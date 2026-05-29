Váratlan fordulat az árakban – az ipari termelést sem kímélte az erős forint

Áprilisban az ipari termelői árak átlagosan 0,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit a KSH friss adatai szerint. Márciushoz képest 1,3 százalékkal mérséklődtek az ipari termelő árak.
VG
2026.05.29, 08:31
Frissítve: 2026.05.29, 09:04

2026 áprilisában az ipari termelői árak átlagosan 0,3 százalékkal magasabbak voltak az előző év azonos időszakánál. A belföldi értékesítés árai 2,2 százalékkal növekedtek, viszont az exportértékesítéséi 0,5 százalékkal mérséklődtek 2025 áprilisához képest. A belföldi értékesítési árak nem változtak, az exportértékesítési árak 1,9 százalékkal alacsonyabbak voltak az előző havi szintnél, így az ipari termelői árak összességében 1,3 százalékkal csökkentek – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken közzétett gyorstájékoztatójából.

Márciushoz képest áprilisban 1,3 százalékkal voltak alacsonyabbak az ipari termelői árak / Fotó: Jenson

2026. áprilisban a 2025. áprilisihoz képest a belföldi értékesítés árai átlagosan 2,2 százalékkal emelkedtek, ezen belül a 67,6 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 3,3 százalékkal nőttek, míg a 30,0 százalékos súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 0,9 százalékkal mérséklődtek.

Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 3,5, a fogyasztási cikkeket gyártókban 0,9 százalékkal emelkedtek az árak, míg a beruházási javakat gyártó ágazatokban 1,4 százalékkal csökkentek.

Az ipari exportértékesítési árak 0,5 százalékkal mérséklődtek, ezen belül a 90,1 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 2,6 százalékkal csökkentek, ellenben a nemzetközi környezet miatt a 9,7 százalékos súlyú energiaiparban 20,3 százalékkal magasabbak voltak. Ez a változás a forint erősödésére vezethető vissza.

Az év első négy hónapjában, 2026. január–áprilisban a 2025. január–áprilisihoz képest a belföldi értékesítés árai 0,6, az exportértékesítéséi 1,4 százalékkal alacsonyabbak voltak, így az ipari termelői árak összességében 1,1 százalékkal csökkentek.

