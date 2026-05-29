Felrobbant a forint árfolyama, majdnem öt éve nem láttunk ilyet – így váltják most az eurót
Közel ötéves csúcsra erősödött a forint Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének brüsszeli sajtótájékoztatója alatt pénteken, miután úgy tűnik, Magyarország hozzájuthat az uniós pénzekhez.
Többéves csúcsra ért a forint
Az uniós pénzek hazahozatala Magyar Péter választási ígéretei között előkelő helyen szerepelt, és a piacok is az euró bevezetése mellett erre alapozva fogadtak a forint erősödésére, de nem volt arra garancia, hogy ez sikerülhet is neki. Ezért a sajtótájékoztatóról érkező pozitív hírek hatására az euró/forint árfolyam a 353-as szintig süllyedt, amire évek óta nem volt példa.
Ursula von der Leyen bejelentette, hogy az Európai Bizottság biztosítani tudja a korábban befagyasztott, összesen mintegy tízmilliárd eurónyi uniós forrás jelentős részének folyósítását.
A bizottsági elnök közölte: a Magyarország által végrehajtott úgynevezett szupermérföldkövek teljesítésének köszönhetően első lépésként 4,2 milliárd euró felszabadításáról születhet döntés.
Arról is beszélt, hogy Magyarország előrelépést tett az alapvető emberi jogok érvényesülésének területén. Emellett üdvözölte a kormány azon vállalását, hogy fokozatosan kivezeti az egyetemi alapítványokat a felsőoktatási intézmények fenntartásából. A bizottsági elnök közlése szerint ennek eredményeként további 2,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás felszabadítására nyílhat lehetőség.
Este érkezik a Standard & Poors ítélete is
A forint árfolyamára az Standard & Poors hitelminősítő péntek esti döntése is kihatással lehet, bár a várakozások szerint a szervezet nem módosít hazánk besorolásán. A hitelminősítő ítéletét valószínűleg a péntek délutáni bejelentés az idő rövidsége miatt már érdemben nem befolyásolja.
A magyar fizetőeszköznek alighanem az iráni békéhez fűződő optimizmus is segített, ami az olaj árát is mintegy 2 százalékkal lejjebb nyomta. Ugyanakkor a Központi Statisztikai Hivatal reggel megjelent adatai rámutatnak a forint erősödésének az árnyoldalaira is, hiszen áprilisban több mint egymilliárd euróval csökkent hazánk termék külkereskedelmi többlete a tavalyi év azonos időszakához képest.