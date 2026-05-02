Orbán Viktor még egyszer utoljára nemet mondott az Európai Uniónak: itt a miniszterelnök levele – „Nem hajtjuk végre, politikai ítéletet hoztak Magyarország ellen”

Magyarország kormánya nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét az azzal kapcsolatos politikai, jogi és alkotmányos aggályokra tekintettel – áll Orbán Viktor kormányfő Sulyok Tamás államfőnek írt levelében, amelyet Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter tett közzé a Facebook-oldalán szombaton.

Fotó: Kaiser Ákos / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Magyarország miniszterelnöke pontosan leírta, hogy miért hozták meg ezt a döntést.

A bíróság egyértelműen politikai döntést hozott, ami súlyos európai uniós jogi és alkotmányjogi aggályokat vet fel

– fogalmazott az államfőnek küldött, április 30-i keltezésű levelében. Az indoklás szerint Magyarország szuverenitásának és alkotmányos önazonosságának tiszteletben tartása és védelme mindenkire kötelező, e védelem legfőbb letéteményese az Alkotmánybíróság, amely két fő korlátot állapít meg.

Egyrészt a közös hatáskörgyakorlás nem sértheti Magyarország szuverenitását, másrészt nem járhat az alkotmányos önazonosság sérelmével.

Csakhogy a bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét felveti. Kérdés, hogy milyen következménye lesz annak, hogy Magyarország nem hajtja végre a döntést.

Egy hasonló logikájú ügyben, a migrációs szabályok módosítása kapcsán Magyarország napi egymillió euró bírságot fizet, mert szintén nem hajtja végre az uniós döntést.

További kérdés, hogy a hamarosan hatalomba kerülő Tisza-kormány, mit kezd a leköszönő Orbán-kabinet állásfoglalásával: helybenhagyja vagy pedig megmásítja. Ez hamarosan kiderül.

Az Európai Bizottság 2022. december 19-én keresetet nyújtott be az Európai Unió Bíróságához Magyarországgal szemben arra hivatkozva, hogy a pedofil bűnelkövetők elleni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelmében egyes törvények módosításáról szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit.

Ennek a bíróság 2026. április 21-én kelt ítéletében helyt adott.

A bíróság a döntést jórészt az Európai Unió belső piaci szabályozására alapozta. Orbán Viktor rámutatott, hogy a testület nemcsak az áruk, illetve a média- és reklámszolgáltatások esetében létesített kapcsolatot a belső piaci szabályozással, hanem a köznevelési törvény rendelkezéseit is ide sorolta.