Rossz hírek az iparból: csökkent a termelés, csak kevés terület húzza a növekedést

Idén februárban tovább romlott a hazai ipar teljesítménye: a termelés volumene 1,5 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, miközben havi alapon is visszaesés volt tapasztalható – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok szerint az ipari kibocsátás 1,8 százalékkal csökkent januárhoz képest.

A feldolgozóipari alágak többségében visszaesés következett be, ami továbbra is a szektor széles körű gyengélkedésére utal.

Az ipar egészén belül meghatározó, 97 százalékos súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 1,0 százalékkal csökkent, míg a bányászaté 9,1, az energiaiparé pedig 11,2 százalékkal esett vissza éves összevetésben.

A legnagyobb súlyú ágazat, a járműgyártás teljesítménye 4 százalékkal mérséklődött, ezen belül a közúti járművek gyártása 6,5 százalékkal esett vissza. Ezzel szemben a számítógép-, elektronikai és optikai termékek gyártása jelentős, 24 százalékos bővülést mutatott, elsősorban a számítógépgyártás kiugró, 96 százalékos növekedésének köszönhetően.

Szintén növekedést regisztráltak a villamos berendezések gyártásában, ahol a termelés volumene 12,1 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, különösen az akkumulátorgyártás erősödése révén. Ugyanakkor jelentős visszaesés sújtotta a vegyipart, ahol már hónapok óta tart a csökkenés: februárban 21 százalékkal esett vissza a kibocsátás.

A Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint kiemelkedően gyenge teljesítményt nyújtott a kokszgyártás és kőolaj-feldolgozás, ahol 41 százalékos visszaesést mértek. A gumi-, műanyag- és nemfém ásványi termékek gyártása szintén jelentősen, 9,2 százalékkal csökkent.

Az ipari export összességében stagnált, azonban az egyes ágazatok között jelentős eltérések voltak: a járműgyártás kivitele csökkent, míg az elektronikai termékek exportja dinamikusan bővült. Ezzel párhuzamosan a belföldi értékesítés érdemben visszaesett, az ipar egészében 5,7 százalékkal csökkent.

A KSH területi bontásában három régióban nőtt az ipari termelés, míg ötben csökkent. A legnagyobb bővülést Észak-Alföldön mérték, míg a legjelentősebb visszaesés a Dél-Alföldön következett be.