Évek óta nem volt ilyen drága az alumínium, és ez már nemcsak az iráni háborúról szól

Nincs megállás az alumínium drágulásában, ráadásul az ezüstszínű fém árfolyamának emelkedését már nemcsak az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása hajtja, hanem a fém előállításához szükséges timföld kínálatával kapcsolatos aggodalmak is.

Az alumínium fontos ipari alapanyag, de a piacot több csapás is érte az utóbbi időben / Fotó: Nathan Laine

Semmi sem szab gátat az alumínium drágulásának

Kedd délelőtt az alumínium árfolyama átlépte a tonnánként 3700 dolláros szintet, ami 2022 márciusa óta a legmagasabb érték, és nincs messze az orosz–ukrán háború kitörését követő, szintén 2022. márciusi 4073,5 dolláros történelmi csúcstól sem.

Bár az utóbbi hetekben az ipari fém drágulásához hozzájárult az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása is, miután a konfliktusban sérültek és termeléskorlátozásra kényszerültek közel-keleti alumíniumkohók, a legújabb löketet a timföld árának mintegy 5 százalékos drágulása adta a sanghaji határidős piacon. A timföld ára az annak alapanyagaként szolgáló bauxit ellátásával kapcsolatos félelmek miatt emelkedett, miután

a világ vezető termelője, Guinea exportkvóták bevezetésére készül.

Bouna Sylla, az ország bányaügyi és geológiai minisztere a Bloombergnek elmondta, hogy már júniusban életbe léphetnek a korlátozások, amelyeket a guineai export miatt padlóra került árakkal és túlkínálattal indokolt.

Az afrikai ország ország döntése pedig egy már amúgy is feszes piacra érkezett meg, miután a közel-keleti termelés kiesése miatt gyorsan apadnak a készletek, melyek eleve viszonylag alacsonyak voltak. A Hormuzi-szoros lezárását már a múlt hónapban a 2000-es évek legnagyobb sokkjának nevezete az egyik jelentős árupiaci kereskedő fémpiaci elemzője.