Hiába adott engedélyt Orbán Viktor: máris leállhat az uniós pénz és az IMF-hitel Ukrajnának – ezen a banánhéjon csúszhat el Zelenszkij

A parlamentnek mielőbb el kell fogadnia a csomagküldemények megadóztatásáról szóló törvényt. A tétlenséggel az ukránok nemcsak az IMF-hitelt, hanem uniós forrásokat is kockáztatnak.
VG
2026.05.26, 18:40
Frissítve: 2026.05.26, 19:11

Ukrajna könnyen elbukhatja a tervek szerint rövidesen a költségvetésébe érkező milliárd eurós forrásokat, ha az ukrán parlament nem fogadja el a csomagküldemények megadóztatásáról szóló törvényjavaslatot.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök / Fotó: AFP

Az RBK Ukrajina cikke szerint a csomagküldemények megadóztatásáról szóló törvény elfogadása előzetesen teljesítendő követelmény státuszt kaphat, és ez azt eredményezné, hogy Ukrajna addig nem jut hozzá az IMF-hitel második részletéhez, amíg el nem fogadja a jogszabályt.

Szerhij Marcsenko ukrán pénzügyminiszter korábban megerősítette, hogy nincs más lehetőség. „Nincs lehetőségünk levenni ezt a kérdést a napirendről, vagy valamilyen módon újratárgyalni” – jelentette ki a tárcavezető.

A tétlenség ráadásul elindíthatja a dominót is. Az IMF-finanszírozás felfüggesztése az EU hitelének folyósítását is lassítaná. A fegyverbeszerzésekre szánt katonai célú rész továbbra is megvalósulna, ugyanakkor Ukrajna már nem jutna hozzá a költségvetési szükségletekre szánt 8,35 milliárd euróhoz.

Az RBK Ukrajina korábban arról írt, hogy az ukránok több mint fele támogatja a csomagküldeményekre vonatkozó kedvezmények eltörlését. Az adóváltoztatások társadalmi támogatottságot élveznek, ugyanakkor elakadtak a parlamentben.

A törvényhozásban azonban a csomagadóról szóló törvényjavaslat gyakorlatilag zsákutcába jutott. A képviselők továbbra sem tudnak közös álláspontra jutni, noha a parlamentet igencsak sürgeti az idő. A gazdasági hitelezés helyreállítása ugyanis közvetlenül attól függ, hogy Ukrajna teljesíti-e a nemzetközi partnereivel szemben vállalt kötelezettségeit. Ezért Kijev kénytelen elfogadni ezt a törvényt.

Ehhez már nem kellett Orbán Viktor: a sarkukra álltak Európa legnagyobb országai, nem adnak több pénzt Ukrajnának – elbukott a NATO-főtitkár terve

Több európai nagy gazdaság meghiúsította azt a javaslatot, amely szerint a NATO-szövetségesek bruttó hazai termékének, azaz a GDP-jük 0,25 százalékát kellene Ukrajnának nyújtott katonai segítségre fordítaniuk. Mark Rutte főtitkár elismerte, hogy a tervét nem viszik tovább, mert nem volt hozzá elegendő támogatás – számolt be a The Telegraph.

Rutte amellett érvelt, hogy az Ukrajnának nyújtott segítség „nem egyenletesen oszlik meg a NATO-n belül”, sokan pedig „nem költenek eleget Ukrajna támogatására”.

