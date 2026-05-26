Lefordult a Magyar Telekom, pattant az OTP és a Richter
Nagy forgalmat és a BUX index emelkedését hozta a pünkösdöt követő első tőzsdenap, miközben a vezető európai részvényindexek többségükben lefordultak kedd délutánra, a Wall Street viszont erősödéssel nyitott, mivel a tengerentúli befektetők, úgy tűnik, ezúttal nem vették a szívükre a közel-keleti helyzet eszkalálódását.
Az Egyesült Államok olyan iráni hajókat vett célba, amelyeket azzal vádolt, hogy aknákat telepítettek a Hormuzi-szorosban, míg Irán azt állította, hogy sikeresen megsemmisítette a támadást végrehajtó drónt. Röviddel ezután egy olajszállító hajón robbanás történt Omán partjainál.
Idehaza a Magyar Nemzeti Bank változatlanul 6,25 százalékon hagyta az alapkamatot.
A pesti börzén a keddi zárásra a BUX 0,9 százalékkal, 130 904 pontra emelkedett.
Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 27 milliárd forintot.
A blue chipek közül az OTP részvényárfolyama 1,8 százalékkal, 40 500 forintra pattant vissza a múlt heti gyengélkedés után.
A legnagyobb magyar bank részvényeire ismét céláremelés érkezett.
Az már kevésbé szívderítő, hogy két év működést követően megszűnik az OTP online kereskedési platformja.
A Mol kurzusa 0,2 százalékkal, 3820 forintra süllyedt. A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 4 százalékkal, 100 dollárra emelkedett.
A Richter záróára 1,6 százalékkal, 12 190 forintra nőtt. A gyógyszergyártó kedden közölte osztalékfizetési menetrendjét.
A Magyar Telekom pedig 2592 forinton búcsúzott a keddi kereskedéstől, ami 1,1 százalékos gyengülés múlt pénteki záró árfolyamához mérten.
A többi tőzsdei cég táborából a 4iG papírjai 2,6 százalékkal, 1970 forintra drágultak. A technológiai csoport távközlési üzletága rekordprofitot termelt tavaly.
A forint ereje kitartott a tőzsdei kicsengetésig, hiszen az MNB változatlanul hagyta a jegybanki alapkamatot. Az eurót 356 forint körül jegyezték a késő délutáni órákban.