Döntött az EU a magyar egyetemekről: szeptembertől már életbe is lép a változás – vége a harcnak

Több mint tízmilliárd eurónyi uniós forrás sorsáról tárgyalt pénteken Brüsszelben az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel Magyar Péter miniszterelnök. A magyar kormányfő korábban úgy látta, számos vitás kérdésben sikerült előrelépést elérni.

Magyar Péter magyar miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke / Fotó: John Thys / AFP

Az egyeztetést követően Magyar Péter és Ursula von der Leyennel közösen tartott sajtótájékoztatót Brüsszelben. A bizottsági elnök szerint Magyar Péter egyértelmű üzenetet küldött az Európai Uniónak azzal is, hogy a választási győzelmet követően gyorsan kormányt alakított, majd határozott lépéseket tett a kampányban vállalt ígéretek megvalósítása érdekében.

Ursula von der Leyen bejelentette, hogy az Európai Bizottság biztosítani tudja a korábban befagyasztott, összesen mintegy tízmilliárd eurónyi uniós forrás jelentős részének folyósítását. A bizottsági elnök közölte: a Magyarország által végrehajtott úgynevezett szupermérföldkövek teljesítésének köszönhetően első lépésként 4,2 milliárd euró felszabadításáról születhet döntés.

Az Európai Bizottság elnöke az is bejelentette, hogy a megállapodás részeként a következő tanévtől ismét elérhetővé válhat az Erasmus-program a magyar hallgatók számára, így újra részt vehetnek az Európai Unió népszerű felsőoktatási programjában.

Ezért blokkolta az EU az Erasmus-pályázatokat

Az Európai Unió Tanácsa 2022 decemberében döntött arról, hogy az úgynevezett közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz (KEKVA-khoz) tartozó intézmények nem köthetnek új Erasmus+ és Horizont Európa szerződéseket. 2024 őszétől, vagyis a 2024/25-ös tanévtől az új Erasmus-mobilitások a modellváltó egyetemek hallgatói számára már nem voltak elérhetők.

Az előző magyar kormány létrehozta a Pannónia Ösztöndíjprogramot, amely a modellváltó egyetemek hallgatóinak külföldi részképzését és szakmai mobilitását hivatott finanszírozni az Erasmus helyett.