldemények megadóztatásáról szóló törvény elfogadása előzetesen teljesítendő követelmény státuszt kaphat, és ez azt eredményezné, hogy Ukrajna addig nem jut hozzá az IMF-hitel második részletéhez, amíg el nem fogadja a jogszabályt.

Szerhij Marcsenko ukrán pénzügyminiszter korábban megerősítette, hogy nincs más lehetőség. „Nincs lehetőségünk levenni ezt a kérdést a napirendről, vagy valamilyen módon újratárgyalni” – jelentette ki a tárcavezető.

A tétlenség ráadásul elindíthatja a dominót is. Az IMF-finanszírozás felfüggesztése az EU hitelének folyósítását is lassítaná. A fegyverbeszerzésekre szánt katonai célú rész továbbra is megvalósulna, ugyanakkor Ukrajna már nem jutna hozzá a költségvetési szükségletekre szánt 8,35 milliárd euróhoz.

Az RBK Ukrajina korábban arról írt, hogy az ukránok több mint fele támogatja a csomagküldeményekre vonatkozó kedvezmények eltörlését. Az adóváltoztatások társadalmi támogatottságot élveznek, ugyanakkor elakadtak a parlamentben.

A törvényhozásban azonban a csomagadóról szóló törvényjavaslat gyakorlatilag zsákutcába jutott. A képviselők továbbra sem tudnak közös álláspontra jutni, noha a parlamentet igencsak sürgeti az idő. A gazdasági hitelezés helyreállítása ugyanis közvetlenül attól függ, hogy Ukrajna teljesíti-e a nemzetközi partnereivel szemben vállalt kötelezettségeit. Ezért Kijev kénytelen elfogadni ezt a törvényt.

