Százmilliárd dolláros hullámokat vet Elon Musk, a SpaceX mindent felkavar, fusson ki merre lát

Évek óta nagy érdeklődés övezi Elon Musk űripari cégét, vajon mikor jelenhet meg a tőzsdén. Most pedig, hogy a SpaceX szinte döngeti a kapukat, már minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetéséről beszél, de ezzel egy időben ugyanekkora aggodalmak is megjelennek. A legnagyobb kérdés pedig az, hogy mekkora hatalmat érdemes adni az alapítóknak a részvényesekkel szemben? Ugyanis például a Meta már megmutatta, milyen az, ha egy vezető felelőtlenül szórja a pénzt.

A SpaceX esetleges tőzsdei bevezetésével kapcsolatban a befektetők egyik legfontosabb kérdése, hogy Elon Musk várhatóan rendkívül erős kontrollt tarthatna fenn a vállalat felett. A technológiai szektorban egyre gyakoribb az úgynevezett kettős részvényosztályos rendszer, mely lehetővé teszi, hogy az alapítók a tényleges tulajdonrészüknél jóval nagyobb szavazati joggal rendelkezzenek.

Ez a modell nem számít újdonságnak: hasonló struktúrában működik a Meta, az Alphabet vagy több más technológiai óriás is.

A támogatók szerint ez védi a cégeket a rövid távú tőzsdei nyomástól, és lehetővé teszi, hogy a vezetők évekre vagy akár évtizedekre előre gondolkodjanak.

A kritikusok viszont arra figyelmeztetnek, hogy a részvényesek befolyásának korlátozása növeli a stratégiai hibák kockázatát.

A vita egyik leggyakrabban emlegetett példája a Meta. A Facebookot létrehozó Mark Zuckerberg továbbra is meghatározó irányítást gyakorol a vállalat felett, ami lehetővé tette számára, hogy a társaság jelentős erőforrásokat fordítson a metaverzum fejlesztésére. A projekt több tízmilliárd dollárba került, miközben a várakozásokhoz képest szerény üzleti eredményeket hozott. A befektetők egy része szerint a vállalat értékeltségére máig hatással van az a kockázat, hogy a vezetés olyan nagyszabású fejlesztésekbe kezdhet, amelyeket a piac nem feltétlenül támogat – magyarázta a Financial Times.

Mások ugyanakkor éppen az ilyen példák alapján érvelnek az alapítói kontroll mellett. A Meta, az Alphabet vagy a Tesla olyan növekedést produkált az elmúlt másfél évtizedben, amelyre kevés hagyományos vállalat volt képes. A támogatók szerint ezek a sikerek részben annak köszönhetők, hogy az alapítók nem kényszerültek negyedéves eredmények alapján meghozni stratégiai döntéseiket.